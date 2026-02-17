Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Бисер возвращается вместо золота: ожерелья и серьги сезона весна-лето 2026

Моя семья » Красота и стиль

Весна 2026 меняет ювелирные ориентиры: на первый план выходит не блеск драгоценных камней, а игра цвета и фактуры. Украшения становятся центром образа, а не его скромным дополнением. Главный герой сезона — бисер, который дизайнеры превратили в полноценный модный манифест.

Украшения из бисера
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Украшения из бисера

Бисер как главный тренд весна-лето 2026

Аксессуары сегодня работают как выразительный штрих, формируя настроение комплекта — от базового трикотажа до вечернего платья. Если в праздничной моде по-прежнему актуальны яркие камни и серьги, то в сезоне весна-лето 2026 дизайнеры делают ставку на бисер и многослойность.

Tory Burch, Chanel, Celine и Zankov при участии Isabel Marant комбинируют бисер с кристаллами, жемчугом, ракушками, муранским стеклом и эмалью. Возникают сложные композиции, где мелкие и крупные бусины создают эффект живого объёма. В центре внимания — ожерелья: многослойные бусы насыщенных оттенков и длинные подвески, которые вытягивают силуэт.

"Возвращение бисера — это не про наивность, а про стремление к тактильности и индивидуальности. Людям важно ощущать фактуру и цвет, а не только блеск металла", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Серьги также становятся акцентными: вытянутые формы и бисерные кисточки подчеркивают движение и лёгкость. Такой подход перекликается с общим трендом на выразительные аксессуары, где даже часы или сумка перестают быть второстепенными деталями.

Новая эстетика: объём, цвет и смелость

Минимализм уступает место сложным сочетаниям. Украшения воспринимаются как самостоятельные арт-объекты, способные задать тон всему ансамблю. Бисер гармонично сочетается с костюмами, летящими платьями и денимом, добавляя образу живость.

Многослойные украшения работают как инструмент стилизации: они помогают визуально вытянуть шею, добавить динамику и сделать даже базовый комплект более продуманным. Особую популярность получают хендмейд-изделия. В них чувствуется характер и ручная работа, что усиливает ценность аксессуара. При этом бисер не ограничивается мелкими бусинами — дизайнеры активно используют крупные элементы разной формы.

Бисер или металлические украшения

Серебро и золото остаются универсальными решениями для офиса и строгого дресс-кода. Металл подчёркивает статус и лаконичность. Бисер же предлагает более широкую цветовую палитру и свободу стилизации.

Если металл — это про сдержанность и чёткие линии, то бисер — про игру оттенков и текстур. Оба направления легко комбинируются в одном образе, создавая баланс между классикой и трендом. Об этом сообщает The Symbol.

Плюсы и минусы бисерных украшений

Перед покупкой стоит оценить практические особенности таких аксессуаров.

Преимущества:

  • Лёгкость и комфорт при носке.
  • Яркая палитра и разнообразие форм.
  • Возможность создавать многослойные композиции.
  • Актуальность в сезоне весна-лето 2026.

Недостатки:

  • Требуют аккуратного хранения.
  • Не всегда подходят к строгому деловому стилю.
  • Некоторые модели уступают металлу по долговечности.

Советы по выбору бисерных украшений

  1. Определите, с какой одеждой вы планируете их носить — костюм, платье или базовый гардероб.
  2. Подберите оттенки, которые сочетаются с вашей цветовой палитрой.
  3. Проверьте качество креплений и нити.
  4. Попробуйте комбинировать изделия разной длины для создания объёма.

Популярные вопросы о бисерных украшениях

Как выбрать бисерное ожерелье?

Ориентируйтесь на длину, цвет и сочетаемость с гардеробом. Универсальный вариант — многослойные бусы спокойной палитры.

Сколько стоят такие украшения?

Цена зависит от бренда, материалов и ручной работы. Дизайнерские модели стоят дороже, хендмейд-варианты могут быть доступнее.

Что лучше — бисер или серебро?

Выбор зависит от задачи. Для строгого образа подойдёт металл, для яркого акцента — бисер. Их можно сочетать в одном комплекте.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
