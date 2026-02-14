Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Тренды замедлились, а шаровары остались: эти брюки не выйдут из моды весь 2026 год

Моя семья » Красота и стиль

Эти брюки не просто задержались в трендах — они уверенно закрепились в гардеробах на 2026 год. Демисезонные скидки только стартовали, и именно сейчас есть шанс забрать модель, которая останется актуальной надолго. Свободный крой, мягкие складки и эффектный объём снова диктуют правила повседневного стиля.

Девушка в широких штанах
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Девушка в широких штанах

Тренд, который не спешит уходить

Мода стала спокойнее: вещи больше не исчезают через сезон, а закрепляются в бестселлерах. Это касается и женских брюк — особенно свободных силуэтов, которые легко адаптируются под разные образы. Брюки-аладдины, взорвавшие соцсети в прошлом году, переходят в 2026-й без потерь.

Дизайнеры продолжают включать шаровары в коллекции весна-лето, а стилисты комбинируют их с пальто, тренчами и жакетами. На фоне тренда на расслабленную элегантность и интереса к светлым фактурным брюкам свободные формы выглядят особенно уместно.

"Свободный крой внизу уравновешивает объём верхней одежды и делает образ более пластичным, особенно в холодный сезон", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова

Такой силуэт не требует жёсткой стилизации и позволяет варьировать настроение — от спортивного до делового.

Новые ткани и характер образа

В 2026 году шаровары представлены в разных материалах: костюмная шерсть, хлопок, нейлон, вискоза. Фактура задаёт тон всему комплекту. Плотные ткани поддерживают пальто и кожаные куртки, лёгкие — сочетаются с рубашками, топами и лоферами.

Важно соблюдать баланс плотностей: тяжёлый верх требует более структурированных брюк. С тренчем или блейзером гармонично смотрятся облегчённые варианты. Цветовая палитра остаётся свободной — от базового чёрного до сложных природных оттенков, которые активно поддерживает зимний серый стиль.

"Когда вещь даёт свободу движения и не сковывает силуэт, она остаётся в гардеробе дольше, чем остромодные, но неудобные решения", — отмечает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Ермакова Вера .

Так формируется устойчивая база, а не разовый тренд.

Как носить брюки-аладдины

Шаровары легко вписываются в разные сценарии. В повседневном формате — кроссовки, трикотаж, объёмный свитер. В офисе — модель из костюмной ткани с рубашкой и лоферами. Вечером — с облегающим топом и каблуками.

Объём в бёдрах требует продуманной длины и посадки, чтобы не утяжелять силуэт. Высокая талия визуально вытягивает фигуру и делает образ собраннее. Об этом сообщает Voice.

Брюки-аладдины или классические прямые модели

Обе модели актуальны, но создают разное впечатление.

  1. Аладдины формируют расслабленный, выразительный силуэт.
  2. Прямые брюки выглядят строже и подходят для формального дресс-кода.
  3. Шаровары обеспечивают больше свободы движения.
  4. Классика проще комбинируется, но менее эффектна.

Выбор зависит от задач: для акцентного образа — свободный крой, для строгого — прямой.

Плюсы и минусы

Перед покупкой стоит учитывать практические аспекты.

Преимущества:

  • Комфорт за счёт свободного кроя.
  • Актуальность минимум на несколько сезонов.
  • Разнообразие тканей для разной погоды.

Нюансы:

  • Объём требует точной посадки.
  • Не каждый офис допускает такой силуэт.

Советы по выбору 

  1. Проверьте посадку в талии и длину.
  2. Обратите внимание на состав ткани — шерсть подойдёт для демисезона.
  3. Оцените сочетаемость с пальто, тренчем и обувью.
  4. Для первой покупки выбирайте нейтральный оттенок.

Популярные вопросы о брюках-аладдинах

Как выбрать брюки по типу фигуры?

Лучше ориентироваться на умеренный объём и высокую посадку.

Сколько стоят такие модели?

Цена зависит от бренда и ткани, но на распродажах можно найти выгодные варианты.

Что лучше — шаровары или классика?

Для выразительных образов подойдут аладдины, для строгих — прямые модели.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота
Новости Все >
Сувалкский коридор накаляется: разговоры о блокаде ведут к опасной черте
Сельский стаж превращается в деньги: кому надбавку начисляют автоматически
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Сейчас читают
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Красота и стиль
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда Сергей Милешкин Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Последние материалы
Старое пятно больше не приговор: домашний метод очищает ткань без порошков
Кухня 5 метров вырастает на глазах: один оттенок раздвигает стены без ремонта
Тук-тук исчез навсегда: как бесстыковой путь превратил поезд в стального гепарда
Замковая романтика выходит в город: принцесса в металлике становится главным трендом
Сковорода шипит, аромат собирает всех к столу: лепёшки на кефире исчезают за минуты
Болезнь-призрак из учебников возвращается: симптомы могут ждать своего часа 15 лет
Томаты обгоняют грядку за грядкой: одна хитрость запускает мощный рост с первого дня
Пароизоляция — щит или мина? Как один неправильный стык запускает разрушение каркаса
Пирог из стакана варенья покоряет всех: нежный десерт получается без единого замеса
Закуска, которая обманывает всех: паштет без мяса, а по вкусу будто два вида печени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.