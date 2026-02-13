Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цвет, который боялись носить, стал символом стиля: модный камбэк года соблазняет всех

Яркие акценты снова возвращаются в моду, и этой весной главный фаворит — брюки клубничного оттенка. Они вытесняют привычные модели и становятся тем самым элементом, который делает образ сочным, современным и выразительным. Неудивительно, что именно они стремительно входят в списки самых желанных вещей сезона, сообщает ND+.

Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему клубничные штаны снова в тренде

Возвращение ярких брюк началось постепенно, но к 2026 году тренд оформился окончательно: красные джинсы стали модным явлением, заметным на улицах, подиумах и в соцсетях. Они больше не напоминают узкие, неудобные модели десятилетней давности. Напротив, современный крой делает их практичными и невероятно комфортными.

Высокая линия талии визуально вытягивает силуэт, а свободные, широкие штанины добавляют образу динамики и мягкого объема. Такой крой работает как стилистический приём, который позволяет яркому цвету выглядеть сдержанно и благородно.

"Яркий низ сегодня воспринимается как интеллектуальный жест: он добавляет энергии образу, но при правильном крое не делает его агрессивным", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Алия Садыкова.

Эта модель легко подстраивается под разные сценарии: её носят и днём, и вечером, комбинируют с офисными вещами или расслабленными джемперами — функциональность стала важнейшим преимуществом тренда.

Как носить клубничные брюки, чтобы образ был безупречным

Главное правило — баланс оттенков и фактур. Когда в образе появляется такой насыщенный цвет, остальная палитра должна поддерживать, а не спорить.

Холодные сочетания выглядят строго и современно: тёмно-синий, графитовый или чёрный делают красный оттенок глубже.
Нейтральные тона смягчают яркость: кремовый, бежевый и белый создают лёгкий, чистый образ.
Обувь задаёт настроение: лоферы придают образу собранность, а ретро-кроссовки делают его расслабленным и городским.

Продуманные детали и аккуратный деним выделяют модели 2026 года среди старых вариаций. Карманы, строчки и посадка работают на эстетику, а не перетягивают внимание. Та же логика выверенной формы заметна в материале о том, почему мода устала от моды, где акцент смещается с громких заявлений на продуманную структуру образа.

Зрелая версия тренда: как он изменился за годы

Современные красные джинсы не имеют ничего общего с их ранними прототипами. Исчезла излишняя узость, которая раньше делала модель неудобной и ограничивала движение. Вместо неё пришёл внимательный подход к крою: брюки подчёркивают фигуру, при этом не стесняя её.

Обновлённая геометрия делает их особенно востребованными у тех, кто предпочитает стильные, но практичные решения. Фактически это компромисс между модным цветом и комфортом, который раньше обеспечивали только спортивные модели или леггинсы.

"Эволюция тренда всегда связана с телом: если вещь не даёт свободы движения, она не задерживается в гардеробе надолго", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Ксения Малышева.

Советы по выбору клубничных брюк

Выбирайте плотный деним — он лучше держит форму. Смотрите на верхнюю посадку: высокая талия визуально корректирует фигуру. Изучайте детали: карманы, прострочка и пояс должны быть аккуратными, без излишней декоративности. Если сомневаетесь, сочетайте с нейтральным верхом — это универсальный вариант.

Популярные вопросы о тренде

Подойдут ли такие брюки для офиса

Да, если выбрать плотный материал и сочетать с лаконичной рубашкой или жакетом.

Можно ли носить их зимой

Да, если комбинировать с базовым трикотажем и верхней одеждой спокойных оттенков.

С какими аксессуарами они смотрятся лучше всего

С металлическими украшениями, кожаными ремнями и минималистичными сумками.

Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

