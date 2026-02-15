Больше не безвкусица: легендарный аксессуар из прошлого стал секретом моделей в 2026

Аксессуар из школьных фото середины 2000-х неожиданно вернулся в модные хроники. То, что считалось наивным элементом подросткового стиля, сегодня стало частью французского минимализма. Простая зигзагообразная повязка для волос вновь заняла место на подиумах и в уличной моде. Об этом сообщает ND Mais.
Зигзагообразная повязка, которую многие носили в 2005 году, долгое время считалась атрибутом подростковой эстетики. Однако мода циклична, и сегодня этот элемент снова оказался в центре внимания.
По данным Her Campus, аксессуар активно используют современные иконы стиля, включая Белла Хадид. Он помогает создать аккуратный "чистый" образ, открывая лицо и подчёркивая естественные черты.
Вторую волну популярности повязка получила после появления в первом эпизоде второго сезона сериала Эйфория на HBO. Персонаж Мэдди Перес, сыгранная Алекса Деми, вывела аксессуар в тренды социальных сетей.
"Возвращение этого аксессуара — пример того, как ностальгия перерабатывается через призму современного минимализма. Он уже не про подростковость, а про иронию и уверенность", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.
Современные модели отличаются от версий начала 2000-х. Они стали удобнее и мягче, не сдавливают голову и подходят для разных типов волос — от прямых до кудрявых.
Сайт The List отмечает, что ключевое преимущество аксессуара — универсальность. Его можно носить в жаркую погоду, использовать для аккуратного повседневного образа или сочетать с более строгой одеждой.
"Очарование этого аксессуара в его "необычности и крутости"", — объяснила стилист по волосам из сериала "Эйфория" сайту Byrdie.
Повязка выполняет и практическую функцию: помогает убрать волосы с лица, сохраняя лёгкость причёски без сложной укладки. Такой акцент особенно органично вписывается в эстетику, где важна естественность — похожий подход прослеживается и в тренде на антимоду и простоту образа.
Главный принцип — баланс. Чтобы образ не выглядел как стилизация под 2000-е, рекомендуется выбирать нейтральные оттенки: чёрный, коричневый, металлический.
На подиумах аксессуар сочетают с низким пучком, гладким хвостом или распущенными волосами с естественной текстурой. Особенно гармонично он смотрится с льняными рубашками, жакетами и базовыми топами.
Так повязка перестаёт быть "детской" деталью и становится частью лаконичного европейского стиля.
Ранние модели ассоциировались со школьной формой и яркими аксессуарами. Они часто были жёсткими и выполняли скорее декоративную функцию.
Современные варианты ориентированы на комфорт. Они создают аккуратную линию на макушке, подчёркивают форму причёски и вписываются в минималистичную эстетику.
Если раньше аксессуар воспринимался как подростковый, то сегодня он стал элементом взрослого повседневного гардероба.
Да, современные модели рассчитаны на разную текстуру волос и помогают аккуратно оформить причёску.
Да, при выборе нейтрального цвета аксессуар гармонирует с жакетами и строгими образами.
При грамотном сочетании с базовой одеждой повязка становится элементом взрослого минимализма.
Возвращение зигзагообразной повязки показывает, как ностальгия по 2000-м трансформируется в современный тренд. Сегодня этот аксессуар символизирует комфорт, простоту и сдержанную элегантность.
