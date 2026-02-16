Ногти сыграли на жёлтой ноте: большинство винит грибок, а причина совсем в другом

Желтизна ногтей часто воспринимается как признак грибковой инфекции, но на практике причин может быть значительно больше. Изменение оттенка ногтевой пластины нередко связано с внешними воздействиями, косметическими процедурами и даже образом жизни, а не только с заболеванием.

Когда дело не в грибке

Грибковое поражение действительно способно менять цвет ногтя — от жёлтого до зеленоватого или почти чёрного. Однако одна лишь желтизна не может служить основанием для самодиагностики. Специалисты обращают внимание на сопутствующие признаки: утолщение пластины, её ломкость, появление белых продольных полос по краю и частичное отслаивание.

В то же время цвет может измениться из-за гель-лака. Некоторые топовые покрытия в процессе полимеризации приобретают желтоватый оттенок, что особенно заметно на светлой базе. Свою роль играет и регулярный контакт с бытовой химией, а также использование агрессивных лаков без защитного слоя.

Онихолизис и скрытые риски

Отдельного внимания заслуживает онихолизис — состояние, при котором под ногтем образуется пустота. Причинами могут стать травмы, ожоги ультрафиолетовой лампой или постоянное давление тесной обуви. Сам по себе онихолизис не равен грибковой инфекции, но создает благоприятную среду для ее развития.

Под отслоившейся пластиной задерживается влага, нарушается циркуляция воздуха. Если при этом продолжать наносить гель-лак, риск бактериального или грибкового осложнения возрастает. Поэтому любые изменения структуры ногтя требуют внимательного отношения.

Диагностика и внутренние причины

Точно определить источник проблемы способен только специалист. Для подтверждения грибковой инфекции назначают микроскопию и ПЦР-исследование образца ткани. Эти методы позволяют выявить возбудителя и подобрать лечение.

Иногда изменение цвета связано с внутренними факторами. Дефицит витаминов группы B, хронические заболевания и обменные нарушения могут отражаться на состоянии ногтей, вызывая деформацию и стойкую желтизну. В таких случаях требуется комплексное обследование.

Другие оттенки и их значение

Жёлтый цвет — не единственный повод для настороженности. Белые пятна часто возникают после травм или неудачного маникюра. Серые полосы могут появляться при частой уборке и контакте с химическими средствами, а коричневый оттенок характерен для курильщиков.

Каждое из этих изменений имеет собственные причины и механизмы. Поэтому оценивать состояние ногтей следует в совокупности с образом жизни и внешними факторами.

Домашние способы осветления

Если серьёзных заболеваний не выявлено, допускаются щадящие методы отбеливания. Ванночки с оливковым маслом и лимонным соком помогают укрепить и слегка осветлить пластину. Смесь пищевой соды с перекисью водорода, нанесенная на несколько минут, дополнительно размягчает кутикулу.

Используют и скраб на основе морской соли, лимонного сока и масла — он смягчает кожу вокруг ногтей и уменьшает риск заусенцев. Полировка мягким баффиком визуально делает пластину светлее, однако подходит только для крепких ногтей: тонкие могут начать слоиться. В продаже также есть специальные отбеливающие покрытия, которые можно наносить как самостоятельно, так и поверх лака, особенно если яркие оттенки со временем выгорают на солнце — сообщает Петербург2.