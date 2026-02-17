Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Руднев

Огрубевшая кожа уходит без салона: система из трёх шагов возвращает пяткам гладкость

Моя семья » Красота и стиль

Пятки, спрятанные всю зиму в сапогах и ботинках, к весне нередко становятся сухими и шершавыми. Трещины и огрубевшая кожа портят впечатление даже от самых изящных открытых туфель. Однако вернуть стопам мягкость можно без салонных процедур и радикальных методов.

Домашний уход за ногами
Фото: Pravda.Ru by Илья Руднев is licensed under publiс domain
Домашний уход за ногами

Почему пятки грубеют и как это исправить

Длительное ношение закрытой обуви, перепады температуры и сухой воздух в помещениях приводят к утолщению рогового слоя кожи. Организм защищается от трения, но в итоге пятки становятся плотными и шероховатыми. Похожий механизм обезвоживания наблюдается и в холодный сезон, когда страдает защитный барьер кожи.

Домашний уход работает не хуже, если подойти к нему с умом. Не героическими усилиями раз в месяц, а маленькими шагами каждый день. Ключевое условие — системность. Коже требуется регулярное мягкое очищение, деликатное отшелушивание и полноценное питание с помощью кремов для ног с активными компонентами, такими как мочевина, пантенол и натуральные масла.

Базовый уход: три простых шага

Ежедневный ритуал занимает не больше пяти минут, но при постоянстве дает заметный эффект уже через пару недель.

Сначала важно правильно очищать стопы. Агрессивное мыло разрушает защитный барьер и усиливает сухость. Лучше использовать мицеллярную воду для чувствительной кожи или специальный лосьон для ног — такие средства бережно удаляют загрязнения, не пересушивая эпидермис.

Второй этап — аккуратное отшелушивание. Достаточно двух раз в неделю применять мягкий скраб или специальные отшелушивающие носки.

Третий шаг — питание. После душа на сухие стопы наносят плотный крем для ног. Средства с карбамидом помогают удерживать влагу, пантенол способствует заживлению трещин, а масла ши, оливы или кокоса смягчают огрубевшие участки.

"Крем с мочевиной работает как проводник влаги в глубокие слои, но его нужно наносить регулярно, иначе эффект будет кратковременным", — считает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda. ru Алина Чернова.

Усиленный уход раз в неделю

Дополнительно раз в семь дней стоит устраивать более тщательную процедуру. Начинают с теплой ванночки продолжительностью около десяти минут. Вода должна быть именно теплой, а не горячей, чтобы не пересушить кожу.

После этого применяют скраб с абразивными частицами, мягко массируя пятки круговыми движениями. Важно удалять только те клетки, которые уже готовы к отшелушиванию, не стараясь "снять" кожу полностью.

Затем используют педикюрную пилочку — предпочтительно стеклянную или с мелким напылением. Движения выполняют в одном направлении, чтобы не травмировать поверхность пятки и не спровоцировать новые трещины.

"Любое механическое воздействие на стопы должно быть щадящим, иначе кожа начнёт утолщаться в ответ на травму", — считает мастер ногтевого сервиса, обозреватель Pravda. ru Юлия Фомина.

Регулярность помогает добиться эффекта, сравнимого с салонным педикюром, без лезвий и пемзы. Уже через месяц кожа становится заметно мягче и ухоженнее. Об этом сообщает издание Кубанские Новости.

Домашний уход или салонный педикюр

Домашний уход требует дисциплины, но позволяет контролировать состояние кожи ежедневно. Он подходит для профилактики трещин и поддержания мягкости.

Салонный педикюр обеспечивает быстрый визуальный результат и профессиональную обработку стоп. Однако без последующего крема для ног и регулярного увлажнения эффект сохраняется недолго.

Советы по уходу за пятками

  1. Ежедневно очищайте стопы мягким средством без пересушивающих компонентов.
  2. Два раза в неделю используйте деликатный скраб или пилинг.
  3. После каждого душа наносите плотный крем для ног с мочевиной и маслами.
  4. Раз в неделю делайте теплую ванночку и аккуратно обрабатывайте пятки пилочкой в одном направлении.

Популярные вопросы о уходе за пятками

Как выбрать крем для пяток?

Ищите формулы с мочевиной, пантенолом и натуральными маслами. Плотная текстура лучше справляется с выраженной сухостью.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?

При ежедневном уходе первые изменения заметны через две недели, а выраженный эффект — примерно через месяц.

Что лучше: пемза или пилочка?

Современные специалисты чаще рекомендуют пилочку с мелким напылением: она позволяет контролировать давление и снижает риск травм.

Автор Илья Руднев
Илья Руднев — дерматокосметолог (уход за кожей), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы ноги кожа ногти красота здоровье уход за кожей
Новости Все >
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Сейчас читают
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Садоводство, цветоводство
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Последние материалы
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Зомби на службе ОГПУ: какой жуткий секрет порабощения разума скрывали чекисты
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами
Магия в хрущевке: как выжать гардеробную из пустого угла и сделать её невидимой
Бревна вместо людей: жуткая тайна Отряда 731, которую США скрывали 40 лет
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Коммунальщики помяли авто? Не чините за свой счёт: один звонок запустит машину возмездия
Антироссийские санкции привели к дефициту жилья в Нидерландах
Адский гарем на острове смерти: почему выжившие предпочитают гибель на острых камнях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.