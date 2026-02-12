Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Главные бьюти-тренды ко Дню Валентина: образы, которые меняют настроение за минуту

Моя семья » Красота и стиль

День святого Валентина давно перестал быть праздником с единственным сценарием: кто-то идет на свидание, кто-то выбирает вечер с подругами, а кто-то наслаждается кино дома. Макияж для этого дня может быть таким же разнообразным, как и планы. Шесть актуальных идей помогают создать настроение и подчеркнуть индивидуальность.

Макияж на 14 февраля
Фото: Pravda.ru by Анастасия Коршунова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж на 14 февраля

Почему макияж ко Дню влюбленных стал таким разным

Современные тренды сосредоточены на свободе самовыражения. Можно выбрать спокойный естественный образ или сделать акцент на ярких оттенках, сиянии и выразительных деталях. Визажисты и селебрити демонстрируют десятки решений, которые легко адаптировать под любой стиль. Минималистичный макияж остается одним из главных направлений: легкое сияние, чистая кожа и точечная коррекция формируют естественный глоу — близкий к эффекту из праздничного макияжа 2025.

Розовый макияж снова в центре внимания. Он делает образ мягче и свежее, а сочетание одного оттенка на щеках и губах превращает его в гармоничный монохром. Румяна под глазами в стиле корейских звезд добавляют легкий флер романтики. Красная помада в свою очередь остается вечной классикой: глубокий бордовый или яркий алый легко подстраиваются под настроение и дополняют почти любой образ.

Яркость, графичность и выразительные акценты

Цветные тени помогают создать игривый образ для вечеринок. Пастельные оттенки, мерцание или легкий глиттер делают взгляд эффектным, а повторение цвета на нижнем веке усиливает глубину. Подобные приемы перекликаются с трендом на лифтинг-макияж и графичные стрелки, где акцент смещается к четкой линии и игре света.

"Графичная стрелка способна заменить сложный контуринг. Она структурирует взгляд и визуально подтягивает овал лица", — считает Эксперт по декоративной косметике, обозреватель Pravda. ru Анна Плотникова.

Драматичный макияж со стрелками и дымчатой тушевкой удерживает позиции и в 2026 году. Смоки-айс добавляет интриги и подходит для вечерних выходов, особенно если губы остаются нейтральными.

Образ с акцентом на румянах особенно популярен зимой. Нежные розовые оттенки визуально освежают кожу, а растушевка в направлении висков создает легкий лифтинг-эффект. Такой вариант подходит почти всем форматам праздника и собирается за минуты.

Популярные варианты макияжа

Минималистичный образ выигрывает в естественности, розовый макияж создает романтичное настроение, красная помада формирует сильный акцент, а цветные тени дают простор для экспериментов. Смоки-айс обеспечивает глубину взгляда, румяна формируют мягкий лифтинг. Каждый вариант подходит под разные форматы праздника — от тихого вечера до яркой вечеринки.

Советы для создания макияжа ко Дню святого Валентина

Определи формат вечера: для свидания хорошо работает мягкая романтичность, для встречи с подругами — яркие тени или смоки, для спокойного вечера дома — минимализм. Обращай внимание на текстуры: кремовые продукты дают естественное сияние, сухие — стойкость. Подбирай оттенки, которые подчёркивают естественный тон кожи, сообщает the Voice mag.

Популярные вопросы

Какой макияж самый универсальный

Минималистичный образ подходит для любого формата дня и собирается быстрее всего.

Можно ли сочетать красную помаду с цветными тенями

Лучше выбрать одно акцентное решение, чтобы макияж выглядел гармонично.

Какие продукты нужны новичку

Кремовые румяна, лёгкий хайлайтер, тушь и один выразительный оттенок помады.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода макияж советы красота праздник
