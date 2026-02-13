Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс

Моя семья » Красота и стиль

Обувные тренды меняются быстрее, чем мы успеваем привыкать к любимым моделям, и 2026 год стал тому подтверждением. На смену белым кроссовкам и привычным лоферам приходит пара, которая сочетает комфорт, эстетику и подиумную элегантность. Мюли неожиданно превратились в главный символ расслабленного, но утончённого стиля нового сезона, сообщает ND+.

Светлые мюли
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова
Светлые мюли

Почему мюли стали обувью года

Мюли уверенно захватывают гардеробы благодаря сочетанию функциональности и визуальной лёгкости. Это обувь, которая объединяет свежесть открытого дизайна со структурностью классической пары на танкетке. В них можно выйти из дома за секунду, но выглядеть так, будто образ продумывали заранее.

Открытая пятка делает силуэт современным, а мягкая форма — универсальной. Мюли не требуют специальных стилистических решений: они подчеркивают расслабленный образ и одновременно добавляют нотку утончённости даже к самым обычным джинсам и хлопковым рубашкам.

"Когда обувь не сжимает стопу и не диктует жёсткую форму, она автоматически делает походку свободнее и визуально дороже", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda.ru Ксения Малышева.

Свободная посадка, округлая линия и мягкие материалы формируют новую эстетику, близкую к идее благополучия и заботы о теле.

Мюли как преемник лоферов: что изменилось

До недавнего времени лоферы считались идеальной обувью на каждый день: удобные, нейтральные и подходящие почти под всё. Но мюли с закрытым носком оказались ещё более адаптивными. Благодаря звёздам, которые часто выбирают этот силуэт для повседневных выходов, мода сместилась в сторону моделей с открытой пяткой.

Такие мюли придают образу лёгкость, а отсутствие задника делает их комфортнее классических мокасин и менее формальными. Они отлично работают как замена каблукам: добавляют образу изящества, но не требуют жертвовать удобством.

Модели на плоской подошве гармонично вписываются в офисный дресс-код, а варианты с объёмной формой или мягкой кожей создают премиальный визуальный эффект. Схожий сдвиг в сторону удобной элегантности уже наблюдался в материале о том, как пуховик, который не прячет фигуру вернул женственность в зимний гардероб.

Картофельная обувь и культ комфорта

Округлая форма и просторный нос — необычное определение для модной обуви, но именно оно стало ключевым. Концепция "картофельного башмачка" подчёркивает: комфорт наконец перестал быть второстепенным. Сейчас обувь выбирают не только по стилю, но и по ощущениям.

"Современная мода всё чаще строится вокруг телесного комфорта: если вещь неудобна, она теряет актуальность быстрее, чем появляется новый тренд", — считает историк моды, обозреватель Pravda. Ru Вера Ермакова.

Эта тенденция особенно заметна в мюлях. Они позволяют ноге двигаться свободно, исключают жёсткое прилегание и при этом выглядят аккуратно. Такой дизайн поддерживает естественное положение стопы и подходит для длинных прогулок, рабочих дней или расслабленных выходных.

От офисного образа до кофе в воскресенье — мюли функционируют как "хамелеон", меняя настроение вместе с нарядом. Похожая универсальность прослеживается и в тренде на пять вещей, которые делают любую женщину эффектнее, где одна деталь формирует весь образ.

Мюли против лоферов и кроссовок

Мюли уступают кроссовкам в спортивности, но выигрывают в эстетике и лёгкости. Они менее строгие, чем лоферы, но выглядят более элегантно, чем стандартная пара сандалий. Закрытый нос делает модель универсальной, а открытая пятка создаёт современную ноту, которая легко сочетается как с платьями, так и с денимом. По удобству мюли часто превосходят мокасины, так как не требуют полной фиксации стопы.

Советы по выбору мюлей

Предпочитайте модели с плотной подошвой — она продлевает срок службы и делает пару устойчивее. Смотрите на высоту подъёма: слишком низкий может вызывать скольжение. Для офиса выбирайте закрытый нос и спокойную палитру, для города — более мягкие и широкие формы. Убедитесь, что нога не выскальзывает при ходьбе: это главный критерий удобства.

Популярные вопросы

Подходят ли мюли для работы

Да, если выбрать закрытый нос и нейтральный цвет — они выглядят собранно и элегантно.

Можно ли заменить мюлями каблуки

В большинстве случаев да: модели на устойчивой танкетке прекрасно работают в вечерних образах.

С чем носить мюли летом

С широкими брюками, лёгкими платьями, джинсами прямого кроя и юбками миди.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
