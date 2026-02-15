Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Бурова

Тихое серебро для брюнеток и блондинок: как стареть красиво по примеру звезд кино

Седина больше не повод срочно записываться на тотальное окрашивание. В 2026 году стилисты предлагают не прятать серебро, а грамотно вплетать его в общий тон волос. Один из самых актуальных вариантов делает переход к натуральному цвету мягким и почти незаметным.

Женщина с пепельно-русым цветом волос
Фото: Pravda.ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренд 2026: тихое серебро

Тенденцию на естественность поддерживают многие голливудские актрисы — от Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон до Энди МакДауэлл и Сальмы Хайек. Они не стремятся перекрывать каждый миллиметр отросших корней, а демонстрируют аккуратную, ухоженную седину.

"Тихое серебро" строится на смешении натуральных и седых прядей без резких контрастов. Основой чаще всего становится техника мелирования: мастер добавляет светлые акценты, которые размывают границу между основным цветом и сединой. В результате создаётся эффект мягко "посеребрённых" волос.

Такой подход позволяет реже посещать салон и не переживать из-за отрастающих корней. Особенно гармонично техника смотрится на светлых или предварительно осветлённых волосах, но при грамотной работе колориста она может выглядеть благородно и на тёмной базе.

"Интеграция седины — это не компромисс, а стратегия. Когда мастер работает с переходами, а не с плотным перекрытием, волосы выглядят дороже и живее, потому что сохраняется глубина оттенка", — считает колорист по волосам, обозреватель Pravda.Ru Алексей Мельников.

Почему это удобно и современно

В отличие от плотного однотонного окрашивания, "тихое серебро" не требует частой коррекции. Отросшие корни выглядят частью общей палитры, а не проблемной зоной. Это экономит время и снижает нагрузку на волосы.

Техника подчёркивает натуральный оттенок и добавляет глубину. Волосы выглядят живыми за счёт игры света, а седина становится элементом образа, а не его "дефектом". При этом важно учитывать общее состояние полотна: если волосы истончены, может потребоваться предварительное восстановление, о чём часто говорят специалисты по уходу за кожей головы.

Уход за седыми и осветлёнными волосами

Седые волосы теряют пигмент, а вместе с ним — мягкость и эластичность. Они могут становиться более сухими и ломкими, поэтому уход должен быть системным.

В базовый набор входят:

  • Бальзам после каждого мытья.
  • Питательная маска для окрашенных волос раз в неделю.
  • Несмываемый уход и термозащита перед укладкой.

Для поддержания холодного оттенка подойдут фиолетовые шампуни для блонда. Их используют 1-2 раза в месяц, обязательно сочетая с увлажняющей маской, чтобы избежать пересушивания. Похожие принципы работают и при безопасном окрашивании волос, где акцент делается на сохранении структуры, сообщает the Symbol.

"Седые волосы по структуре ближе к пористым и обезвоженным, поэтому стандартного кондиционера часто недостаточно. Нужны средства с липидами и протеинами, которые возвращают эластичность и защищают от ломкости", — считает трихолог , обозреватель Pravda.Ru Оксана Левченко.

Советы по переходу к тихому серебру шаг за шагом

  • Проконсультируйтесь с мастером по поводу состояния волос.
  • Определите желаемый уровень светлых акцентов.
  • Подберите уход с акцентом на увлажнение и защиту.
  • Планируйте корректирующее окрашивание раз в несколько месяцев.

Популярные вопросы о модном окрашивании для седых волос

Как выбрать оттенок при большом проценте седины

Лучше ориентироваться на холодные или нейтральные светлые тона, которые гармонично смешаются с серебристыми прядями.

Сколько стоит такое окрашивание

Цена зависит от длины волос и уровня сложности техники. Обычно она сопоставима с качественным мелированием.

Что лучше — полностью закрашивать седину или интегрировать её

Если хочется естественного эффекта и меньшей частоты визитов в салон, "тихое серебро" становится более практичным решением.

Автор Анастасия Бурова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
