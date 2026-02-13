Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям

Моя семья » Красота и стиль

Весна-2026 возвращает в моду прически с характером, но без излишней строгости. На первый план выходит "ленивое" каре — удлинённый боб с легкой небрежностью и отсылкой к 90-м. Эта стрижка уже появилась у знаменитостей и инфлюенсеров и уверенно закрепилась в трендах.

Удлиненный боб
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain
Удлиненный боб

Возвращение 90-х: почему снова выбирают удлиненный боб

Модные циклы снова сделали виток: на подиумах соседствуют гусарские жакеты, эстетика 70-х, 80-х, 90-х и начала нулевых. Бьюти-индустрия не осталась в стороне — вместе с одеждой вернулись и культовые прически. Среди них — удлиненный боб, который в 90-е носили Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Джулия Робертс.

"Любая форма с отсылкой к 90-м сегодня воспринимается как безопасный, но эффектный способ обновить образ: она узнаваема, но при этом легко адаптируется под современные текстуры и укладки", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Вера Ермакова.

Сегодня эту форму выбирают Лили Коллинз, Селена Гомес и другие звезды. Стрижка смотрится современно за счёт мягких линий и естественной текстуры, особенно если учитывать тренд на мягкое пикси. Она не выглядит чрезмерно выверенной и идеально вписывается в эстетику расслабленного стиля.

Главная особенность "ленивого" каре — баланс длины. Это не экстремально короткий вариант и не классические длинные волосы, поэтому переход к новому образу проходит мягко и без стресса.

Кому подойдет ленивое каре

Удлинённый боб универсален. Он гармонично смотрится на разной форме лица — от овальной до круглой или квадратной. При желании мастер может скорректировать пропорции за счет длины передних прядей или легкой асимметрии.

"Удлинённый боб удобен тем, что позволяет сохранить плотность по линии среза и одновременно добавить подвижности за счёт слоёв — это важно для тонких и возрастных волос", — отмечает парикмахер-стилист, обозреватель Pravda. ru Анастасия Бурова.

Стрижка подходит для разных типов волос: прямых, волнистых и кудрявых. Дополнительный плюс — возможность варьировать структуру. Легкий каскад или филировка придают объём, особенно если волосы склонны к потере густоты, как это бывает при сезонном уходе и даже сезонном выпадении.

Как укладывать удлинённый боб

Одна из причин популярности этой стрижки — простота укладки. Она не требует сложных техник и дорогого салонного стайлинга. В зависимости от настроения можно менять образ буквально за несколько минут.

Для классического варианта подойдет укладка на брашинг с феном — она добавит объем у корней. Если хочется мягкости, используйте плойку большого диаметра для легких локонов. Актуальный тренд — небрежная текстура в стиле lazy luxury, когда волосы выглядят естественно и подвижно.

Важно не забывать о базовом уходе: термозащита, легкие масла для кончиков и несмываемые средства помогают сохранить блеск и предотвратить ломкость, сообщает The Symbol.

Классическое каре и удлиненный боб

Классическое каре чаще всего заканчивается на линии подбородка и требует более точной укладки. Оно подчеркивает скулы и шею, но ограничивает вариативность причесок.

Удлиненный боб мягче по силуэту. Длина ниже подбородка дает возможность собрать волосы в хвост или низкий пучок. Он легче "отрастает" и дольше сохраняет аккуратный вид без частой коррекции.

Популярные вопросы о ленивом каре

Как выбрать длину удлиненного боба?

Ориентируйтесь на линию подбородка и ключицы: более длинный вариант универсальнее и проще в укладке.

Что лучше — каре или удлиненный боб?

Каре подойдет тем, кто любит четкую геометрию. Удлиненный боб — для тех, кто ценит вариативность и естественную текстуру.

Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода волосы красота
Новости Все >
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
Крупные сделки с недвижимостью получают новый фильтр: без банковского следа не пройти
Сейчас читают
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Карибские страны
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
Птицы переживают мороз без пуховика и батарей: механизмы скрытой зимней силы
Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.