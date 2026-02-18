Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции

Нейтральный маникюр больше не ограничивается бежевыми и молочными оттенками. В 2026 году мастера делают ставку на земляную палитру — тёплую, глубокую и универсальную. Грибной, абрикосовый и серо-голубой уже называют новыми "тихими хитами" сезона.

Почему земляные оттенки становятся новыми нейтральными

Мягкие коричневые, оливковые и приглушённые терракотовые тона сохраняют ощущение люкса, но выглядят менее предсказуемо, чем классический нюд. Они имитируют природные элементы — глину, камень, древесину — поэтому гармонируют с разными оттенками кожи.

"Прелесть этих оттенков в том, что они имитируют природные элементы, поэтому обычно подходят широкому диапазону оттенков кожи. Независимо от того, светлая у вас кожа, средняя или темная, всегда найдётся земляной оттенок, который подчеркнет ногти, не перетягивая внимание на себя", — говорит нейл-артист и основательница маникюрной студии Эрика Де Лос Сантос.

Такая палитра подходит и для офиса, и для повседневных образов, и для более модных сочетаний с золотыми украшениями.

"Земляные оттенки выигрывают за счёт глубины: они не выглядят плоско даже при естественном освещении и дольше сохраняют ощущение аккуратности" — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda.Ru Наталья Белова.

По её словам, подобные цвета менее требовательны к частоте обновления покрытия и визуально "прощают" небольшие сколы у свободного края.

8 нейтральных оттенков маникюра 2026

Мягкий коричневый

Альтернатива привычному серо-коричневому. Напоминает обожжённую солнцем глину или состаренную кору дерева. Подходит к натуральным тканям и базовому гардеробу.

Оливково-зелёный

Один из самых универсальных зелёных.

"Это нейтральный цвет, и он прекрасно работает с золотыми акцентами", — отмечает мастер маникюра и дизайнер ногтей Валентина Фернандес.

Хорошо сочетается с украшениями и тёплым макияжем.

Терракота

Тёплый землистый оттенок с лёгкой пудровостью.

"Терракота — просто идеальный теплый, землистый тон. Он дает насыщенное, уютное настроение, которое прекрасно смотрится круглый год", — отмечает Сантос.

Грибной

Холодный баланс между серым и серо-коричневым с лёгкими лавандовыми или коричневыми подтонами. Универсален и смотрится дорого без излишней яркости.

"Грибной оттенок особенно хорош для тех, кто хочет заменить классический нюд, но не готов к активному цвету: он подчёркивает форму ногтей и делает руки визуально ухоженными" — отмечает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda.Ru Анна Морозова.

Абрикосовый

Мягкий, тёплый и слегка сияющий. Добавляет ногтям эффект "золотого часа" — лёгкое персиково-бежевое свечение.

Алебастровый

Кремовый белый с намёком на тепло. Выглядит чисто, но не стерильно, как натуральный лен или отполированный камень.

Серо-голубой

Оттенок, вдохновлённый речной галькой и грозовым небом. Подходит для минималистичных образов и зимне-весеннего сезона.

Солнечный камень (Sunstone)

Нейтральный персиково-бежевый с деликатным золотистым мерцанием. Добавляет лёгкий блеск без эффекта глиттера.

Классический нюд и новые земляные оттенки

Классический нюд:

Бежевые и молочные оттенки.

Универсальность, но высокая предсказуемость.

Минималистичный, почти невидимый эффект.

Земляные оттенки:

Более глубокая цветовая база.

Лёгкий акцент без агрессии.

Современный и "дорогой" визуальный эффект.

В 2026 году выбор смещается в сторону более тёплых и природных тонов, сообщает "Новый очаг".

Советы по выбору нейтрального оттенка

Определите подтон кожи — тёплый или холодный.

Подберите оттенок, близкий к натуральной палитре гардероба.

Учитывайте сезон: весной лучше работают абрикос и алебастр, осенью — грибной и терракота.

Добавьте деликатный блеск, если хочется лёгкого акцента.

Популярные вопросы

Подходит ли грибной оттенок для офиса

Да, он считается универсальным и не выглядит вызывающе.

Можно ли сочетать оливковый лак с яркой одеждой

Да, оливковый выступает фоном и хорошо комбинируется с золотыми аксессуарами.

Какой оттенок выбрать для коротких ногтей

Мягкий коричневый или абрикосовый визуально аккуратно подчёркивают форму.