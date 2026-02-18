Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции

Нейтральный маникюр больше не ограничивается бежевыми и молочными оттенками. В 2026 году мастера делают ставку на земляную палитру — тёплую, глубокую и универсальную. Грибной, абрикосовый и серо-голубой уже называют новыми "тихими хитами" сезона.
Мягкие коричневые, оливковые и приглушённые терракотовые тона сохраняют ощущение люкса, но выглядят менее предсказуемо, чем классический нюд. Они имитируют природные элементы — глину, камень, древесину — поэтому гармонируют с разными оттенками кожи.
"Прелесть этих оттенков в том, что они имитируют природные элементы, поэтому обычно подходят широкому диапазону оттенков кожи. Независимо от того, светлая у вас кожа, средняя или темная, всегда найдётся земляной оттенок, который подчеркнет ногти, не перетягивая внимание на себя", — говорит нейл-артист и основательница маникюрной студии Эрика Де Лос Сантос.
Такая палитра подходит и для офиса, и для повседневных образов, и для более модных сочетаний с золотыми украшениями.
"Земляные оттенки выигрывают за счёт глубины: они не выглядят плоско даже при естественном освещении и дольше сохраняют ощущение аккуратности" — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda.Ru Наталья Белова.
По её словам, подобные цвета менее требовательны к частоте обновления покрытия и визуально "прощают" небольшие сколы у свободного края.
Альтернатива привычному серо-коричневому. Напоминает обожжённую солнцем глину или состаренную кору дерева. Подходит к натуральным тканям и базовому гардеробу.
Один из самых универсальных зелёных.
"Это нейтральный цвет, и он прекрасно работает с золотыми акцентами", — отмечает мастер маникюра и дизайнер ногтей Валентина Фернандес.
Хорошо сочетается с украшениями и тёплым макияжем.
Тёплый землистый оттенок с лёгкой пудровостью.
"Терракота — просто идеальный теплый, землистый тон. Он дает насыщенное, уютное настроение, которое прекрасно смотрится круглый год", — отмечает Сантос.
Холодный баланс между серым и серо-коричневым с лёгкими лавандовыми или коричневыми подтонами. Универсален и смотрится дорого без излишней яркости.
"Грибной оттенок особенно хорош для тех, кто хочет заменить классический нюд, но не готов к активному цвету: он подчёркивает форму ногтей и делает руки визуально ухоженными" — отмечает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda.Ru Анна Морозова.
Мягкий, тёплый и слегка сияющий. Добавляет ногтям эффект "золотого часа" — лёгкое персиково-бежевое свечение.
Кремовый белый с намёком на тепло. Выглядит чисто, но не стерильно, как натуральный лен или отполированный камень.
Оттенок, вдохновлённый речной галькой и грозовым небом. Подходит для минималистичных образов и зимне-весеннего сезона.
Нейтральный персиково-бежевый с деликатным золотистым мерцанием. Добавляет лёгкий блеск без эффекта глиттера.
В 2026 году выбор смещается в сторону более тёплых и природных тонов, сообщает "Новый очаг".
Да, он считается универсальным и не выглядит вызывающе.
Да, оливковый выступает фоном и хорошо комбинируется с золотыми аксессуарами.
Мягкий коричневый или абрикосовый визуально аккуратно подчёркивают форму.
