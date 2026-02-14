Весна-2026 отменяет классический верх: этот хит превращает любой выход в яркое заявление

Весна-2026 окончательно перевернула представления о тренче: если раньше под этим словом подразумевали классический бежевый плащ в духе Burberry, то сегодня дизайнеры предлагают совершенно иной ориентир. Главным претендентом на статус "лучшего вложения сезона" стал кожаный тренч — эффектный, функциональный и способный заменить сразу несколько видов верхней одежды, сообщает the Symbol.

Почему кожаный тренч стал модным must-have 2026 года

Тренч давно считается несменным атрибутом демисезона. Но именно кожа дала ему новую жизнь. Она выглядит дороже, держит форму, легко комбинируется с базовым гардеробом и выдерживает капризы погоды, включая весенний дождь. При этом современная мода уходит от привычных канонов: силуэты становятся длиннее, цвета — смелее, а крой — более архитектурным.

"Кожа усиливает графику силуэта: она собирает образ и делает его визуально дороже даже при минимальном наборе деталей", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

В этом сезоне кожаные версии появились на ключевых подиумах. У Prada — миди-тренч в мягком розовом оттенке, который успела примерить Белла Хадид. Bottega Veneta переосмыслила классику в сторону маскулинности: объемные плечи, строгие линии и длина почти до пола. Такие решения доказывают, что кожа идеально работает с современными минималистичными тенденциями. Похожий акцент на чистые формы прослеживается и в эстетике, где мода устала от моды, уступая место продуманной структуре.

Главные причины инвестировать в кожаный тренч

Выглядит современно и дороже классического габардина.

Подходит для повседневных и вечерних образов.

Защищает от дождя и ветра.

Легко интегрируется в базовый гардероб.

Служит дольше благодаря прочности материала.

Какая модель станет самой универсальной в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении: лучшим выбором для повседневной носки станет тренч в прямом силуэте и нейтральной палитре — черный, коричневый, глубокий шоколад, графит или молочный оттенок. Главный параметр — длина.

Актуальная формула сезона: мидакси. Это промежуточная длина между миди и макси, доходящая до икр. Она визуально вытягивает силуэт, выглядит элегантно и обеспечивает ту самую "укутывающую" защиту, которой часто не хватает лёгким весенним моделям.

"Длина ниже колена работает на вертикаль и автоматически делает фигуру стройнее — особенно в плотных материалах вроде кожи", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Алия Садыкова.

Как носить кожаный тренч каждый день

Для прогулок

Комфорт — главный ориентир. Работают такие сочетания:

• трикотажные джоггеры;

• мягкие кардиганы;

• широкие брюки-палаццо;

• лонгсливы с добавлением шерсти.

Тренч создаёт структуру образа, а мягкая база добавляет расслабленности. Аналогичную универсальность уже продемонстрировал пуховик, который не прячет фигуру, доказав, что верхняя одежда может быть одновременно практичной и эффектной.

Для офиса

Кожаный плащ отлично заменяет строгий жакет.

Лучшие комбинации:

белая объёмная блуза;

юбка-карандаш миди;

приталенный жакет или жилет.

Такой образ выглядит дорого и собранно, сохраняя актуальность в течение всего сезона, сообщает the Symbol.

Кожаный тренч против классического

кожа выигрывает за счёт непромокаемости. По универсальности: оба хороши, но кожаный тренч легче адаптируется к вечернему стилю.

кожа более износостойкая. По визуальному эффекту: кожаная модель делает образ современнее и контрастнее.

Ключевые комбинации сезона

Кожаный тренч + джинсы прямого кроя.

Кожаный тренч + монохромный образ.

Кожаный тренч + юбка-карандаш.

Кожаный тренч + широкие брюки.

Кожаный тренч + кеды или ботильоны.

Частые вопросы

Какой цвет самый универсальный

Черный, шоколадный и графит — лучшие варианты для базового гардероба.

Натуральная кожа или экокожа

Экокожа нового поколения отлично держит форму и также защищает от дождя, так что ограничений нет.

Подойдёт ли кожаный тренч невысоким девушкам

Да, главное — мидакси-длина и прямой крой.