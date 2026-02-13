Это не украшения, а оружие: аксессуары, которые в 2026 превращают образ в заяв­ление

Весенний сезон снова доказывает, что силу образа определяют не вещи, а детали. Аксессуары весны-2026 работают как визуальные акценты, позволяя по-новому читать даже самые базовые комплекты. Именно поэтому дизайнеры сделали ставку на фактуру, объем и нестандартные формы.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кружевные манжеты и зелёный кардиган

Автомобильные перчатки: аккуратный акцент вместо классики

Весной привычные перчатки уступают место укороченным моделям, вдохновленным аксессуарами для вождения. Их отличает открытая верхняя часть кисти и необычные оттенки: пастель, насыщенный синий, красный или оранжевый. Замша и мягкая кожа выглядят особенно современно.

Такие перчатки работают как небольшой, но характерный акцент, который превращает повседневный образ в более продуманный. Они сочетаются и с жакетами, и с тренчами, и с минималистичными пальто, добавляя динамику и ассоциации со спортивной эстетикой.

Бахрома остаётся: как носить тренд-макси

Бахрома сохраняет позиции даже тогда, когда бохо-эстетика смещается на второй план. Весной-2026 в фокусе не одежда, а аксессуары: сумки со свисающими нитями, шарфы, используемые как пояса, и модели с длинными, почти "потоковыми" фрагментами.

Ключевая особенность сезона — длина, приближенная к макси. Такая бахрома не отвлекает от образа, а делает его динамичным, добавляет фактуру и подчёркивает движение. Ее легко комбинировать с трикотажем, денимом и лаконичными костюмами.

Меховые воротники: лёгкие версии весеннего тренда

Тренд на меховые детали плавно переходит из зимы в весну. В марте актуальны пушистые манишки, а с потеплением — лёгкие съемные воротники, которые добавляют объёма и создают эффект многослойности даже в минималистичных комплектах.

Такие воротники можно носить не только с пальто, но и с жакетами или плотными рубашками. Лучший выбор — модели, визуально похожие на натуральную шерсть, с мягкими переходами оттенков и естественной текстурой.

Мягкие клатчи: главный аксессуар весны

Если весной-2026 нужен один универсальный аксессуар, который сделает образ актуальным, им окажется мягкий клатч. Чем более бесформенная модель, тем лучше: сумка должна выглядеть так, словно её можно мять, складировать и держать любой частью руки.

В тренде клатчи, напоминающие винтажные кошельки на защёлке, а также варианты из мягкой кожи, замши и текстиля. Их носят и с пальто, и с бомбером, и с платьем — эта универсальность делает аксессуар идеальным элементом дневного гардероба. Похожую логику трансформации деталей демонстрирует и тренд на сумка, которая в 2026 году заменит украшения.

Броши: возвращение винтажной эстетики

Весной крупные броши окончательно возвращают себе статус ключевого украшения. Особенно востребованы металлические модели с искусственно состаренными фрагментами, элементами текстурной обработки и крупными камнями.

Их можно закреплять на лацканах, поясах, воротниках или даже на сумках. Именно масштаб и необычная форма делают броши важным акцентом, который не требует дополнительных украшений.

"Винтажные украшения сегодня работают не как ностальгия, а как способ придать образу индивидуальность и интеллектуальный оттенок", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Вера Ермакова.

Съёмные воротники и манжеты: минимализм с аристократическим настроением

Аристократический стиль в сезоне-2026 смещается от корсетов и пышных юбок к деталям: воротникам с жабо, хлопковым манжетам с рюшами и аккуратным декоративным вставкам.

Такие элементы позволяют обновить базовый комплект, не меняя его структуру. Достаточно добавить воротник — и простой свитер превращается в стилизованный образ. А съемные манжеты создают впечатление многослойности и утонченности.

Широкие пояса: акцент, который работает всегда

Широкий пояс — один из самых практичных аксессуаров сезона. Он подчёркивает талию, меняет пропорции и делает образ визуально собранным. Подходят как лаконичные модели, так и варианты в духе indie sleaze с крупными пряжками, люверсами или лёгкими металлическими элементами.

Главное правило — минимум брендинга. Пояс должен работать на форму, а не привлекать внимание логотипами. Та же сдержанность читается и в эстетике, где мода устала от моды, а акцент смещается на форму и фактуру.

Советы по выбору аксессуаров

Старайтесь выбирать акценты, которые усиливают ваш личный стиль. Не берите слишком много трендов одновременно — аксессуары должны помогать образу, а не перегружать его. Комбинируйте материалы: кожа, металл, текстиль. Следите за пропорциями — крупные элементы требуют простого фона. И помните, что аксессуар должен быть удобным, сообщает Grazia.

Популярные вопросы

Какой аксессуар подходит почти ко всем образам

Мягкий клатч: он универсален и легко адаптируется под любой стиль.

Можно ли носить широкие пояса с верхней одеждой

Да, особенно с пальто прямого кроя или тренчами.

С чем сочетать массивные броши

С простыми тканями и минималистичными силуэтами — так украшение выглядит особенно выразительно.