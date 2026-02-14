Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Макияж начинает играть при каждом движении: диско-губы усиливают свет и внимание

Красота и стиль

Глянцевые губы с эффектом сцены 70-х снова в центре внимания. Визажисты говорят о возвращении блеска, металлика и игривого настроения в повседневный макияж. Тренд получил название "диско-губы" и уже активно обсуждается в бьюти-сообществе.

Яркий розовый блеск
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain
Яркий розовый блеск

Почему диско-губы снова в моде

Макияж с обилием сияния стал ответом на запрос на индивидуальность и выразительность. Сегодня в тренде не строгая сдержанность, а образы с характером — яркие, немного дерзкие и заметные.

"Диско-губы кажутся игривыми, но все еще прикольными — они возвращают характер гламура. Это нагло, немного слишком, но очень актуально", — считает эксперт по декоративной косметике, обозреватель Pravda. ru Плотникова Анна

По словам визажистов, глянец и мерцание делают губы визуально более объемными, а лицо — свежим. Свет отражается от поверхности блеска, создавая эффект "винилового" покрытия или легкого стеклянного сияния.

Такой макияж уместен не только для вечеринки, но и для фотосессий, свиданий или праздничных мероприятий. При правильном нанесении он выглядит аккуратно и стильно, а не чрезмерно ярко.

Как создать эффект стеклянных губ

Главная особенность диско-образа — сочность и светоотражение. Блеск должен "ловить" свет при движении, поэтому его чаще концентрируют в центре губ.

Визажисты советуют начинать с ухода. Увлажняющий бальзам или сыворотка помогают подготовить кожу, чтобы покрытие легло ровно. Особенно это актуально зимой, когда губы склонны к сухости — в холодный сезон важен правильный зимний уход за губами.

Затем используется мягкий нюдовый карандаш для контура — он сохраняет естественность и не перегружает макияж. В качестве базы подойдет матовая помада спокойного оттенка, а поверх нее — сияющий топ.

Какие средства подойдут для диско-макияжа

Чтобы добиться нужного результата, стоит обратить внимание на текстуры. Продукты с эффектом винила, металлическим финишем или мелкими светоотражающими частицами создают выразительный объем.

"Важно помнить, что блеск подчёркивает рельеф губ, поэтому базовый уход и мягкое отшелушивание делают результат аккуратнее и дороже визуально", — отмечает специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda. ru Ксения Анисимова .

В тренде прозрачные блески, средства с шиммером, жидкие помады с глянцевым покрытием и топперы. Если акцент сделан на губы, макияж глаз лучше оставить нейтральным — с легкой тушью и мягкими тенями. Об этом сообщает NewBeauty.

Матовые губы и диско-губы

Матовые текстуры создают бархатный, сдержанный эффект. Они подходят для офисного образа и отличаются стойкостью, но могут подчеркивать сухость.

Диско-губы дают отражающий, сочный финиш. Они визуально увеличивают губы и делают образ более праздничным, однако требуют обновления в течение дня.

Выбор зависит от повода, стиля одежды и желаемого настроения макияжа.

Плюсы и минусы диско-губ

Перед выбором такого макияжа стоит учитывать особенности текстур и формата мероприятия.

Преимущества:

  1. Визуальный объем без инъекций.
  2. Эффект свежести и сияния.
  3. Универсальность для вечерних и праздничных образов.
  4. Легко комбинируются с нюдовыми карандашами и помадами.

Недостатки:

  1. Требуют периодического обновления.
  2. Могут быть липкими при плотном нанесении.
  3. Не всегда уместны при строгом дресс-коде.

Советы по созданию диско-губ

  1. Сделайте мягкий пилинг губ.
  2. Нанесите увлажняющий бальзам и дайте ему впитаться.
  3. Обведите губы нюдовым карандашом.
  4. Добавьте матовую основу при необходимости.
  5. Распределите блеск, усилив слой в центре губ.
  6. При желании нанесите немного шиммера для дополнительного сияния.

Популярные вопросы о диско-губах

Как выбрать блеск для диско-макияжа?

Ориентируйтесь на текстуру: прозрачный глянец даст эффект стекла, а блеск с микрошиммером добавит мерцание.

Сколько стоит создать такой образ?

Стоимость зависит от бренда косметики. Достаточно базового набора: карандаш, помада и блеск.

Что лучше — матовая база или только блеск?

Матовая база добавит глубины и стойкости, а чистый блеск подойдет для легкого, свежего эффекта.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
