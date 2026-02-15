Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Воронцова

Тренд на натуральную гигиену добрался до России: чем заменяют мыло и гель для душа

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия гигиены переживает неожиданный поворот: привычные гель для душа, мыло и синтетическая мочалка постепенно уступают место натуральным средствам. Всё больше людей выбирают косметическую глину, овсяные хлопья и растительные порошки вместо классической бытовой химии. Тренд на осознанный уход за кожей уже стал заметным по всему миру и теперь активно обсуждается в России.

Девушка держит гигиеническое средство для тела
Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова is licensed under publiс domain
Девушка держит гигиеническое средство для тела

Натуральная гигиена: возвращение к истокам

Интерес к природным средствам связан с желанием сократить контакт кожи с агрессивными компонентами и уменьшить количество пластика в ванной. В фокусе — простые ингредиенты из аптеки и кухни, которые легко вписываются в домашний уход за телом.

К примеру, косметическая глина - белая, голубая или розовая — используется не только как маска для лица. Разведённая водой до пасты, она очищает кожу, впитывает излишки себума и мягко отшелушивает. После смывания остаётся ощущение свежести без плёнки и резких ароматов.

"Натуральные абсорбенты, такие как глина, действительно помогают деликатно очищать кожу, но важно учитывать её тип и не пересушивать защитный барьер", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda.Ru Илья Руднев.

Не менее популярны овсяные хлопья грубого помола. Их измельчают, помещают в марлевый мешочек и используют как мягкую альтернативу мочалке.

Средства с кухни: горчица, отруби и хлеб

Горчичный порошок — один из старинных способов очищения кожи и волос. Разведённый водой, он помогает удалить жир и загрязнения, но требует осторожности и тщательного смывания.

Ржаные отруби, запаренные кипятком, превращаются в мягкую массу, которая очищает и одновременно питает кожу благодаря витаминам группы B. Такой способ ухода напоминает деликатный скраб и может стать дополнением к привычной бьюти-рутине.

"Домашние рецепты могут поддерживать кожу в хорошем состоянии, если использовать их как дополнение, а не замену базовому уходу", — отмечает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru Ирина Воронцова.

Мыльнянка и сапиндус: природная альтернатива шампуню

В аптеках можно найти корень мыльнянки. Его отвар образует мягкую пену и подходит для мытья кожи и волос. Нейтральный pH делает такое средство щадящим для естественного баланса.

Плоды мыльного дерева — сапиндуса — содержат сапонины, которые пенятся под горячей водой. Их используют и для гигиены, и для стирки деликатных тканей. Однако сапонины токсичны для водных организмов, поэтому применять их на природе рядом с водоёмами не стоит. Об этом сообщает "Прогород".

Сравнение натуральных средств и геля для душа

Современный гель для душа удобен в использовании, имеет стабильный состав и часто обладает антибактериальным эффектом. Он подходит для спортзала, путешествий и быстрого ухода.

Натуральные альтернативы требуют больше времени, но позволяют контролировать состав и снизить количество синтетических ароматизаторов.

Плюсы и минусы натуральной гигиены

Перед переходом к альтернативам стоит взвесить преимущества и ограничения.

К плюсам относятся:

  1. Минимальный состав без искусственных отдушек.
  2. Экологичность и меньше пластиковых упаковок.
  3. Возможность подбирать средства под сухую или жирную кожу.

Среди минусов:

  1. Риск аллергии на растительные компоненты.
  2. Отсутствие стандартизированной концентрации.
  3. Не всегда выраженный антибактериальный эффект.

Советы по переходу на натуральный уход

  1. Начните с одного средства — например, глины или овса.
  2. Проведите тест на небольшом участке кожи.
  3. Используйте природные компоненты как дополнение к базовой косметике.
  4. Учитывайте сезонность и состояние кожи.

Осознанный подход не требует полного отказа от привычных форматов, а предполагает гибкость и внимание к индивидуальным особенностям.

Популярные вопросы о натуральной гигиене

Как выбрать натуральное средство для кожи?

Ориентируйтесь на тип кожи и реакцию организма. Для чувствительной подойдут мягкие компоненты вроде овса.

Сколько стоит такой уход?

Большинство ингредиентов доступны в обычных магазинах и аптеках, что делает формат бюджетным.

Что лучше: гель для душа или глина?

Гель удобнее в повседневной спешке, глина — для более вдумчивого домашнего ритуала. Оптимальным часто становится сочетание.

Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа тело гигиена красота здоровье
Новости Все >
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
17 февраля небо исказит привычный полдень: Солнце потеряет центр и вспыхнет по краям
Топливо дорожает второй год подряд: что толкает Новосибирск к рекордам
Telegram замедляют без запрета: странный сценарий, который пугает сильнее блокировки
Ставка упала, а платёж нет: когда рефинансирование работает, а когда подводит
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сейчас читают
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Наука и техника
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Садоводство, цветоводство
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Последние материалы
Цветочные облака на подоконнике: как превратить рассаду вербены в живой шедевр
Больше никакого жирного навара: легкие и сытные супы-пятиминутки для всей семьи
Цветочный конвейер с мая по октябрь: как создать сад, который не требует ухода
Эффект альпийского снега в тазу: как вернуть сияние даже самой серой и старой тряпке
Чемодан, вокзал, подвал: как выселить тараканов из дома с помощью обычного лимона
Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль
Рис делает фарш воздушным, соус — насыщенным: тефтели получаются мягкими и ароматными
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
От первых тренировок до фигуры мечты: когда усилия наконец начинают работать наружу
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.