Джинсы снова правят балом: стильные модели весны-2026, в которые стоит вложиться

Деним снова выходит на первый план и задаёт настроение будущему сезону. Весна-2026 обещает стать временем продуманных инвестиций в базовый гардероб и смелых силуэтов. Дизайнеры делают ставку на разнообразие фасонов — от классики до моделей с характером.
Клеш уверенно закрепился в списке самых универсальных покупок. Этот фасон с лёгким расширением книзу визуально вытягивает ноги и формирует гармоничные пропорции. Неудивительно, что его выбирают и поклонницы французского стиля, и современные it-girls.
"Тенденция к расширенным силуэтам — это реакция на усталость от узких форм: клеш и bootcut создают ощущение свободы и визуально балансируют фигуру", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.
Главный ориентир при выборе — посадка. В тренде варианты с заниженной талией в духе нулевых, но классическая линия талии остаётся беспроигрышной для базовой капсулы. Длина тоже варьируется: укороченные модели подойдут к лоферам и балеткам, а удлинённые — к каблукам и платформе.
Bootcut — фасон, созданный когда-то для удобства ношения с сапогами. Сегодня он снова в центре внимания. Лёгкое расширение от колена делает силуэт стройнее, а сами джинсы легко сочетаются с жакетом или кожаной курткой.
Эффект потертостей добавляет образу характер и ощущение непринуждённости. Лёгкий винтаж хорошо работает в повседневных комплектах и поддерживает тренд на индивидуальность.
"Винтажные элементы в одежде всегда воспринимаются как личная история, даже если вещь новая. Потёртый деним создаёт глубину образа", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.
Широкие джинсы остаются маст-хэвом сезона. Они комфортны и подходят для городских образов, особенно в сочетании с трикотажем и базовыми рубашками. Прямые модели по-прежнему считаются фундаментом гардероба: их легко интегрировать в офисный и повседневный стиль.
Глубокий индиго выделяется как ключевой оттенок. Он гармонирует с чёрным и другими ахроматами, делая образ более собранным. В тренде и выразительные решения вроде джинсы с пайетками, которые меняют представление о повседневном дениме.
"Темно-синий деним — это альтернатива классическим брюкам. Он дисциплинирует образ и при этом остаётся комфортным", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова.
А для тех, кто собирает базу по принципу рационального подхода, важны и другие элементы — например, грамотная формула стиля 2x2, позволяющая сочетать деним с яркими акцентами. Об этом сообщает The Symbol.
Оптимально иметь минимум две разные модели, чтобы закрыть разные задачи гардероба.
Ориентируйтесь на баланс посадки и пропорций.
Цена зависит от бренда и плотности денима.
Индиго универсальнее для строгих образов, светлый голубой — для повседневных.
