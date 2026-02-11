Яркий макияж тихо уходит со сцены: что россиянки выбирают вместо него в 2026 году

Яркий макияж, плотный тон и броские акценты ещё недавно считались обязательной частью образа, но в 2026 году правила игры изменились. Всё больше россиянок выбирают естественность и уход вместо сложных бьюти-ритуалов. Натуральная кожа, мягкие оттенки и минимум косметики становятся новой нормой.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain Девушка с естественным макияжем

Почему естественность стала главным ориентиром

Резкий поворот к натуральности оказался неслучайным. Многие устали от перегруженных образов, постоянной ретуши и ощущения "маски" на лице. Макияж, который раньше воспринимался как способ самовыражения, для части женщин превратился в обязанность, отнимающую время и силы.

Сдвиг заметен не только в макияже. Он затрагивает моду, причёски и визуальный язык соцсетей, где ценятся живые эмоции и спокойный ритм. Даже привычные бьюти-акценты, такие как коричневая тушь, сегодня работают мягко и ненавязчиво.

Макияж 2026: минимум средств и максимум эффекта

Современный макияж строится вокруг идеи "естественного усиления", а не маскировки. Плотные тональные кремы и жёсткий контур уходят на второй план, уступая лёгким текстурам.

"Когда кожа здорова, декоративная косметика перестаёт быть инструментом маскировки и становится лишь финальным штрихом", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Руднев Илья Сергеевич .

Центральное место занимает тинт — универсальное средство для губ, щёк и век. Его выбирают за скорость и естественный результат. Такой подход перекликается и с трендом на натуральный эффект ресниц, где выразительность достигается без театральности.

Одежда, волосы и уход: натуральность как образ жизни

Тенденция выходит за пределы косметички. В одежде доминируют природные оттенки — бежевый, древесный, приглушённо-зелёный. Крой упрощается, а ткани становятся комфортными для повседневной жизни.

"История моды циклична, и периоды визуального шума всегда сменяются тягой к простоте и подлинности", — отмечает историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна .

В уходе за волосами акцент смещается на здоровье и возвращение к естественному цвету. Лёгкие волны выглядят актуальнее сложных укладок, а в питании всё чаще делают ставку на баланс и регулярность, а не жёсткие ограничения. Об этом сообщает Style.

Яркий макияж или натуральный образ

Яркий макияж требует времени, набора средств и регулярного обновления образа. Натуральный подход строится на уходе за кожей, многофункциональной косметике и спокойной палитре. В первом случае эффект мгновенный, во втором — накопительный, но более устойчивый.

Плюсы и минусы тренда на натуральность

Переход к естественному стилю требует пересмотра привычек и ожиданий. Он подходит не всем одинаково, но имеет очевидные преимущества.

К плюсам относят:

экономию времени и средств;

более здоровый вид кожи;

универсальность образа.

Среди минусов:

необходимость системного ухода;

меньший простор для ярких экспериментов;

зависимость результата от состояния кожи и волос.

Советы по переходу на естественный макияж

Сфокусируйтесь на уходе: очищение и увлажнение важнее тона. Используйте многофункциональные средства вместо нескольких продуктов. Подбирайте оттенки, близкие к естественным.

Популярные вопросы о тренде на натуральность

Как выбрать тинт для повседневного макияжа?

Лучше начинать с нейтральных оттенков и лёгких текстур.

Подходит ли натуральный макияж для работы?

Да, он универсален и уместен в большинстве ситуаций.

Что лучше — тональный крем или флюид?

Для естественного эффекта чаще выбирают флюиды и BB-средства.