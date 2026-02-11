Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Молодёжь шокирует родителей: новый тренд ставит жирный крест на привычной красоте

Социальные сети всё чаще показывают лица без фильтров и макияжа — и это уже не случайность, а устойчивая тенденция. Среди молодых людей набирает популярность глоу-даун — осознанный отказ от поддержания внешности на уровне социально одобряемых стандартов. Психолог Светлана Абакумова объясняет, что за этим трендом стоит не только мода, но и глубокая усталость от давления идеалов.

От гиперперфекционизма к отказу от идеала

Абакумова отмечает, что в 2010-х и начале 2020-х годов образ в социальных сетях стал "новой валютой". Безупречное лицо, контуринг, филлеры и выверенные пропорции превратились из желательного в почти обязательное.

"2010-е — начало 2020-х стали эпохой гиперперфекционизма, и образ в социальных сетях стал новой валютой: чем безупречнее твое лицо и тело, тем выше твоя социальная ценность". — говорит Светлана.

Она добавляет, что социальные исследования фиксировали рост числа пластических операций среди молодых людей примерно на 30% за три года. На этом фоне усталость от постоянной оценки и сравнения стала закономерной. Пандемия и экономические сложности усилили ощущение, что ресурсы можно тратить не на поддержание "искусственного образа", а на личные приоритеты.

Глоу-даун как самопринятие и внутренний конфликт

Психолог подчёркивает, что глоу-даун может быть проявлением осознанного выбора и самопринятия. Человек определяет, что для него важнее — внешний вид или другие сферы жизни, и снижает уровень требований к себе. Такое решение способно приносить облегчение и ощущение свободы.

Но, по словам Абакумовой, у явления есть и другая сторона.

"Отказ от красоты может быть способом избежать в том числе и здоровой конкуренции: "Если я не играю, я не проигрываю"", — предупредила она.

В ряде случаев демонстративная "естественность" становится новой формой перфекционизма, где нужно быть "идеально неидеальным".

Когда это уже не тренд, а тревожный сигнал

Эксперт обращает внимание, что граница между осознанным выбором и проблемой проходит по внутреннему состоянию. Если человек ощущает спокойствие и принятие, речь идёт о личной стратегии. Но если появляются избегание зеркал, отказ от встреч, игнорирование базовой гигиены и самоуничижающие мысли, это может указывать на депрессию.

"Если узнали себя, то пора обратиться к специалисту. Депрессия часто маскируется под усталость, а апатия — под осознанность. Разница огромная, потому как принятие себя дает энергию, а депрессия ее забирает", — констатировала психолог.

Она советует проверить собственные мотивы, разделять "для себя" и "для других", сохранять базовый уход и при необходимости временно сократить влияние социальных сетей.

Баланс между выбором и заботой о себе

Тренд на глоу-даун, как подчёркивает психолог, сам по себе не является ни угрозой, ни универсальным решением. Всё зависит от того, сопровождается ли отказ от прежних стандартов внутренним спокойствием или ощущением опустошения. Осознанность и самопринятие придают человеку энергию и устойчивость, тогда как скрытая апатия и самообесценивание постепенно лишают ресурсов. Именно это различие и определяет, становится ли глоу-даун личной стратегией свободы или сигналом о необходимости профессиональной помощи, сообщает Газета.Ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
