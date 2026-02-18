Джинсы снова правят балом: стильные модели весны-2026, в которые стоит вложиться

Деним снова выходит на первый план и задаёт настроение будущему сезону. Весна-2026 обещает стать временем продуманных инвестиций в базовый гардероб и смелых силуэтов. Дизайнеры делают ставку на разнообразие фасонов — от классики до моделей с характером.

Джинсы-клеш: возвращение силуэта 70-х

Клеш уверенно закрепился в списке самых универсальных покупок. Этот фасон с лёгким расширением книзу визуально вытягивает ноги и формирует гармоничные пропорции. Неудивительно, что его выбирают и поклонницы французского стиля, и современные it-girls.

"Тенденция к расширенным силуэтам — это реакция на усталость от узких форм: клеш и bootcut создают ощущение свободы и визуально балансируют фигуру", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Главный ориентир при выборе — посадка. В тренде варианты с заниженной талией в духе нулевых, но классическая линия талии остаётся беспроигрышной для базовой капсулы. Длина тоже варьируется: укороченные модели подойдут к лоферам и балеткам, а удлинённые — к каблукам и платформе.

Буткаты и винтажный деним

Bootcut — фасон, созданный когда-то для удобства ношения с сапогами. Сегодня он снова в центре внимания. Лёгкое расширение от колена делает силуэт стройнее, а сами джинсы легко сочетаются с жакетом или кожаной курткой.

Эффект потертостей добавляет образу характер и ощущение непринуждённости. Лёгкий винтаж хорошо работает в повседневных комплектах и поддерживает тренд на индивидуальность.

"Винтажные элементы в одежде всегда воспринимаются как личная история, даже если вещь новая. Потёртый деним создаёт глубину образа", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

Широкие, прямые и тёмно-синие модели

Широкие джинсы остаются маст-хэвом сезона. Они комфортны и подходят для городских образов, особенно в сочетании с трикотажем и базовыми рубашками. Прямые модели по-прежнему считаются фундаментом гардероба: их легко интегрировать в офисный и повседневный стиль.

Глубокий индиго выделяется как ключевой оттенок. Он гармонирует с чёрным и другими ахроматами, делая образ более собранным. В тренде и выразительные решения вроде джинсы с пайетками, которые меняют представление о повседневном дениме.

"Темно-синий деним — это альтернатива классическим брюкам. Он дисциплинирует образ и при этом остаётся комфортным", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова.

А для тех, кто собирает базу по принципу рационального подхода, важны и другие элементы — например, грамотная формула стиля 2x2, позволяющая сочетать деним с яркими акцентами. Об этом сообщает The Symbol.

Сравнение фасонов джинсов

Клеш — визуально удлиняют ноги и подходят для образов с каблуками. Буткаты — универсальны и гармонизируют силуэт. Прямые — база вне времени и строгих дресс-кодов. Wide-leg — создают расслабленный городской стиль.

Оптимально иметь минимум две разные модели, чтобы закрыть разные задачи гардероба.

