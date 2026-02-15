Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Больше не безвкусица: легендарный аксессуар из прошлого стал секретом моделей в 2026

Моя семья » Красота и стиль

Аксессуар из школьных фото середины 2000-х неожиданно вернулся в модные хроники. То, что считалось наивным элементом подросткового стиля, сегодня стало частью французского минимализма. Простая зигзагообразная повязка для волос вновь заняла место на подиумах и в уличной моде. Об этом сообщает ND Mais.

Девушка с ободком
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с ободком

Как школьный аксессуар стал трендом

Зигзагообразная повязка, которую многие носили в 2005 году, долгое время считалась атрибутом подростковой эстетики. Однако мода циклична, и сегодня этот элемент снова оказался в центре внимания.

По данным Her Campus, аксессуар активно используют современные иконы стиля, включая Белла Хадид. Он помогает создать аккуратный "чистый" образ, открывая лицо и подчёркивая естественные черты.

Вторую волну популярности повязка получила после появления в первом эпизоде второго сезона сериала Эйфория на HBO. Персонаж Мэдди Перес, сыгранная Алекса Деми, вывела аксессуар в тренды социальных сетей.

"Возвращение этого аксессуара — пример того, как ностальгия перерабатывается через призму современного минимализма. Он уже не про подростковость, а про иронию и уверенность", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Почему повязка снова актуальна

Современные модели отличаются от версий начала 2000-х. Они стали удобнее и мягче, не сдавливают голову и подходят для разных типов волос — от прямых до кудрявых.

Сайт The List отмечает, что ключевое преимущество аксессуара — универсальность. Его можно носить в жаркую погоду, использовать для аккуратного повседневного образа или сочетать с более строгой одеждой.

"Очарование этого аксессуара в его "необычности и крутости"", — объяснила стилист по волосам из сериала "Эйфория" сайту Byrdie.

Повязка выполняет и практическую функцию: помогает убрать волосы с лица, сохраняя лёгкость причёски без сложной укладки. Такой акцент особенно органично вписывается в эстетику, где важна естественность — похожий подход прослеживается и в тренде на антимоду и простоту образа.

Как вписать аксессуар в современный гардероб

Главный принцип — баланс. Чтобы образ не выглядел как стилизация под 2000-е, рекомендуется выбирать нейтральные оттенки: чёрный, коричневый, металлический.

На подиумах аксессуар сочетают с низким пучком, гладким хвостом или распущенными волосами с естественной текстурой. Особенно гармонично он смотрится с льняными рубашками, жакетами и базовыми топами.

Так повязка перестаёт быть "детской" деталью и становится частью лаконичного европейского стиля.

2000-е и версия 2026 года

Ранние модели ассоциировались со школьной формой и яркими аксессуарами. Они часто были жёсткими и выполняли скорее декоративную функцию.

Современные варианты ориентированы на комфорт. Они создают аккуратную линию на макушке, подчёркивают форму причёски и вписываются в минималистичную эстетику.

Если раньше аксессуар воспринимался как подростковый, то сегодня он стал элементом взрослого повседневного гардероба.

Советы по стилю

  • Выберите нейтральный оттенок для повседневного образа.
  • Сочетайте аксессуар с гладким хвостом или низким пучком.
  • Избегайте чрезмерно ярких деталей в одежде.
  • Поддерживайте естественную текстуру волос без сложных укладочных средств.
  • Делайте акцент на минимализме в макияже и аксессуарах.

Популярные вопросы

Подходит ли повязка для кудрявых волос

Да, современные модели рассчитаны на разную текстуру волос и помогают аккуратно оформить причёску.

Можно ли носить её с деловым стилем

Да, при выборе нейтрального цвета аксессуар гармонирует с жакетами и строгими образами.

Не выглядит ли это слишком по-школьному

При грамотном сочетании с базовой одеждой повязка становится элементом взрослого минимализма.

Возвращение зигзагообразной повязки показывает, как ностальгия по 2000-м трансформируется в современный тренд. Сегодня этот аксессуар символизирует комфорт, простоту и сдержанную элегантность.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль весна волосы красота
Новости Все >
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Сейчас читают
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Садоводство, цветоводство
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Последние материалы
Тренд на натуральную гигиену добрался до России: чем заменяют мыло и гель для душа
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Цветочные облака на подоконнике: как превратить рассаду вербены в живой шедевр
Больше никакого жирного навара: легкие и сытные супы-пятиминутки для всей семьи
Цветочный конвейер с мая по октябрь: как создать сад, который не требует ухода
Эффект альпийского снега в тазу: как вернуть сияние даже самой серой и старой тряпке
Чемодан, вокзал, подвал: как выселить тараканов из дома с помощью обычного лимона
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль
Рис делает фарш воздушным, соус — насыщенным: тефтели получаются мягкими и ароматными
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.