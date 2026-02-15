Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Весна выбирает максимализм: кожаная куртка с акцентным воротником в центре внимания

Моя семья » Красота и стиль

Весна постепенно меняет правила игры, и привычный гардероб уже не кажется таким актуальным. На первый план выходит одна деталь, способная задать тон всему образу. В 2026 году именно она превращает базовую вещь в модное высказывание.

Кожаная куртка с воротником
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Кожаная куртка с воротником

Главный акцент сезона — высокий воротник

Подготовка к весне редко обходится без обновления верхней одежды. Однако в сезоне весна-лето 2026 привычный сценарий дополняют глобальные модные ориентиры: индивидуальность, выразительность и продуманные силуэты. Даже такие классические позиции, как кожаная куртка, получили новое прочтение.

Дизайнеры сделали ставку на детали. Высокий воротник стал тем самым элементом, который меняет характер вещи. Он делает силуэт более структурным, добавляет образу собранности и избавляет от необходимости в шарфе или сложных аксессуарах. Закрытая линия шеи визуально вытягивает фигуру и придаёт комплекту завершённость.

"Высокий воротник — это не только про эстетику, но и про баланс пропорций. Он помогает выстроить вертикаль и сделать образ более цельным, особенно в межсезонье", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова .

Ультравысокие воротники появились в самых разных интерпретациях: от моделей с подчеркнутыми плечами и рукавами-буфами до кожаных кейпов и парок. Такая конструкция одновременно работает на стиль и функциональность — особенно в межсезонье, когда важны защита от ветра и комфорт.

Какие фасоны выбрать весной 2026

Кожаная куртка с высоким воротником легко адаптируется под разные стили. Всё зависит от кроя и пропорций.

Оверсайз-модели остаются универсальным вариантом. Под них удобно надеть объёмный свитер, худи с капюшоном или тонкий трикотажный джемпер. Такой вариант подходит для городских прогулок и образов в стиле casual с джинсами и кроссовками.

Укороченные куртки до линии талии смотрятся аккуратнее и подходят для более сдержанного гардероба. Прямой силуэт гармонирует с классическими брюками, шелковой блузой или платьем миди. В деловом образе такая кожаная куртка способна заменить жакет, сохранив при этом актуальность и лёгкость.

"Современная мода всё чаще возвращает нас к функциональности. Вещи должны работать в разных сценариях — от офиса до вечернего выхода, и кожаная куртка с высоким воротником как раз из этой категории", — отмечает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова .

Также в тренде ретро-модели с выразительными рукавами и лаконичные кожаные бомберы. Они добавляют динамики и подходят тем, кто ищет баланс между классикой и современными тенденциями.

Цвет и сочетания

Палитра строится вокруг нейтральных оттенков. Чёрный остаётся беспроигрышной классикой. Коричневый и хаки выглядят мягче и легче вписываются в повседневный гардероб. Такие цвета удобно комбинировать с базовыми футболками, трикотажем, лоферами и даже вечерними аксессуарами.

Днём куртка выступает как универсальный верхний слой. Вечером она дополняет романтичное платье или костюм с акцентными деталями. Благодаря этому нет необходимости покупать несколько моделей на сезон — достаточно одной продуманной вещи. Об этом сообщает The Symbol.

Оверсайз или укороченная кожаная куртка

Выбор фасона зависит от задач и стилистики гардероба.

Оверсайз подойдёт тем, кто ценит комфорт и многослойность. Он лучше сочетается с худи, свитшотами и объёмным трикотажем. Такой вариант актуален для повседневных комплектов.

Укороченная модель выглядит более структурированной. Она подчёркивает линию талии и легче интегрируется в деловые и вечерние образы. Это удачное решение для тех, кто предпочитает классические силуэты.

Плюсы и минусы кожаной куртки с высоким воротником

Перед покупкой стоит оценить практические аспекты.

Преимущества:

  • универсальность сочетаний — от джинсов до классических брюк;
  • дополнительная защита от ветра без шарфа;
  • актуальность в сезоне весна-лето 2026;
  • способность заменить жакет или лёгкое пальто.

Особенности:

  • плотная кожа может быть менее комфортной в тёплую погоду;
  • ультравысокий воротник подходит не всем типам фигуры;
  • натуральная кожа требует регулярного ухода.

Популярные вопросы о кожаных куртках весна-лето 2026

Как выбрать кожаную куртку на весну?

Ориентируйтесь на посадку в плечах, высоту воротника и плотность материала.

Сколько стоит качественная кожаная куртка?

Цена зависит от типа кожи, бренда и фурнитуры. Натуральная кожа обычно дороже, но служит дольше.

Что лучше — бомбер или укороченная модель?

Бомбер подойдёт для расслабленных образов. Укороченная классическая версия универсальнее для офиса и вечерних выходов.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль весна одежда
