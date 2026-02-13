Смелый обувной микс выбивается в лидеры сезона: весна делает ставку на неожиданность

Весна-2026 окончательно закрепила эпоху гибридной обуви: дизайнеры устали выбирать между строгой классикой и расслабленными силуэтами, поэтому объединили их в один тренд. На подиумах и в стритстайле появилась пара, способная заменить и мюли, и лоферы, предложив комфорт, эстетику и свежий взгляд на привычные формы.
Уродливые пары — те самые, что ещё вчера казались спорными, — давно перестали быть предметом споров. Birkenstock, клоги, peep-toe и другие "нестандартные" модели вернулись в моду не случайно. Индустрия сместилась к индивидуальности: каждый сезон бренды ищут новые пропорции, текстуры и форму носа, а инфлюенсеры подхватывают тренд быстрее, чем он успевает уйти в массы.
Эксперименты стали нормой. Мы уже носили сникерины, совмещающие балетки и кроссовки; фледжи — микс босоножек и вьетнамок; троферы — гибрид лоферов и кроссовок; позже — дуэты лоферов и сапог. Весна-лето 2026 принесла новый формат: союз лоферов и мюлей.
"Гибридные вещи появляются тогда, когда мода устает от крайностей и начинает искать баланс между формальностью и свободой", — считает историк моды, обозреватель Pravda.Ru Вера Ермакова.
Новая модель сочетает две противоположности. Спереди — силуэт классической мужской пары: чёткая линия мыса, плотный верх, аккуратные детали. Сзади — полное отсутствие задника, заимствованное у мюлей. Получилась обувь, которая выглядит респектабельно, но ощущается предельно расслабленно.
Цветовая палитра спокойная: чёрный, белый, серый, коричневый.
Форма мыса более вариативная: квадратные, острые и мягко скруглённые версии.
Главное преимущество — лёгкость посадки. Открытая пятка делает пару визуально воздушнее, а нога не сталкивается с жёстким прилеганием. Надевать их можно одним движением, что превращает такую обувь в идеальный вариант для динамичного городского ритма.
Лоферы-мюли мгновенно адаптируются к любому стилю: от костюмных брюк и прямых джинсов до юбок миди и платьев с романтичной линией плеч. Похожая логика гибридности уже проявлялась в материале о том, как мюли стали новой универсальной обувью и вытеснили более строгие модели благодаря комфорту и пластичности силуэта.
Последние сезоны показали: строгие модели востребованы, но перестали быть единственным вариантом. Многим уже недостаточно классических туфель или плотных лоферов. Хочется комфорта без потери стиля.
Гибриды решают эту задачу за счёт:
Эта обувь идеально подходит тем, кто не готов жертвовать удобством, но хочет сохранить формальность. Схожий сдвиг в сторону мягкой элегантности заметен и в тренде, где мода устала от моды, уступая место функциональности и чистым линиям.
Чтобы подчеркнуть современный характер пары, выбирайте спокойные тона одежды и чистые линии.
Лоферы-мюли отлично смотрятся:
Главное правило — открытая пятка должна работать на баланс образа, а не смотреться случайной, сообщает the Symbol.
Можно ли носить их без носков
Да, именно так пара выглядит наиболее современно.
Заменяют ли они классические лоферы
Для повседневности — вполне. Для строгого дресс-кода лучше иметь обе пары.
Подходят ли они для широких брюк
Да, особенно для струящихся или прямых моделей.
