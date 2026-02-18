Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Никитина

Код влюбленной женщины: как обмануть возраст с помощью тайного корейского метода

Красота и стиль

Если раньше все стремились к эффекту glass skin с зеркальным блеском, то в 2026 году фокус сместился. Новый тренд bloom skin предлагает не идеальность, а живое "цветущее" сияние с мягким румянцем. Кожа должна выглядеть так, будто вы только что вернулись с прогулки на свежем воздухе.

Фото: Pravda.ru by Даря Никитина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что такое bloom skin и чем он отличается от glass skin

Glass skin делал ставку на безупречно гладкую, почти зеркальную поверхность с эффектом влажного блеска. Bloom skin уходит от чрезмерной "лакированности" в сторону более мягкого, сатинового свечения.

Главная идея — имитация естественного прилива крови к лицу. Это лёгкий розовый подтон, внутренняя свежесть и ощущение здоровой кожи без перегруженности хайлайтером.

Визуально bloom skin выглядит теплее и натуральнее, чем стеклянный эффект. Он меньше про глянец и больше про живую текстуру.

"Тренд на bloom skin отражает усталость от чрезмерного глянца: сегодня ценится кожа с живой текстурой, а не эффект фильтра" — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. Ru Анна Морозова.

По её словам, именно мягкий румянец создаёт ощущение здоровья и ухоженности, а не идеальной "отполированности".

Уход как основа цветущей кожи

Тренд невозможен без правильного домашнего ухода. Кожа должна быть напитанной, но не перегруженной плотными кремами.

Базой остаётся мягкое double cleansing — двухэтапное очищение без агрессивных формул. После умывания корейские специалисты рекомендуют наслаивать увлажняющий тонер: наносить на слегка влажную кожу, выдерживать паузу и повторять несколько раз.

"Многослойное увлажнение работает только при правильно подобранных формулах: лёгкие текстуры должны усиливать барьер, а не создавать ощущение плёнки" — отмечает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda. Ru Алина Чернова.

Для усиления эффекта используют лёгкий лимфодренажный массаж, гуаша или роллер. Это помогает активировать кровообращение и усилить естественный румянец.

На этапе подготовки к макияжу актуальны кремы или санскрины с пометкой Tone Up — с лёгким розовым или персиковым подтоном. Они нейтрализуют серость и добавляют коже свежести.

Макияж в стиле bloom skin

Главное правило — отсутствие чётких границ. Румянец должен выглядеть так, словно проступает изнутри.

Для тона лучше выбирать лёгкие кушоны или флюиды. Плотные матовые покрытия разрушают эффект естественности.

Румяна — только кремовые или жидкие. Их наносят на "яблочки" щёк и мягко растушёвывают почти под глаза. Хайлайтер используется деликатный, с мелким шиммером. Его можно смешивать с румянами или наносить поверх, создавая эффект влажного лепестка.

Glass skin и bloom skin

Glass skin:

  • Максимальный глянец и зеркальный блеск.
  • Акцент на идеальную гладкость.
  • Подходит для съёмок и яркого света.

Bloom skin:

  • Мягкое сатиновое сияние.
  • Лёгкий натуральный румянец.
  • Более адаптивен для повседневной жизни.

Если glass skin — это отполированная поверхность, то bloom skin — здоровая кожа в естественном состоянии, сообщает Grazia.

Советы для эффекта bloom skin

  • Проведите мягкое двухэтапное очищение.
  • Нанесите увлажняющий тонер в несколько слоёв.
  • Добавьте лёгкий массаж для стимуляции кровообращения.
  • Используйте Tone Up-крем или санскрин.
  • Нанесите лёгкий тон и кремовые румяна.
  • Завершите макияж деликатным хайлайтером.

Популярные вопросы

Подходит ли bloom skin для жирной кожи

Да, если выбирать лёгкие текстуры и избегать плотных кремов.

Можно ли обойтись без макияжа

Да, при хорошем уходе достаточно лёгкого сияющего финиша без плотного тона.

Чем заменить Tone Up-крем

Подойдёт праймер с розовым подтоном или лёгкая база с персиковым оттенком.

В чём главный акцент тренда

В естественном румянце и мягком свечении, а не в глянцевом блеске.

Автор Дарья Никитина
Дарья Никитина — эксперт по уходовой косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
