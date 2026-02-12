Челка, которую примеряют все в 2026-м: ретро-вариант снова стал мечтой стилистов

Тренд на челку возвращается, и весной-2026 самой востребованной формой стала та, что много лет ассоциируется с образом Брижит Бардо. Ее мягкая, воздушная челка-шторка снова вдохновляет стилистов и появляется в коллекциях и социальных сетях. Популярность объясняется универсальностью и легкостью адаптации.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в цветочном платье

Почему челка-шторка снова на пике

Образ Брижит Бардо десятилетиями остается ориентиром для индустрии красоты. Волнистые локоны, воздушный объем и аккуратная челка, мягко обрамляющая лицо, регулярно возвращаются в тренды. После ухода актрисы интерес к ее стилю вырос еще сильнее: соцсети наполнились разбором причесок и попытками повторить легендарный силуэт.

Челка-шторка выгодно отличается от других форм. Она корректирует пропорции лица, подходит для разных типов волос и не требует радикальных изменений длины. По словам стилистов, именно эта форма позволяет сохранить естественность и одновременно добавить акцент.

"Шторка — одна из самых универсальных челок, она подчеркивает черты и смягчает линии лица", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Алия Садыкова.

Правильная глубина среза зависит от густоты волос. Объемная челка смотрится выигрышно, если пряди плотные. На тонких волосах стоит выбирать более легкий вариант, чтобы сохранить гармонию пропорций. Важен и учет стрижки: длинные каскады, каре или лонг-боб требуют разных линий и точек среза. При выборе длины многие ориентируются на принципы, которые используются в материале о стрижках для тонких волос, где акцент делается на визуальном создании объема.

Как ухаживать и укладывать челку-шторку

Эта форма челки требует аккуратной укладки. Основную длину можно высушить естественно, но челка нуждается в фене и браше. Без направленной укладки пряди будут расходиться в стороны, теряя характерный объем и плавность изгиба.

Стайлинг помогает добиться нужной формы. Мусс или спрей для прикорневого объема приподнимают челку, а сухой текстурайзер фиксирует мягкое движение. Термозащита необходима, особенно если используется фен с высокой температурой. Вопрос теплового воздействия особенно актуален на фоне обсуждения рисков окрашивания волос, где специалисты напоминают о важности защиты структуры прядей.

"Даже самая модная челка потеряет вид, если волосы пересушены и лишены эластичности", — считает трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda. ru Оксана Левченко.

Регулярная укладка становится частью повседневного ухода, но уже после нескольких тренировок процесс занимает считанные минуты. Дополнительные референсы образов помогают найти наиболее подходящую вариацию челки под собственный стиль.

Формы и их особенности

Короткие микрочелки подчеркивают лоб и подходят лишь ограниченному числу людей. Прямая густая челка делает образ графичнее, но требует плотной структуры волос. Косая челка смягчает черты, но подходит не ко всем стрижкам. Челка-шторка универсальна: она адаптируется под длину, текстуру волос и формирует естественный объем.

Советы по выбору челки

Оценивайте густоту волос: чем плотнее пряди, тем глубже может быть челка. Учитывайте текущую стрижку — для каскадов и каре подбираются разные линии. Обязательно обучитесь базовой укладке, чтобы прическа сохраняла объем и направление. Используйте термозащиту при любой тепловой укладке, сообщает the Symbol.

Популярные вопросы

Кому подходит челка-шторка

Она универсальна и подходит почти всем, корректируя пропорции лица.

Сложно ли укладывать такую челку

После короткой практики укладка занимает 2-3 минуты феном и брашингом.

Подходит ли челка-шторка для тонких волос

Да, если выбрать неглубокий срез и легкий объем без излишней густоты.