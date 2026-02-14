Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яна Климова

Весна-2026 отменяет классический верх: этот хит превращает любой выход в яркое заявление

Моя семья » Красота и стиль

Весна-2026 окончательно перевернула представления о тренче: если раньше под этим словом подразумевали классический бежевый плащ в духе Burberry, то сегодня дизайнеры предлагают совершенно иной ориентир. Главным претендентом на статус "лучшего вложения сезона" стал кожаный тренч — эффектный, функциональный и способный заменить сразу несколько видов верхней одежды, сообщает the Symbol.

Серый кожаный плащ
Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серый кожаный плащ

Почему кожаный тренч стал модным must-have 2026 года

Тренч давно считается несменным атрибутом демисезона. Но именно кожа дала ему новую жизнь. Она выглядит дороже, держит форму, легко комбинируется с базовым гардеробом и выдерживает капризы погоды, включая весенний дождь. При этом современная мода уходит от привычных канонов: силуэты становятся длиннее, цвета — смелее, а крой — более архитектурным.

"Кожа усиливает графику силуэта: она собирает образ и делает его визуально дороже даже при минимальном наборе деталей", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.

В этом сезоне кожаные версии появились на ключевых подиумах. У Prada — миди-тренч в мягком розовом оттенке, который успела примерить Белла Хадид. Bottega Veneta переосмыслила классику в сторону маскулинности: объемные плечи, строгие линии и длина почти до пола. Такие решения доказывают, что кожа идеально работает с современными минималистичными тенденциями. Похожий акцент на чистые формы прослеживается и в эстетике, где мода устала от моды, уступая место продуманной структуре.

Главные причины инвестировать в кожаный тренч

  • Выглядит современно и дороже классического габардина.
  • Подходит для повседневных и вечерних образов.
  • Защищает от дождя и ветра.
  • Легко интегрируется в базовый гардероб.
  • Служит дольше благодаря прочности материала.

Какая модель станет самой универсальной в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении: лучшим выбором для повседневной носки станет тренч в прямом силуэте и нейтральной палитре — черный, коричневый, глубокий шоколад, графит или молочный оттенок. Главный параметр — длина.

Актуальная формула сезона: мидакси. Это промежуточная длина между миди и макси, доходящая до икр. Она визуально вытягивает силуэт, выглядит элегантно и обеспечивает ту самую "укутывающую" защиту, которой часто не хватает лёгким весенним моделям.

"Длина ниже колена работает на вертикаль и автоматически делает фигуру стройнее — особенно в плотных материалах вроде кожи", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Алия Садыкова.

Как носить кожаный тренч каждый день

Для прогулок

Комфорт — главный ориентир. Работают такие сочетания:

  • • трикотажные джоггеры;
  • • мягкие кардиганы;
  • • широкие брюки-палаццо;
  • • лонгсливы с добавлением шерсти.

Тренч создаёт структуру образа, а мягкая база добавляет расслабленности. Аналогичную универсальность уже продемонстрировал пуховик, который не прячет фигуру, доказав, что верхняя одежда может быть одновременно практичной и эффектной.

Для офиса

Кожаный плащ отлично заменяет строгий жакет.

Лучшие комбинации:

  • белая объёмная блуза;
  • юбка-карандаш миди;
  • приталенный жакет или жилет.

Такой образ выглядит дорого и собранно, сохраняя актуальность в течение всего сезона, сообщает the Symbol.

Кожаный тренч против классического

  • По практичности: кожа выигрывает за счёт непромокаемости.
  • По универсальности: оба хороши, но кожаный тренч легче адаптируется к вечернему стилю.
  • По долгосрочности: кожа более износостойкая.
  • По визуальному эффекту: кожаная модель делает образ современнее и контрастнее.

Ключевые комбинации сезона

  • Кожаный тренч + джинсы прямого кроя.
  • Кожаный тренч + монохромный образ.
  • Кожаный тренч + юбка-карандаш.
  • Кожаный тренч + широкие брюки.
  • Кожаный тренч + кеды или ботильоны.

Частые вопросы

Какой цвет самый универсальный

Черный, шоколадный и графит — лучшие варианты для базового гардероба.

Натуральная кожа или экокожа

Экокожа нового поколения отлично держит форму и также защищает от дождя, так что ограничений нет.

Подойдёт ли кожаный тренч невысоким девушкам

Да, главное — мидакси-длина и прямой крой.

Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода весна стиль одежда гардероб
Новости Все >
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Сейчас читают
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Садоводство, цветоводство
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Возвращение ГДР: нарушение ядерных договоров может расколоть Германию
Военные новости
Возвращение ГДР: нарушение ядерных договоров может расколоть Германию
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
Последние материалы
Тонкая полоса вместо узоров: новый корейский маникюр выглядит сдержанно и эффектно
Когда нет сил готовить — эта запеканка делает всё сама: мужчины обожают такой ужин
Профлист уходит в прошлое: искусственный газон превращает забор в зелёную стену
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Смелый обувной микс выбивается в лидеры сезона: весна делает ставку на неожиданность
Слабая рассада — скромный урожай: 7 ошибок, которые всё портят ещё дома
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Сковорода как кисть художника: блины с эффектным принтом стали хитом Масленицы
Привычную безопасность проверяют заново: изменения начнут действовать уже в 2026-м
Цветы, которые можно есть: салаты к празднику превращают стол в живую картину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.