Бёдра выглядят стройнее без диет: вещи, которые творят оптическую магию

Гармоничный силуэт — это не про жёсткие стандарты, а про грамотные акценты. Пышные бёдра могут стать достоинством, если правильно выстроить пропорции с помощью одежды. Несколько стилистических приёмов способны визуально уравновесить фигуру и добавить уверенности.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в брючном костюме

Баланс верха и низа: главный принцип

Когда речь идёт о широких бёдрах, основная задача — сбалансировать пропорции. Важно не "прятать" фигуру, а смещать внимание на талию, плечи и линию декольте.

Лучше выбирать лаконичные фасоны без объёмного декора в области бёдер. Свободные брюки с высокой посадкой вытягивают силуэт и подчёркивают талию. При этом они не обтягивают нижнюю часть тела, создавая более ровную линию.

Также стоит избегать накладных карманов, крупных складок и контрастных деталей в зоне бёдер — такие элементы визуально добавляют объём.

Вертикальные линии и монохром

Один из самых действенных инструментов — вертикаль в образе. Это может быть полоска, длинный жакет, брюки со стрелками или просто комплект одного цвета.

Монохромные образы зрительно удлиняют фигуру. А вот горизонтальные линии на юбках и брюках, наоборот, подчёркивают ширину.

Дополнительный приём — обувь в тон брюк или колготок. Такой ход создаёт единую линию от бедра до стопы, визуально вытягивая ноги.

Платья и юбки: фасоны, которые работают

Платья остаются универсальным решением для коррекции пропорций. Лучше всего подходят:

А-силуэт. Платья на запах. Модели с завышенной талией.

Эти фасоны мягко обтекают бёдра и создают плавную линию силуэта. Акцент на плечах, рукавах или декольте помогает перенести фокус вверх.

Среди юбок стоит выбирать прямые или трапециевидные модели. Они не обтягивают, а формируют аккуратную геометрию образа.

"Тренды индустрии красоты всё чаще идут в сторону естественной пропорциональности: задача не "спрятать" фигуру, а подчеркнуть её достоинства, используя правильные линии, посадку и спокойные оттенки. Именно такие образы выглядят современно и дорого", — считает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна.

Материалы и цвета: эффект отдаления

Ткань играет не меньшую роль, чем крой. Плотные, матовые материалы лучше держат форму и не подчёркивают лишний объём.

Тёмные и холодные оттенки визуально уменьшают зону бёдер. Блестящие ткани и активный принт в нижней части образа, напротив, делают её более заметной.

Топы с V-образным вырезом, структурированные жакеты и аккуратные плечи помогают выстроить пропорции более гармонично. Об этом сообщает PETERBURG2.

Популярные вопросы о коррекции пропорций одеждой

Как выбрать брюки при широких бёдрах?

Лучше подойдут модели с высокой талией и прямым или слегка расклёшенным кроем без накладных карманов.

Какие юбки визуально стройнят?

Трапециевидные и А-силуэта — они формируют плавную линию и не обтягивают бёдра.

Можно ли носить яркие цвета?

Да, но лучше переносить акцент вверх — на блузу, жакет или аксессуары.