Анна Морозова

Замковая романтика выходит в город: принцесса в металлике становится главным трендом

Моя семья » Красота и стиль

Средневековые мотивы внезапно снова вышли на подиумы и в ленты соцсетей. Оверсайз уступает место корсетам, бархату и силуэтам, будто сошедшим со страниц старинных хроник. Тренд каслкор возвращает нас к рыцарям, замкам и сказочным принцессам, но в современной интерпретации.

Рыжеволосая девушка в джинсах и топике
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Рыжеволосая девушка в джинсах и топике

Почему каслкор снова в игре

Еще недавно казалось, что мода на средневековую эстетику была кратким увлечением. Однако дизайнеры и бренды доказали обратное. В числе заметных направлений сезона — модные тренды весны 2026 года, где исторические силуэты получают новое прочтение.

Каслкор — это не косплей и не театральная реконструкция. Это стилизация: корсеты, рукава-буфы, бархат, металлические элементы и акцент на талии работают как модный прием, а не костюмированная игра.

"Обращение к средневековым формам — это попытка вернуть одежде статус символа. В таких силуэтах человек словно примеряет роль, а не просто комплект", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.

Интерес к направлению поддерживают и бренды, и инфлюэнсеры. Образы с "латами", цепями и металлизированными тканями выглядят эффектно и при этом вполне адаптированы к городской среде.

Рыцари и принцессы в одном образе

Современный каслкор соединяет строгость и романтику. С одной стороны — кольчуги, плотные фактуры, декоративные пояса. С другой — макси-платья, золотая нить, меховая отделка и объемные воротники.

Так рождаются аутфиты с металлическим блеском, бархатными деталями и акцентной талией. В этом контексте даже привычные вещи переосмысливаются: например, свитер, влюбляющий в зиму может стать частью сказочного комплекта, если дополнить его корсетным ремнем или массивным украшением.

"Каслкор интересен тем, что не требует буквального воспроизведения эпохи. Достаточно одной выразительной детали, чтобы задать нужное настроение", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda.Ru Алия Садыкова .

При этом тренд не отменяет индивидуальности: кто-то выбирает готику и темные оттенки, а кто-то — светлые "сказочные" платья с богатой отделкой.

Весна-2026: как носить каслкор сегодня

Весенний сезон усиливает интерес к текстурам и продуманным силуэтам. Бархат, плотный хлопок, кожа, металлизированные ткани и декоративные цепи становятся ключевыми элементами гардероба.

"Когда силуэт структурирован, даже сложные исторические мотивы выглядят современно и носибельно. Главное — баланс пропорций", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева .

Каслкор не требует полного погружения в эстетику замка. Достаточно одной акцентной вещи — корсета, бархатного воротника или металлического пояса — чтобы образ заиграл. Об этом сообщает Voice.

Оверсайз или каслкор

Оверсайз строится на свободных формах и ощущении расслабленности. Это комфортный и универсальный вариант для повседневной жизни.

Каслкор делает ставку на драматургию и силуэт. Здесь важны талия, фактура, декоративность и выразительность. Такой стиль менее нейтрален, но заметнее и эмоциональнее.

Выбор зависит от повода и личного настроения: комфорт или эффектность.

Плюсы и минусы тренда каслкор

Перед тем как добавить средневековые мотивы в гардероб, стоит учитывать особенности направления.

Преимущества:

  1. Выразительность и индивидуальность.
  2. Акцент на фигуре и силуэте.
  3. Возможность сочетать готику, романтику и современный минимализм.

Недостатки:

  1. Требует продуманной стилизации.
  2. Может быть неуместен в строгом офисном дресс-коде.
  3. Сложнее комбинируется со спортивными элементами.

Советы по созданию образа в стиле каслкор

  1. Начните с одной выразительной детали — корсетного топа или бархатного аксессуара.
  2. Добавьте металлический акцент: цепочку, пояс или украшение.
  3. Выберите силуэт с подчеркнутой талией.
  4. Сочетайте фактуры — бархат и металлик усиливают эффект.
  5. Уравновешивайте образ лаконичной обувью и минималистичной сумкой.

Популярные вопросы о тренде каслкор

Как выбрать вещь в стиле каслкор?

Ориентируйтесь на фактуру и силуэт: корсетные элементы, бархат и металлизированные ткани создадут нужный акцент.

Сколько стоит собрать образ?

Стоимость зависит от бренда и уровня детализации. Можно найти как дизайнерские модели, так и более доступные альтернативы.

Что лучше — полный образ или одна деталь?

Для повседневной жизни удобнее ограничиться акцентной вещью, а для мероприятий можно собрать полноценный стилизованный комплект.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота
