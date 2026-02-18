Хирургии не видно, но результат кричит: самые аккуратные изменения во взгляде звёзд

Естественный результат пластической хирургии чаще всего остаётся незаметным для широкой публики, но именно он формирует новые стандарты внешности в шоу-бизнесе. Врачам всё чаще удаётся скорректировать возрастные и анатомические особенности так, чтобы лицо сохраняло индивидуальность.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блефаропластика

Гармония без следов вмешательства

Певица Тейлор Свифт, по оценке специалистов, стала одним из наиболее удачных примеров блефаропластики среди мировых звёзд. Пластический хирург Мария Хайдар, сравнивая архивные фотографии артистки, предположила, что речь идёт о верхней блефаропластике. Такая операция направлена на коррекцию зоны верхних век за счёт перераспределения жировой ткани и удаления излишков кожи.

"Если сравнить фото Тейлор Свифт разных лет, можно предположить, что звезда прибегала к пластической хирургии", — заявила пластический хирург Мария Хайдар.

Коррекция возрастных изменений

В список удачных примеров врач также включила актрису Эмму Стоун. До операции у неё наблюдались нависшие веки, мешки под глазами и мелкие морщины. Эти изменения, по словам специалиста, были устранены с помощью круговой пластики периорбитальной зоны.

"Сделано это очень качественно, без эффекта гиперкоррекции и признаков вмешательства. Коррекция позволила сформировать чёткую складку верхнего века и выровнять кожу вокруг глаз, сохранив естественные пропорции лица", — отметила Мария Хайдар.

Вопрос своевременности и генетики

Отдельное внимание Хайдар уделила опыту актрисы и писательницы Кэт Сэдлер, которая ранее делала ставку на косметологические процедуры. Филлеры, ботокс и аппаратные методики давали лишь временный эффект, особенно в зоне глаз. Блефаропластика, по оценке врача, стала более эффективным решением, заметно освежив внешность.

При этом специалист подчеркнула, что успешность процедуры во многом зависит от времени её проведения. Молодая кожа восстанавливается быстрее и лучше сопротивляется возрастным изменениям. В качестве примера индивидуальных особенностей Хайдар привела актрису Неслихан Атагюль, у которой выраженные мешки под глазами имеют наследственный характер. Несмотря на операцию, припухлости частично вернулись спустя год, что, по словам врача, не свидетельствует о некорректной работе хирурга.

Спорные случаи и комплексный подход

Хайдар также предположила, что к блефаропластике прибегала Дженнифер Лоуренс, несмотря на заявления актрисы о том, что изменения внешности связаны с взрослением и макияжем. Эксперт считает, что устранение возрастных признаков слишком очевидно и, вероятно, стало результатом комплексной операции, включавшей несколько методик коррекции век. Об этом сообщает Газета. Ru.