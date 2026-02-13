Тонкая полоса вместо узоров: новый корейский маникюр выглядит сдержанно и эффектно

В мире нейл-арта появился дизайн, который ломает привычные представления о маникюре. Вместо сложных рисунков и яркого декора — одна чёткая линия, создающая эффект движения. Новый тренд из Южной Кореи уже стремительно набирает популярность в Европе.
Когда кажется, что индустрия маникюра уже испробовала всё - от сложной росписи до объёмных страз и блёсток, — появляется идея, которая удивляет простотой. Barcode nails делают ставку на лаконичность и визуальный эффект без перегруженности. Такой дизайн выглядит аккуратно, современно и при этом не теряет индивидуальности.
"Сегодня минимализм в нейл-дизайне — это не про скуку, а про акцент на форме и свете. Одна линия способна работать сильнее, чем сложный декор, если правильно подобрать покрытие и технику", — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Анна Морозова .
В основе — тонкая горизонтальная полоса, напоминающая световой луч сканера. Эффект создаётся с помощью магнитного гель-лака, знакомого по cat-eye nails, но теперь блик выстраивается строго по горизонтали. На фоне интереса к трендам маникюра 2026 такой графичный приём выглядит логичным продолжением курса на технологии и чистые формы.
После волны яркого nail art всё больше женщин выбирают спокойную палитру и аккуратную длину. В Корее дизайн иногда дополняют блёстками, в Европе чаще оставляют одну чёткую линию на нейтральной базе — молочной, графитовой или чёрной.
Маникюр давно перестал быть просто цветным покрытием. Это часть образа, как аксессуары или макияж. На фоне интереса к формам ногтей и аккуратной архитектуре пластины — например, к решениям для визуального удлинения пальцев - минималистичный акцент выглядит особенно актуально.
"Любой магнитный дизайн требует аккуратности. Если мастер или клиент работают дома, важно не пересушить пластину и соблюдать баланс между эффектом и безопасностью", — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda. ru Наталья Белова.
Эффект "движущейся" линии особенно заметен при смене освещения. При повороте руки блик словно смещается, создавая глубину. Такой маникюр уместен и в офисе, и в вечернем образе.
Повторить дизайн можно дома, если есть магнитный гель-лак, база, топ и LED-лампа. Прямоугольный магнит подносят к ногтю горизонтально примерно на 30 секунд, чтобы металлические частицы выстроились в ровную полосу. После этого покрытие полимеризуют и закрепляют.
Чем спокойнее фон, тем выразительнее выглядит линия. Глубокий синий, изумрудный, шоколадный оттенок подчёркивают графику лучше всего. Об этом сообщает Peterburg2.
Оба дизайна выполняются магнитным гель-лаком, но отличаются характером. Cat-eye nails создают диагональные переливы и подходят для более яркого образа. Barcode nails делают ставку на строгую горизонталь и минимализм.
Первый вариант чаще выбирают для вечернего выхода, второй — для повседневного маникюра с технологичным акцентом.
Перед выбором стоит учесть особенности дизайна.
К преимуществам относятся:
Среди нюансов:
Чтобы результат радовал дольше, стоит учитывать несколько моментов.
Правильная техника и качественные материалы помогают сохранить блеск и чёткость линии до следующей коррекции.
Лучше всего подходят тёмные и нейтральные цвета: чёрный, бордовый, графитовый, глубокий синий.
При правильном нанесении и использовании качественного гель-лака покрытие сохраняется до стандартной коррекции — около трёх недель.
Если нужен лаконичный и современный вариант для повседневного образа, подойдёт горизонтальный "штрихкод". Для более выразительного эффекта стоит выбрать cat-eye.
