Код влюбленной женщины: как обмануть возраст с помощью тайного корейского метода

Если раньше все стремились к эффекту glass skin с зеркальным блеском, то в 2026 году фокус сместился. Новый тренд bloom skin предлагает не идеальность, а живое "цветущее" сияние с мягким румянцем. Кожа должна выглядеть так, будто вы только что вернулись с прогулки на свежем воздухе.
Glass skin делал ставку на безупречно гладкую, почти зеркальную поверхность с эффектом влажного блеска. Bloom skin уходит от чрезмерной "лакированности" в сторону более мягкого, сатинового свечения.
Главная идея — имитация естественного прилива крови к лицу. Это лёгкий розовый подтон, внутренняя свежесть и ощущение здоровой кожи без перегруженности хайлайтером.
Визуально bloom skin выглядит теплее и натуральнее, чем стеклянный эффект. Он меньше про глянец и больше про живую текстуру.
"Тренд на bloom skin отражает усталость от чрезмерного глянца: сегодня ценится кожа с живой текстурой, а не эффект фильтра" — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. Ru Анна Морозова.
По её словам, именно мягкий румянец создаёт ощущение здоровья и ухоженности, а не идеальной "отполированности".
Тренд невозможен без правильного домашнего ухода. Кожа должна быть напитанной, но не перегруженной плотными кремами.
Базой остаётся мягкое double cleansing — двухэтапное очищение без агрессивных формул. После умывания корейские специалисты рекомендуют наслаивать увлажняющий тонер: наносить на слегка влажную кожу, выдерживать паузу и повторять несколько раз.
"Многослойное увлажнение работает только при правильно подобранных формулах: лёгкие текстуры должны усиливать барьер, а не создавать ощущение плёнки" — отмечает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda. Ru Алина Чернова.
Для усиления эффекта используют лёгкий лимфодренажный массаж, гуаша или роллер. Это помогает активировать кровообращение и усилить естественный румянец.
На этапе подготовки к макияжу актуальны кремы или санскрины с пометкой Tone Up — с лёгким розовым или персиковым подтоном. Они нейтрализуют серость и добавляют коже свежести.
Главное правило — отсутствие чётких границ. Румянец должен выглядеть так, словно проступает изнутри.
Для тона лучше выбирать лёгкие кушоны или флюиды. Плотные матовые покрытия разрушают эффект естественности.
Румяна — только кремовые или жидкие. Их наносят на "яблочки" щёк и мягко растушёвывают почти под глаза. Хайлайтер используется деликатный, с мелким шиммером. Его можно смешивать с румянами или наносить поверх, создавая эффект влажного лепестка.
Если glass skin — это отполированная поверхность, то bloom skin — здоровая кожа в естественном состоянии, сообщает Grazia.
Да, если выбирать лёгкие текстуры и избегать плотных кремов.
Да, при хорошем уходе достаточно лёгкого сияющего финиша без плотного тона.
Подойдёт праймер с розовым подтоном или лёгкая база с персиковым оттенком.
В естественном румянце и мягком свечении, а не в глянцевом блеске.
