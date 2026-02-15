Тренд на натуральную гигиену добрался до России: чем заменяют мыло и гель для душа

Индустрия гигиены переживает неожиданный поворот: привычные гель для душа, мыло и синтетическая мочалка постепенно уступают место натуральным средствам. Всё больше людей выбирают косметическую глину, овсяные хлопья и растительные порошки вместо классической бытовой химии. Тренд на осознанный уход за кожей уже стал заметным по всему миру и теперь активно обсуждается в России.
Интерес к природным средствам связан с желанием сократить контакт кожи с агрессивными компонентами и уменьшить количество пластика в ванной. В фокусе — простые ингредиенты из аптеки и кухни, которые легко вписываются в домашний уход за телом.
К примеру, косметическая глина - белая, голубая или розовая — используется не только как маска для лица. Разведённая водой до пасты, она очищает кожу, впитывает излишки себума и мягко отшелушивает. После смывания остаётся ощущение свежести без плёнки и резких ароматов.
"Натуральные абсорбенты, такие как глина, действительно помогают деликатно очищать кожу, но важно учитывать её тип и не пересушивать защитный барьер", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda.Ru Илья Руднев.
Не менее популярны овсяные хлопья грубого помола. Их измельчают, помещают в марлевый мешочек и используют как мягкую альтернативу мочалке.
Горчичный порошок — один из старинных способов очищения кожи и волос. Разведённый водой, он помогает удалить жир и загрязнения, но требует осторожности и тщательного смывания.
Ржаные отруби, запаренные кипятком, превращаются в мягкую массу, которая очищает и одновременно питает кожу благодаря витаминам группы B. Такой способ ухода напоминает деликатный скраб и может стать дополнением к привычной бьюти-рутине.
"Домашние рецепты могут поддерживать кожу в хорошем состоянии, если использовать их как дополнение, а не замену базовому уходу", — отмечает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru Ирина Воронцова.
В аптеках можно найти корень мыльнянки. Его отвар образует мягкую пену и подходит для мытья кожи и волос. Нейтральный pH делает такое средство щадящим для естественного баланса.
Плоды мыльного дерева — сапиндуса — содержат сапонины, которые пенятся под горячей водой. Их используют и для гигиены, и для стирки деликатных тканей. Однако сапонины токсичны для водных организмов, поэтому применять их на природе рядом с водоёмами не стоит. Об этом сообщает "Прогород".
Современный гель для душа удобен в использовании, имеет стабильный состав и часто обладает антибактериальным эффектом. Он подходит для спортзала, путешествий и быстрого ухода.
Натуральные альтернативы требуют больше времени, но позволяют контролировать состав и снизить количество синтетических ароматизаторов.
Перед переходом к альтернативам стоит взвесить преимущества и ограничения.
К плюсам относятся:
Среди минусов:
Осознанный подход не требует полного отказа от привычных форматов, а предполагает гибкость и внимание к индивидуальным особенностям.
Ориентируйтесь на тип кожи и реакцию организма. Для чувствительной подойдут мягкие компоненты вроде овса.
Большинство ингредиентов доступны в обычных магазинах и аптеках, что делает формат бюджетным.
Гель удобнее в повседневной спешке, глина — для более вдумчивого домашнего ритуала. Оптимальным часто становится сочетание.
Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.