Больше не безвкусица: легендарный аксессуар из прошлого стал секретом моделей в 2026

Аксессуар из школьных фото середины 2000-х неожиданно вернулся в модные хроники. То, что считалось наивным элементом подросткового стиля, сегодня стало частью французского минимализма. Простая зигзагообразная повязка для волос вновь заняла место на подиумах и в уличной моде. Об этом сообщает ND Mais.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с ободком

Как школьный аксессуар стал трендом

Зигзагообразная повязка, которую многие носили в 2005 году, долгое время считалась атрибутом подростковой эстетики. Однако мода циклична, и сегодня этот элемент снова оказался в центре внимания.

По данным Her Campus, аксессуар активно используют современные иконы стиля, включая Белла Хадид. Он помогает создать аккуратный "чистый" образ, открывая лицо и подчёркивая естественные черты.

Вторую волну популярности повязка получила после появления в первом эпизоде второго сезона сериала Эйфория на HBO. Персонаж Мэдди Перес, сыгранная Алекса Деми, вывела аксессуар в тренды социальных сетей.

"Возвращение этого аксессуара — пример того, как ностальгия перерабатывается через призму современного минимализма. Он уже не про подростковость, а про иронию и уверенность", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Почему повязка снова актуальна

Современные модели отличаются от версий начала 2000-х. Они стали удобнее и мягче, не сдавливают голову и подходят для разных типов волос — от прямых до кудрявых.

Сайт The List отмечает, что ключевое преимущество аксессуара — универсальность. Его можно носить в жаркую погоду, использовать для аккуратного повседневного образа или сочетать с более строгой одеждой.

"Очарование этого аксессуара в его "необычности и крутости"", — объяснила стилист по волосам из сериала "Эйфория" сайту Byrdie.

Повязка выполняет и практическую функцию: помогает убрать волосы с лица, сохраняя лёгкость причёски без сложной укладки. Такой акцент особенно органично вписывается в эстетику, где важна естественность — похожий подход прослеживается и в тренде на антимоду и простоту образа.

Как вписать аксессуар в современный гардероб

Главный принцип — баланс. Чтобы образ не выглядел как стилизация под 2000-е, рекомендуется выбирать нейтральные оттенки: чёрный, коричневый, металлический.

На подиумах аксессуар сочетают с низким пучком, гладким хвостом или распущенными волосами с естественной текстурой. Особенно гармонично он смотрится с льняными рубашками, жакетами и базовыми топами.

Так повязка перестаёт быть "детской" деталью и становится частью лаконичного европейского стиля.

2000-е и версия 2026 года

Ранние модели ассоциировались со школьной формой и яркими аксессуарами. Они часто были жёсткими и выполняли скорее декоративную функцию.

Современные варианты ориентированы на комфорт. Они создают аккуратную линию на макушке, подчёркивают форму причёски и вписываются в минималистичную эстетику.

Если раньше аксессуар воспринимался как подростковый, то сегодня он стал элементом взрослого повседневного гардероба.

Советы по стилю

Выберите нейтральный оттенок для повседневного образа.

Сочетайте аксессуар с гладким хвостом или низким пучком.

Избегайте чрезмерно ярких деталей в одежде.

Поддерживайте естественную текстуру волос без сложных укладочных средств.

Делайте акцент на минимализме в макияже и аксессуарах.

Популярные вопросы

Подходит ли повязка для кудрявых волос

Да, современные модели рассчитаны на разную текстуру волос и помогают аккуратно оформить причёску.

Можно ли носить её с деловым стилем

Да, при выборе нейтрального цвета аксессуар гармонирует с жакетами и строгими образами.

Не выглядит ли это слишком по-школьному

При грамотном сочетании с базовой одеждой повязка становится элементом взрослого минимализма.

Возвращение зигзагообразной повязки показывает, как ностальгия по 2000-м трансформируется в современный тренд. Сегодня этот аксессуар символизирует комфорт, простоту и сдержанную элегантность.