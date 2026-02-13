Тонкая полоса вместо узоров: новый корейский маникюр выглядит сдержанно и эффектно

В мире нейл-арта появился дизайн, который ломает привычные представления о маникюре. Вместо сложных рисунков и яркого декора — одна чёткая линия, создающая эффект движения. Новый тренд из Южной Кореи уже стремительно набирает популярность в Европе.

Минимализм с технологичным акцентом

Когда кажется, что индустрия маникюра уже испробовала всё - от сложной росписи до объёмных страз и блёсток, — появляется идея, которая удивляет простотой. Barcode nails делают ставку на лаконичность и визуальный эффект без перегруженности. Такой дизайн выглядит аккуратно, современно и при этом не теряет индивидуальности.

"Сегодня минимализм в нейл-дизайне — это не про скуку, а про акцент на форме и свете. Одна линия способна работать сильнее, чем сложный декор, если правильно подобрать покрытие и технику", — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Анна Морозова .

В основе — тонкая горизонтальная полоса, напоминающая световой луч сканера. Эффект создаётся с помощью магнитного гель-лака, знакомого по cat-eye nails, но теперь блик выстраивается строго по горизонтали. На фоне интереса к трендам маникюра 2026 такой графичный приём выглядит логичным продолжением курса на технологии и чистые формы.

После волны яркого nail art всё больше женщин выбирают спокойную палитру и аккуратную длину. В Корее дизайн иногда дополняют блёстками, в Европе чаще оставляют одну чёткую линию на нейтральной базе — молочной, графитовой или чёрной.

Почему barcode nails стали популярны именно сейчас

Маникюр давно перестал быть просто цветным покрытием. Это часть образа, как аксессуары или макияж. На фоне интереса к формам ногтей и аккуратной архитектуре пластины — например, к решениям для визуального удлинения пальцев - минималистичный акцент выглядит особенно актуально.

"Любой магнитный дизайн требует аккуратности. Если мастер или клиент работают дома, важно не пересушить пластину и соблюдать баланс между эффектом и безопасностью", — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda. ru Наталья Белова.

Эффект "движущейся" линии особенно заметен при смене освещения. При повороте руки блик словно смещается, создавая глубину. Такой маникюр уместен и в офисе, и в вечернем образе.

Как сделать barcode nails самостоятельно

Повторить дизайн можно дома, если есть магнитный гель-лак, база, топ и LED-лампа. Прямоугольный магнит подносят к ногтю горизонтально примерно на 30 секунд, чтобы металлические частицы выстроились в ровную полосу. После этого покрытие полимеризуют и закрепляют.

Чем спокойнее фон, тем выразительнее выглядит линия. Глубокий синий, изумрудный, шоколадный оттенок подчёркивают графику лучше всего. Об этом сообщает Peterburg2.

Сравнение barcode nails и cat-eye nails

Оба дизайна выполняются магнитным гель-лаком, но отличаются характером. Cat-eye nails создают диагональные переливы и подходят для более яркого образа. Barcode nails делают ставку на строгую горизонталь и минимализм.

Первый вариант чаще выбирают для вечернего выхода, второй — для повседневного маникюра с технологичным акцентом.

Плюсы и минусы barcode nails

Перед выбором стоит учесть особенности дизайна.

К преимуществам относятся:

современный внешний вид;

простота исполнения;

универсальность оттенков;

эффект глубины без сложного декора.

Среди нюансов:

требуется аккуратная работа с магнитом;

на короткой пластине линия может быть менее заметной;

важно качество гель-лака и лампы.

Советы по выбору магнитного гель-лака

Чтобы результат радовал дольше, стоит учитывать несколько моментов.

Выбирайте лак с плотным пигментом. Обращайте внимание на мелкость металлических частиц. Используйте прямоугольный магнит для чёткой горизонтали. Не пропускайте этап базы и топа.

Правильная техника и качественные материалы помогают сохранить блеск и чёткость линии до следующей коррекции.

Популярные вопросы о barcode nails

Как выбрать оттенок для такого маникюра?

Лучше всего подходят тёмные и нейтральные цвета: чёрный, бордовый, графитовый, глубокий синий.

Сколько держится такой дизайн?

При правильном нанесении и использовании качественного гель-лака покрытие сохраняется до стандартной коррекции — около трёх недель.

Что лучше — barcode nails или cat-eye?

Если нужен лаконичный и современный вариант для повседневного образа, подойдёт горизонтальный "штрихкод". Для более выразительного эффекта стоит выбрать cat-eye.