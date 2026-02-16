Выбор дорогих женщин: этот маникюр заставит всех подруг копировать ваш новый образ

Весна всегда приносит желание обновления, и маникюр — один из самых простых способов добавить в образ свежести. В сезоне весна-2026 нейл-тренды становятся мягче, светлее и природнее: вместо мрачных тонов на первый план выходят нюд, пастель, зелень и эффектные текстуры. При этом модные дизайны легко адаптируются как под короткие, так и под длинные ногти.

Фото: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мшисто-зелёный маникюр в стиле матча

Облачные ногти: новый нюд сезона

Один из главных фаворитов весны — плотный молочный оттенок, который называют "облачный танцор". Его можно носить как самостоятельное покрытие или использовать как основу для минималистичного френча. Такой маникюр выглядит ухоженно и подходит под любой стиль — от делового до романтичного.

Ногти в горошек: полька-дот снова в моде

Принт полька-дот остается актуальным и в новом сезоне. Мелкие горошины можно наносить на прозрачную или пастельную базу, а можно сочетать с яркими или хромированными оттенками. Такой дизайн выглядит игриво, но при этом не перегружает образ.

Мшисто-зеленый: природный тренд вместо красного

Если зимой в моде были насыщенные красные тона, то весной-2026 их сменяют землистые оттенки зеленого. Цвет мха напоминает лесные прогулки и ассоциируется со свежестью. Он может быть как матовым, так и глянцевым — в обоих случаях смотрится дорого и современно.

Современная пастель: акварель и хром

Пастельные лаки традиционно считаются символом весны, но в этом сезоне они становятся более необычными. В тренде полупрозрачные покрытия с эффектом акварели и нежной дымки. Для более смелых образов подойдут хромированные пастельные оттенки, которые добавляют маникюру легкий футуристичный акцент.

"Весной-2026 главная ставка в маникюре — на чистоту покрытия и деликатные текстуры: молочный нюд, акварельные пастели и стеклянный блеск выглядят дорого даже без сложного дизайна", — считает нейл-эксперт, обозреватель Pravda.RU Серова Инна.

Кашемировый эффект: уютный маникюр на прохладный март

Весна часто бывает обманчиво теплой, поэтому уютные мотивы не уходят полностью. В моде "кашемировые ногти" — молочные, кремовые и бежевые оттенки, которые выглядят так, будто ногти укутаны в мягкий свитер. Такой вариант особенно хорошо сочетается с нюдовым макияжем и спокойной одеждой в базовых тонах.

Капля росы: стеклянный маникюр и эффект кристалла

Еще один заметный тренд сезона — "стеклянный маникюр", который уже полюбили корейские модницы. Он сочетает сияние "кошачьего глаза" и глянцевую поверхность, напоминающую кристалл. Особенно эффектно смотрится дизайн, который визуально похож на утреннюю росу на лепестках. Об этом сообщает VOICE.

Васильковый оттенок: нежная версия синего

Темно-синий зимний маникюр уступает место более мягким и светлым вариантам. Весной-2026 актуален пудрово-голубой оттенок, напоминающий цвет васильков. Он выглядит свежо и воздушно, хорошо подходит для однотонного покрытия и минималистичных дизайнов.

Популярные вопросы о маникюре весны-2026

Какие оттенки будут самыми модными весной-2026?

В тренде молочные нюды, пастель, мшисто-зеленые тона и пудрово-голубой цвет.

Что лучше выбрать для коротких ногтей?

Лучше всего смотрятся облачные нюды, кашемировые оттенки и аккуратный горошек.

Подойдет ли стеклянный маникюр на каждый день?

Да, если выбрать спокойную палитру. Но такой дизайн требует качественного покрытия и аккуратного ухода.