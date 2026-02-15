Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Одна куртка вместо всей капсулы: секрет кроя, который сделает вас иконой стиля весной

Весна-2026 неожиданно упростила задачу выбора верхней одежды. Вместо десятка моделей дизайнеры предлагают одну — кожаную куртку с высоким воротником. Деталь, которая полностью меняет интонацию образа, делает его сложнее и одновременно практичнее.

Объемная кожаная куртка
Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деталь, которая меняет силуэт

Новый сезон проходит под знаком максимализма и выразительных акцентов. Даже базовые вещи перестали быть "тихим фоном" — они заявляют о себе. Кожаная куртка не стала исключением.

Высокий воротник оказался тем самым элементом, который собирает весь комплект воедино. Закрытая линия шеи делает образ более графичным и завершённым, избавляя от необходимости добавлять шарф или массивные украшения. Он работает как архитектурная рамка для лица и визуально вытягивает силуэт.

"Когда деталь берёт на себя функцию акцента, весь образ начинает выглядеть дороже. Высокий воротник создаёт чёткую вертикаль и добавляет структуру даже самому простому крою", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова.

Почему именно кожаная куртка

Кожа давно стала универсальной инвестицией. Но в 2026 году она перестала быть только про брутальность или классику. Силуэты усложнились: плечи стали выразительнее, рукава — объёмнее, а пропорции — смелее.

Куртка с высоким воротником легко заменяет жакет в деловом гардеробе. Днём она работает с джинсами и лоферами, вечером — с платьем или струящейся юбкой. Под оверсайз-модель спокойно помещается объёмный свитер или худи, а укороченный вариант до линии талии подчёркивает фигуру и делает образ более изящным.

При этом важно помнить о балансе: массивный верх требует продуманной базы. Принцип гармонии силуэта работает так же, как и при создании зимней многослойности, где объём не должен превращаться в тяжесть.

Цвета и сочетания

Палитра остаётся нейтральной: чёрный, шоколадный, хаки, глубокий коньячный. Эти оттенки легко интегрируются в существующую капсулу и не спорят с другими элементами гардероба.

Высокий воротник особенно выигрышно смотрится в монохромных образах. Он подчёркивает чистоту линии и усиливает эффект продуманности. В минималистичных комплектах такая куртка способна заменить сразу несколько аксессуаров.

"Современная мода ценит вещи-трансформеры. Если одна куртка может работать и как повседневная база, и как альтернатива жакету, это идеальная инвестиция в капсулу", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

Какие модели выбирать

В 2026 году актуальны:

  • Лёгкий оверсайз с подчёркнутой линией плеч.
  • Укороченные прямые модели до талии.
  • Ретро-куртки с объёмными рукавами.
  • Лаконичные кожаные бомберы с высоким горлом.

Главный ориентир — не декор, а конструкция. Сложность кроя и продуманность формы делают вещь современной. Это тот случай, когда тренд не про эпатаж, а про точность.

Почему достаточно одной

Микротренды приходят и уходят, но сильная деталь удерживает актуальность дольше сезона. Высокий воротник не выглядит навязчиво, но добавляет характер. Он подчёркивает индивидуальность и избавляет от ощущения, что образ "как у всех".

Весной не нужно покупать несколько вариантов верхней одежды. Достаточно одной — кожаной куртки с высоким воротником, которая соберёт гардероб вокруг себя и спокойно переживёт смену тенденций, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы о модных кожаных куртках 2026

Как выбрать куртку на весну с учётом трендов

Ориентируйтесь на модель с высоким воротником и нейтральный цвет — это наиболее универсальный вариант.

Сколько стоит качественная кожаная куртка

Цена зависит от бренда и типа кожи. Инвестиционные модели служат несколько сезонов при правильном уходе.

Что лучше — оверсайз или укороченная модель

Оверсайз удобнее для многослойных образов, укороченный вариант легче интегрировать в деловой стиль.

