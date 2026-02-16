Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Холод крадёт мягкость рук: один приём возвращает коже защиту и комфорт

Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа рук нередко начинает шелушиться и трескаться даже у тех, кто раньше не сталкивался с подобной проблемой. Дерматовенеролог Марина Гуреева, пояснила, что сухость требует системного ухода и правильного подбора средств. По словам специалиста, в большинстве случаев проблему можно скорректировать регулярным применением увлажняющих препаратов.

Сухая кожа рук у девушки
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова is licensed under publiс domain
Сухая кожа рук у девушки

Почему возникает ксероз

Сухость кожи, или ксероз, может быть следствием воспалительных заболеваний. Она нередко развивается после экземы или атопического дерматита, однако часто появляется и без выраженных предшествующих изменений. Особенно заметно это в холодное время года, когда снижается влажность воздуха в помещениях, а на улице, напротив, повышенная влажность усиливает действие низких температур.

"Сухость кожи (ксероз) может быть исходом воспалительного процесса. Например, после экземы или атопического дерматита, но часто возникает без предшествующих изменений, особенно часто в холодное время года — при пониженной влажности воздуха в помещении и высокой влажности воздуха на улице. Для предотвращения таких событий разработан специальный класс лекарственных веществ — эмоленты. В переводе с французского — увлажнители", — сказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения Марина Гуреева.

Специалист пояснила, что холод способствует расширению межклеточных контактов, через которые кожа теряет влагу. Повышенная уличная влажность усиливает этот процесс, создавая эффект своеобразной "холодной примочки", из-за чего вода буквально покидает клетки.

Как правильно увлажнять кожу

Для профилактики и устранения сухости применяются эмоленты — средства, способные удерживать влагу и восстанавливать липидный барьер кожи. Они выпускаются в форме кремов, бальзамов и лосьонов и предназначены для местного использования. Эти препараты восполняют дефицит липидов, формируют защитную пленку и снижают воздействие раздражающих факторов.

По словам Гуреевой, подбор конкретного средства лучше доверить врачу, который учитывает возраст пациента, тип кожи и наличие дерматологических заболеваний. Однако при незначительной сухости, возникающей эпизодически, допустимо самостоятельно приобрести эмолент в аптеке. Наносить его следует один-два раза в день, за 15-20 минут до выхода на улицу в холодный период. Если же эффект оказывается недостаточным, требуется консультация специалиста. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа красота здоровье
Новости Все >
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее
Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче
Сейчас читают
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Новости спорта
Ноги становятся крепче и стройнее: три упражнения для всех проблемных зон
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Отказ тормозов и самовозгорание: что скрывается за рекордным отзывом 486 тысяч авто
Арктический характер и двойная шерсть: 3 собаки для экстремального холода
Брелок от авто умеет больше, чем вы думаете: 4 функции, о которых не знают водители
Инвесторы не хотят рисковать, вкладываясь в доллар
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Климатическая бомба тикает: секретные замеры в Атлантике сулят ад половине человечества
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Зимняя слякоть превращает авто в капкан: 4 зоны, где лёд ломает кузов незаметно
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.