Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юлия Фомина

Тонкая полоса вместо узоров: новый корейский маникюр выглядит сдержанно и эффектно

Моя семья » Красота и стиль

В мире нейл-арта появился дизайн, который ломает привычные представления о маникюре. Вместо сложных рисунков и яркого декора — одна чёткая линия, создающая эффект движения. Новый тренд из Южной Кореи уже стремительно набирает популярность в Европе.

Маникюр с эффектом штрих-кода
Фото: Pravda.Ru by Юлия Фомина is licensed under publiс domain
Маникюр с эффектом штрих-кода

Минимализм с технологичным акцентом

Когда кажется, что индустрия маникюра уже испробовала всё - от сложной росписи до объёмных страз и блёсток, — появляется идея, которая удивляет простотой. Barcode nails делают ставку на лаконичность и визуальный эффект без перегруженности. Такой дизайн выглядит аккуратно, современно и при этом не теряет индивидуальности.

"Сегодня минимализм в нейл-дизайне — это не про скуку, а про акцент на форме и свете. Одна линия способна работать сильнее, чем сложный декор, если правильно подобрать покрытие и технику", — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Анна Морозова .

В основе — тонкая горизонтальная полоса, напоминающая световой луч сканера. Эффект создаётся с помощью магнитного гель-лака, знакомого по cat-eye nails, но теперь блик выстраивается строго по горизонтали. На фоне интереса к трендам маникюра 2026 такой графичный приём выглядит логичным продолжением курса на технологии и чистые формы.

После волны яркого nail art всё больше женщин выбирают спокойную палитру и аккуратную длину. В Корее дизайн иногда дополняют блёстками, в Европе чаще оставляют одну чёткую линию на нейтральной базе — молочной, графитовой или чёрной.

Почему barcode nails стали популярны именно сейчас

Маникюр давно перестал быть просто цветным покрытием. Это часть образа, как аксессуары или макияж. На фоне интереса к формам ногтей и аккуратной архитектуре пластины — например, к решениям для визуального удлинения пальцев - минималистичный акцент выглядит особенно актуально.

"Любой магнитный дизайн требует аккуратности. Если мастер или клиент работают дома, важно не пересушить пластину и соблюдать баланс между эффектом и безопасностью", — считает технолог ногтевых материалов, обозреватель Pravda. ru Наталья Белова.

Эффект "движущейся" линии особенно заметен при смене освещения. При повороте руки блик словно смещается, создавая глубину. Такой маникюр уместен и в офисе, и в вечернем образе.

Как сделать barcode nails самостоятельно

Повторить дизайн можно дома, если есть магнитный гель-лак, база, топ и LED-лампа. Прямоугольный магнит подносят к ногтю горизонтально примерно на 30 секунд, чтобы металлические частицы выстроились в ровную полосу. После этого покрытие полимеризуют и закрепляют.

Чем спокойнее фон, тем выразительнее выглядит линия. Глубокий синий, изумрудный, шоколадный оттенок подчёркивают графику лучше всего. Об этом сообщает Peterburg2.

Сравнение barcode nails и cat-eye nails

Оба дизайна выполняются магнитным гель-лаком, но отличаются характером. Cat-eye nails создают диагональные переливы и подходят для более яркого образа. Barcode nails делают ставку на строгую горизонталь и минимализм.

Первый вариант чаще выбирают для вечернего выхода, второй — для повседневного маникюра с технологичным акцентом.

Плюсы и минусы barcode nails

Перед выбором стоит учесть особенности дизайна.

К преимуществам относятся:

  • современный внешний вид;
  • простота исполнения;
  • универсальность оттенков;
  • эффект глубины без сложного декора.

Среди нюансов:

  • требуется аккуратная работа с магнитом;
  • на короткой пластине линия может быть менее заметной;
  • важно качество гель-лака и лампы.

Советы по выбору магнитного гель-лака

Чтобы результат радовал дольше, стоит учитывать несколько моментов.

  1. Выбирайте лак с плотным пигментом.
  2. Обращайте внимание на мелкость металлических частиц.
  3. Используйте прямоугольный магнит для чёткой горизонтали.
  4. Не пропускайте этап базы и топа.

Правильная техника и качественные материалы помогают сохранить блеск и чёткость линии до следующей коррекции.

Популярные вопросы о barcode nails

Как выбрать оттенок для такого маникюра?

Лучше всего подходят тёмные и нейтральные цвета: чёрный, бордовый, графитовый, глубокий синий.

Сколько держится такой дизайн?

При правильном нанесении и использовании качественного гель-лака покрытие сохраняется до стандартной коррекции — около трёх недель.

Что лучше — barcode nails или cat-eye?

Если нужен лаконичный и современный вариант для повседневного образа, подойдёт горизонтальный "штрихкод". Для более выразительного эффекта стоит выбрать cat-eye.

Автор Юлия Фомина
Юлия Фомина — мастер ногтевого сервиса, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода маникюр красота
Новости Все >
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Сейчас читают
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Наука и техника
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
Последние материалы
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Смелый обувной микс выбивается в лидеры сезона: весна делает ставку на неожиданность
Слабая рассада — скромный урожай: 7 ошибок, которые всё портят ещё дома
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Сковорода как кисть художника: блины с эффектным принтом стали хитом Масленицы
Привычную безопасность проверяют заново: изменения начнут действовать уже в 2026-м
Цветы, которые можно есть: салаты к празднику превращают стол в живую картину
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Шкаф трещит по швам, а надеть нечего: 7 шагов, которые наводят порядок без нервов
Картофель забрал всё до крошки: сидераты, которые спасают истощённую землю без химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.