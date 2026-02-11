Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Левченко

Корни задыхаются, а длина страдает: дополнительный шаг, чтобы запустить рост волос

Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей головы всё чаще рассматривают как основу здоровья и густоты волос. Одного мытья шампунем нередко оказывается мало, особенно при активной работе сальных желёз и регулярном использовании средств для укладки. В таких случаях внимание смещается к пилингу как этапу более глубокого очищения.

Девушка наносит дополнительный уход для волос
Фото: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Девушка наносит дополнительный уход для волос

Почему шампунь не решает все задачи

Шампунь предназначен прежде всего для очищения поверхности волос и кожи головы от себума, пыли и остатков стайлинга. Он не рассчитан на удаление ороговевших клеток и глубоких загрязнений, которые со временем накапливаются в устьях фолликулов. Из-за этого кожа может выглядеть чистой, но при этом терять способность нормально "дышать". Именно поэтому интерес к системному уходу за кожей головы заметно вырос.

Как пилинг влияет на рост волос

Пилинг кожи головы работает на уровне обновления. Он помогает освободить кожу от слоя мёртвых клеток, снизить риск появления перхоти и создать условия для более активной работы волосяных луковиц.

Регулярный пилинг удаляет накопившиеся омертвевшие частички клеток, снижая риск развития грибковых инфекций и образования сухой или жирной перхоти. Периодическое применение пилинга запускает процессы регенерации тканей и позволяет улучшить кровообращение: лёгкий массаж во время процедуры стимулирует приток крови к коже головы, обеспечивая питание корней волос полезными веществами и кислородом. Это способствует укреплению луковиц и активному росту здоровых волос. После пилинга кожа лучше воспринимает полезные компоненты шампуней и масок, что важно для хорошего состояния волос.

Дополнительный эффект даёт мягкий массаж во время процедуры. Он усиливает микроциркуляцию и помогает активным компонентам ухода работать эффективнее, включая сыворотки, маски и растительные экстракты.

Как часто делать пилинг кожи головы

Частота процедуры зависит от типа кожи и образа жизни. При нормальной коже пилинг обычно проводят раз в 7-10 дней. Жирная кожа может нуждаться в более частом очищении — каждые 3-5 дней. Сухая и чувствительная кожа требует осторожности, поэтому интервал увеличивают до двух-трёх недель.

Слишком частое использование даже мягких средств может нарушить защитный барьер, поэтому важно соблюдать баланс.

Когда без консультации специалиста не обойтись

При наличии кожных заболеваний самостоятельный выбор средств нежелателен. Экзема, псориаз и склонность к аллергическим реакциям требуют индивидуального подхода и профессиональной оценки состояния кожи. Об этом сообщает редакция Lobl.

"Даже щадящие пилинги могут быть противопоказаны при повреждённом кожном барьере. В таких случаях сначала важно стабилизировать состояние кожи, а уже потом подключать отшелушивающие этапы", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Руднев Илья Сергеевич .

Сравнение пилинга и обычного очищения шампунем

Шампунь подходит для регулярного поддержания чистоты и свежести. Пилинг решает другую задачу — обновление кожи головы и подготовку её к дальнейшему уходу. Он действует глубже и не заменяет шампунь, а дополняет его, формируя более полноценную систему ухода.

Плюсы и минусы пилинга кожи головы

Пилинг может стать полезной частью рутины, если использовать его осознанно и по показаниям. Он улучшает состояние кожи и внешний вид волос, но требует аккуратности.

Преимущества процедуры:

  • более глубокое очищение кожи головы;
  • улучшение микроциркуляции и питания корней;
  • повышение эффективности последующих средств ухода.

Ограничения и нюансы:

  • риск раздражения при неправильном подборе состава;
  • необходимость учитывать тип кожи;
  • наличие противопоказаний при дерматологических проблемах.

Советы по использованию пилинга

  1. Выбирайте средство с учётом типа кожи и состава.
  2. Наносите пилинг на влажную кожу мягкими движениями.
  3. Не усиливайте давление — эффект достигается не силой, а регулярностью.
  4. После процедуры используйте шампунь и уход, подходящий вашему типу волос.

Популярные вопросы о пилинге кожи головы

Как выбрать пилинг для домашнего ухода?

Ориентируйтесь на тип кожи и наличие чувствительности. Для жирной кожи подойдут кислотные формулы, для сухой — более мягкие варианты с растительными компонентами, например на основе розмарина.

Сколько стоит пилинг кожи головы?

Домашние средства обычно доступнее, тогда как салонные процедуры стоят дороже из-за профессиональных составов и работы специалиста.

Что лучше — пилинг или скраб?

Пилинг действует равномернее и мягче, тогда как скрабы могут быть травматичны для чувствительной кожи.

Автор Оксана Левченко
Оксана Левченко — трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота уход за волосами
Новости Все >
Поручение снизить инфляцию перестроило рынок: давление на цены растёт
Бренд отошел на второй план: этот фактор стал решающим для покупателей дорогих авто
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Сейчас читают
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Садоводство, цветоводство
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Советский Союз раскопал ворота в ад: что на самом деле нашли на глубине 12 км
Весной посадите — осенью будете в шоке: эти сорта капусты называют золотым запасом
Обувь, что сделает вас звездой улицы: даже базовые вещи выглядят с ней как тренд сезона
Лепят дома, а вкус как у праздничного блюда: домашние пельмени с тем самым вкусом
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Цветочный салют без перерывов: многолетники взрывают клумбу красками до осени
Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке
Это заявка на модный скандал: тренды весны-2026 переписывают глянец и правила стиля
Не смыли вовремя — готовьтесь к ремонту: мелочь, которая съедает блеск машины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.