Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Яркий макияж тихо уходит со сцены: что россиянки выбирают вместо него в 2026 году

Моя семья » Красота и стиль

Яркий макияж, плотный тон и броские акценты ещё недавно считались обязательной частью образа, но в 2026 году правила игры изменились. Всё больше россиянок выбирают естественность и уход вместо сложных бьюти-ритуалов. Натуральная кожа, мягкие оттенки и минимум косметики становятся новой нормой.

Девушка с естественным макияжем
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain
Девушка с естественным макияжем

Почему естественность стала главным ориентиром

Резкий поворот к натуральности оказался неслучайным. Многие устали от перегруженных образов, постоянной ретуши и ощущения "маски" на лице. Макияж, который раньше воспринимался как способ самовыражения, для части женщин превратился в обязанность, отнимающую время и силы.

Сдвиг заметен не только в макияже. Он затрагивает моду, причёски и визуальный язык соцсетей, где ценятся живые эмоции и спокойный ритм. Даже привычные бьюти-акценты, такие как коричневая тушь, сегодня работают мягко и ненавязчиво.

Макияж 2026: минимум средств и максимум эффекта

Современный макияж строится вокруг идеи "естественного усиления", а не маскировки. Плотные тональные кремы и жёсткий контур уходят на второй план, уступая лёгким текстурам.

"Когда кожа здорова, декоративная косметика перестаёт быть инструментом маскировки и становится лишь финальным штрихом", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Руднев Илья Сергеевич .

Центральное место занимает тинт — универсальное средство для губ, щёк и век. Его выбирают за скорость и естественный результат. Такой подход перекликается и с трендом на натуральный эффект ресниц, где выразительность достигается без театральности.

Одежда, волосы и уход: натуральность как образ жизни

Тенденция выходит за пределы косметички. В одежде доминируют природные оттенки — бежевый, древесный, приглушённо-зелёный. Крой упрощается, а ткани становятся комфортными для повседневной жизни.

"История моды циклична, и периоды визуального шума всегда сменяются тягой к простоте и подлинности", — отмечает историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна .

В уходе за волосами акцент смещается на здоровье и возвращение к естественному цвету. Лёгкие волны выглядят актуальнее сложных укладок, а в питании всё чаще делают ставку на баланс и регулярность, а не жёсткие ограничения. Об этом сообщает Style.

Яркий макияж или натуральный образ

Яркий макияж требует времени, набора средств и регулярного обновления образа. Натуральный подход строится на уходе за кожей, многофункциональной косметике и спокойной палитре. В первом случае эффект мгновенный, во втором — накопительный, но более устойчивый.

Плюсы и минусы тренда на натуральность

Переход к естественному стилю требует пересмотра привычек и ожиданий. Он подходит не всем одинаково, но имеет очевидные преимущества.

К плюсам относят:

  • экономию времени и средств;
  • более здоровый вид кожи;
  • универсальность образа.

Среди минусов:

  • необходимость системного ухода;
  • меньший простор для ярких экспериментов;
  • зависимость результата от состояния кожи и волос.

Советы по переходу на естественный макияж

  1. Сфокусируйтесь на уходе: очищение и увлажнение важнее тона.
  2. Используйте многофункциональные средства вместо нескольких продуктов.
  3. Подбирайте оттенки, близкие к естественным.

Популярные вопросы о тренде на натуральность

Как выбрать тинт для повседневного макияжа?

Лучше начинать с нейтральных оттенков и лёгких текстур.

Подходит ли натуральный макияж для работы?

Да, он универсален и уместен в большинстве ситуаций.

Что лучше — тональный крем или флюид?

Для естественного эффекта чаще выбирают флюиды и BB-средства.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа мода стиль макияж уход за кожей
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Красота и стиль
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Садоводство, цветоводство
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Последние материалы
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
Опоздаете на месяц — потеряете сезон: эти посевы нельзя откладывать на весну
Мягкое тесто и сочное мясо: литовские пирожки становятся хитом любого стола
Загородные дома меняются радикально: тренды 2026 превращают интерьер в место силы
Эконом проедет, бизнес — под вопросом: правила уже приняты, последствия — впереди
Корни воюют, вредители празднуют: растения-соседи, которые незаметно душат смородину
Модные женщины массово меняют обувь: каблук, который неожиданно вышел в лидеры
Огород живёт по своим законам: ошибка в соседстве овощей стоит половины урожая
Горячие, сочные, ароматные: начинки, которые делают Масленицу по-настоящему вкусной
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.