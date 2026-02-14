Весна-2026 отменяет классический верх: этот хит превращает любой выход в яркое заявление

Весна-2026 окончательно перевернула представления о тренче: если раньше под этим словом подразумевали классический бежевый плащ в духе Burberry, то сегодня дизайнеры предлагают совершенно иной ориентир. Главным претендентом на статус "лучшего вложения сезона" стал кожаный тренч — эффектный, функциональный и способный заменить сразу несколько видов верхней одежды, сообщает the Symbol.
Тренч давно считается несменным атрибутом демисезона. Но именно кожа дала ему новую жизнь. Она выглядит дороже, держит форму, легко комбинируется с базовым гардеробом и выдерживает капризы погоды, включая весенний дождь. При этом современная мода уходит от привычных канонов: силуэты становятся длиннее, цвета — смелее, а крой — более архитектурным.
"Кожа усиливает графику силуэта: она собирает образ и делает его визуально дороже даже при минимальном наборе деталей", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.Ru Ксения Малышева.
В этом сезоне кожаные версии появились на ключевых подиумах. У Prada — миди-тренч в мягком розовом оттенке, который успела примерить Белла Хадид. Bottega Veneta переосмыслила классику в сторону маскулинности: объемные плечи, строгие линии и длина почти до пола. Такие решения доказывают, что кожа идеально работает с современными минималистичными тенденциями. Похожий акцент на чистые формы прослеживается и в эстетике, где мода устала от моды, уступая место продуманной структуре.
Эксперты сходятся во мнении: лучшим выбором для повседневной носки станет тренч в прямом силуэте и нейтральной палитре — черный, коричневый, глубокий шоколад, графит или молочный оттенок. Главный параметр — длина.
Актуальная формула сезона: мидакси. Это промежуточная длина между миди и макси, доходящая до икр. Она визуально вытягивает силуэт, выглядит элегантно и обеспечивает ту самую "укутывающую" защиту, которой часто не хватает лёгким весенним моделям.
"Длина ниже колена работает на вертикаль и автоматически делает фигуру стройнее — особенно в плотных материалах вроде кожи", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Алия Садыкова.
Комфорт — главный ориентир. Работают такие сочетания:
Тренч создаёт структуру образа, а мягкая база добавляет расслабленности. Аналогичную универсальность уже продемонстрировал пуховик, который не прячет фигуру, доказав, что верхняя одежда может быть одновременно практичной и эффектной.
Кожаный плащ отлично заменяет строгий жакет.
Лучшие комбинации:
Такой образ выглядит дорого и собранно, сохраняя актуальность в течение всего сезона, сообщает the Symbol.
Какой цвет самый универсальный
Черный, шоколадный и графит — лучшие варианты для базового гардероба.
Натуральная кожа или экокожа
Экокожа нового поколения отлично держит форму и также защищает от дождя, так что ограничений нет.
Подойдёт ли кожаный тренч невысоким девушкам
Да, главное — мидакси-длина и прямой крой.
