Вечером — драматично, днём — нежно: эта тушь вытесняет чёрный и подчеркивает взгляд

Бордовая тушь для ресниц уверенно вытесняет привычную черную и становится главным акцентом в косметичке. Этот оттенок одновременно освежает взгляд и сохраняет ощущение естественности, которого так добиваются поклонницы аккуратного макияжа. Тренд, появившийся пару лет назад, не только не исчез, но и укрепил позиции в индустрии красоты.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain Нанесение туши на ресницы

Почему бургунди стал новым базовым оттенком

О продуктах для глаз в цвете бургунди — от туши и подводки до карандаша и теней — активно заговорили еще в 2024 году. Тогда казалось, что это краткосрочная мода, однако винная палитра выдержала испытание временем. Сегодня такие средства можно встретить и в профессиональных кейсах визажистов, и в повседневных бьюти-наборах.

Популярность легко объяснить влиянием эстетик clean girl, old money и "тихая роскошь", где ценится аккуратность и умеренность. Бордовая тушь идеально вписывается в концепцию естественного макияжа: она мягче черной и деликатно подчеркивает цвет радужки, не перегружая образ.

"Бордовый оттенок делает взгляд глубже, но при этом не утяжеляет макияж, как это часто бывает с угольно-черной тушью. Это хороший компромисс между естественностью и выразительностью", — считает косметолог-эстетист, обозреватель Pravda.Ru Татьяна Громова.

В отличие от насыщенного черного, винный цвет создает более мягкий контраст. Он гармонирует с легким тоном, нюдовыми тенями и прозрачным блеском для губ.

Кому подходит винная тушь

Бургунди универсален и сочетается с разными цветотипами. Он одинаково хорошо смотрится на светлой и загорелой коже, подходит блондинкам, брюнеткам и рыжим. Контраст оттенка помогает голубым и зеленым глазам выглядеть ярче, а карим и серым — глубже.

Кроме того, мягкие цветовые решения особенно актуальны в холодный сезон, когда кожа требует более деликатного подхода к макияжу и уходу. Недаром специалисты напоминают, что зимой важно учитывать особенности барьера кожи.

"Любой декоративный продукт для глаз стоит подбирать с учетом состояния кожи вокруг век. Если зона склонна к сухости, важно обращать внимание не только на цвет, но и на формулу туши", — отмечает дерматокосметолог, обозреватель Pravda.Ru Илья Руднев.

Такой подход помогает сохранить комфорт и избежать ощущения стянутости в течение дня.

Универсальность в дневном и вечернем макияже

Днем винная тушь работает как мягкая альтернатива классике. Один слой делает ресницы более заметными, но не создает драматичного эффекта. Это подходящий вариант для офиса, учебы и деловых встреч.

Вечером оттенок раскрывается иначе. Его можно сочетать с бордовой подводкой, сливовыми тенями или создавать монохромный образ. При желании бургунди комбинируют с пастельно-розовым, baby blue или травянисто-зеленым, добавляя современный акцент. Об этом сообщает Marie Claire.

"Цветная тушь — это способ обновить привычный образ без радикальных перемен. Даже небольшая деталь способна изменить восприятие лица", — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda.Ru Анна Морозова.

Бордовая тушь или классическая черная

Черная тушь остается универсальной базой и создает более четкий графичный эффект. Она подходит для выразительных стрелок и вечернего макияжа.

Бордовая действует мягче. Она делает взгляд теплым и глубоким, лучше вписывается в естественный образ и гармонирует с нюдовой палитрой. Если черная — это классика, то бургунди — современная интерпретация повседневной элегантности.

Плюсы и минусы бордовой туши

Перед покупкой стоит учитывать особенности оттенка.

Преимущества:

универсальность для разных цветотипов;

мягкий контраст;

акцент на цвете глаз;

сочетаемость с трендовыми палетками.

Нюансы:

может потеряться на фоне слишком ярких теней;

важно подобрать подходящий подтон — теплый или холодный.

Популярные вопросы о бордовой туши для ресниц

Как выбрать бордовую тушь под цвет глаз?

Для голубых и зеленых глаз подойдут теплые винные оттенки, для карих и серых — более холодные сливовые.

Сколько стоит бордовая тушь?

Стоимость зависит от бренда и формулы — от масс-маркета до люкса. Важно учитывать щеточку и стойкость.

Что лучше — бордовая или коричневая тушь?

Коричневая максимально нейтральна, а бургунди дает более заметный, но мягкий акцент.