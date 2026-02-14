Тренды замедлились, а шаровары остались: эти брюки не выйдут из моды весь 2026 год

Эти брюки не просто задержались в трендах — они уверенно закрепились в гардеробах на 2026 год. Демисезонные скидки только стартовали, и именно сейчас есть шанс забрать модель, которая останется актуальной надолго. Свободный крой, мягкие складки и эффектный объём снова диктуют правила повседневного стиля.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Девушка в широких штанах

Тренд, который не спешит уходить

Мода стала спокойнее: вещи больше не исчезают через сезон, а закрепляются в бестселлерах. Это касается и женских брюк — особенно свободных силуэтов, которые легко адаптируются под разные образы. Брюки-аладдины, взорвавшие соцсети в прошлом году, переходят в 2026-й без потерь.

Дизайнеры продолжают включать шаровары в коллекции весна-лето, а стилисты комбинируют их с пальто, тренчами и жакетами. На фоне тренда на расслабленную элегантность и интереса к светлым фактурным брюкам свободные формы выглядят особенно уместно.

"Свободный крой внизу уравновешивает объём верхней одежды и делает образ более пластичным, особенно в холодный сезон", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова

Такой силуэт не требует жёсткой стилизации и позволяет варьировать настроение — от спортивного до делового.

Новые ткани и характер образа

В 2026 году шаровары представлены в разных материалах: костюмная шерсть, хлопок, нейлон, вискоза. Фактура задаёт тон всему комплекту. Плотные ткани поддерживают пальто и кожаные куртки, лёгкие — сочетаются с рубашками, топами и лоферами.

Важно соблюдать баланс плотностей: тяжёлый верх требует более структурированных брюк. С тренчем или блейзером гармонично смотрятся облегчённые варианты. Цветовая палитра остаётся свободной — от базового чёрного до сложных природных оттенков, которые активно поддерживает зимний серый стиль.

"Когда вещь даёт свободу движения и не сковывает силуэт, она остаётся в гардеробе дольше, чем остромодные, но неудобные решения", — отмечает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Ермакова Вера .

Так формируется устойчивая база, а не разовый тренд.

Как носить брюки-аладдины

Шаровары легко вписываются в разные сценарии. В повседневном формате — кроссовки, трикотаж, объёмный свитер. В офисе — модель из костюмной ткани с рубашкой и лоферами. Вечером — с облегающим топом и каблуками.

Объём в бёдрах требует продуманной длины и посадки, чтобы не утяжелять силуэт. Высокая талия визуально вытягивает фигуру и делает образ собраннее. Об этом сообщает Voice.

Брюки-аладдины или классические прямые модели

Обе модели актуальны, но создают разное впечатление.

Аладдины формируют расслабленный, выразительный силуэт. Прямые брюки выглядят строже и подходят для формального дресс-кода. Шаровары обеспечивают больше свободы движения. Классика проще комбинируется, но менее эффектна.

Выбор зависит от задач: для акцентного образа — свободный крой, для строгого — прямой.

Плюсы и минусы

Перед покупкой стоит учитывать практические аспекты.

Преимущества:

Комфорт за счёт свободного кроя.

Актуальность минимум на несколько сезонов.

Разнообразие тканей для разной погоды.

Нюансы:

Объём требует точной посадки.

Не каждый офис допускает такой силуэт.

Советы по выбору

Проверьте посадку в талии и длину. Обратите внимание на состав ткани — шерсть подойдёт для демисезона. Оцените сочетаемость с пальто, тренчем и обувью. Для первой покупки выбирайте нейтральный оттенок.

Популярные вопросы о брюках-аладдинах

Как выбрать брюки по типу фигуры?

Лучше ориентироваться на умеренный объём и высокую посадку.

Сколько стоят такие модели?

Цена зависит от бренда и ткани, но на распродажах можно найти выгодные варианты.

Что лучше — шаровары или классика?

Для выразительных образов подойдут аладдины, для строгих — прямые модели.