Холод крадёт мягкость рук: один приём возвращает коже защиту и комфорт

Зимой кожа рук нередко начинает шелушиться и трескаться даже у тех, кто раньше не сталкивался с подобной проблемой. Дерматовенеролог Марина Гуреева, пояснила, что сухость требует системного ухода и правильного подбора средств. По словам специалиста, в большинстве случаев проблему можно скорректировать регулярным применением увлажняющих препаратов.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова is licensed under publiс domain Сухая кожа рук у девушки

Почему возникает ксероз

Сухость кожи, или ксероз, может быть следствием воспалительных заболеваний. Она нередко развивается после экземы или атопического дерматита, однако часто появляется и без выраженных предшествующих изменений. Особенно заметно это в холодное время года, когда снижается влажность воздуха в помещениях, а на улице, напротив, повышенная влажность усиливает действие низких температур.

"Сухость кожи (ксероз) может быть исходом воспалительного процесса. Например, после экземы или атопического дерматита, но часто возникает без предшествующих изменений, особенно часто в холодное время года — при пониженной влажности воздуха в помещении и высокой влажности воздуха на улице. Для предотвращения таких событий разработан специальный класс лекарственных веществ — эмоленты. В переводе с французского — увлажнители", — сказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения Марина Гуреева.

Специалист пояснила, что холод способствует расширению межклеточных контактов, через которые кожа теряет влагу. Повышенная уличная влажность усиливает этот процесс, создавая эффект своеобразной "холодной примочки", из-за чего вода буквально покидает клетки.

Как правильно увлажнять кожу

Для профилактики и устранения сухости применяются эмоленты — средства, способные удерживать влагу и восстанавливать липидный барьер кожи. Они выпускаются в форме кремов, бальзамов и лосьонов и предназначены для местного использования. Эти препараты восполняют дефицит липидов, формируют защитную пленку и снижают воздействие раздражающих факторов.

По словам Гуреевой, подбор конкретного средства лучше доверить врачу, который учитывает возраст пациента, тип кожи и наличие дерматологических заболеваний. Однако при незначительной сухости, возникающей эпизодически, допустимо самостоятельно приобрести эмолент в аптеке. Наносить его следует один-два раза в день, за 15-20 минут до выхода на улицу в холодный период. Если же эффект оказывается недостаточным, требуется консультация специалиста. Об этом сообщает Газета. Ru.