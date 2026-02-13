Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям

Весна-2026 возвращает в моду прически с характером, но без излишней строгости. На первый план выходит "ленивое" каре — удлинённый боб с легкой небрежностью и отсылкой к 90-м. Эта стрижка уже появилась у знаменитостей и инфлюенсеров и уверенно закрепилась в трендах.
Модные циклы снова сделали виток: на подиумах соседствуют гусарские жакеты, эстетика 70-х, 80-х, 90-х и начала нулевых. Бьюти-индустрия не осталась в стороне — вместе с одеждой вернулись и культовые прически. Среди них — удлиненный боб, который в 90-е носили Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Джулия Робертс.
"Любая форма с отсылкой к 90-м сегодня воспринимается как безопасный, но эффектный способ обновить образ: она узнаваема, но при этом легко адаптируется под современные текстуры и укладки", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Вера Ермакова.
Сегодня эту форму выбирают Лили Коллинз, Селена Гомес и другие звезды. Стрижка смотрится современно за счёт мягких линий и естественной текстуры, особенно если учитывать тренд на мягкое пикси. Она не выглядит чрезмерно выверенной и идеально вписывается в эстетику расслабленного стиля.
Главная особенность "ленивого" каре — баланс длины. Это не экстремально короткий вариант и не классические длинные волосы, поэтому переход к новому образу проходит мягко и без стресса.
Удлинённый боб универсален. Он гармонично смотрится на разной форме лица — от овальной до круглой или квадратной. При желании мастер может скорректировать пропорции за счет длины передних прядей или легкой асимметрии.
"Удлинённый боб удобен тем, что позволяет сохранить плотность по линии среза и одновременно добавить подвижности за счёт слоёв — это важно для тонких и возрастных волос", — отмечает парикмахер-стилист, обозреватель Pravda. ru Анастасия Бурова.
Стрижка подходит для разных типов волос: прямых, волнистых и кудрявых. Дополнительный плюс — возможность варьировать структуру. Легкий каскад или филировка придают объём, особенно если волосы склонны к потере густоты, как это бывает при сезонном уходе и даже сезонном выпадении.
Одна из причин популярности этой стрижки — простота укладки. Она не требует сложных техник и дорогого салонного стайлинга. В зависимости от настроения можно менять образ буквально за несколько минут.
Для классического варианта подойдет укладка на брашинг с феном — она добавит объем у корней. Если хочется мягкости, используйте плойку большого диаметра для легких локонов. Актуальный тренд — небрежная текстура в стиле lazy luxury, когда волосы выглядят естественно и подвижно.
Важно не забывать о базовом уходе: термозащита, легкие масла для кончиков и несмываемые средства помогают сохранить блеск и предотвратить ломкость, сообщает The Symbol.
Классическое каре чаще всего заканчивается на линии подбородка и требует более точной укладки. Оно подчеркивает скулы и шею, но ограничивает вариативность причесок.
Удлиненный боб мягче по силуэту. Длина ниже подбородка дает возможность собрать волосы в хвост или низкий пучок. Он легче "отрастает" и дольше сохраняет аккуратный вид без частой коррекции.
Ориентируйтесь на линию подбородка и ключицы: более длинный вариант универсальнее и проще в укладке.
Каре подойдет тем, кто любит четкую геометрию. Удлиненный боб — для тех, кто ценит вариативность и естественную текстуру.
