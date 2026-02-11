Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Бурова

Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ

Моя семья » Красота и стиль

Тёмные волосы в 2026 году перестают быть фоном и выходят на первый план. Вместо резких контрастов и сложных экспериментов в моду входит мягкая глубина и "дорогая" естественность. Именно так в индустрии окрашивания появился оттенок "какао-кор", который уже называют новым цветом мечты для брюнеток.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Почему какао-кор стал главным трендом для брюнеток

"Какао-кор" — это не просто очередной коричневый. Оттенок строится на сложном балансе тёплых какао-нюансов, лёгкого сияния и едва заметных прохладных акцентов. В результате цвет выглядит живым, объёмным и максимально натуральным.

Эксперты отмечают, что в 2026 году женщины всё чаще отказываются от агрессивных изменений в пользу образов, которые подчёркивают индивидуальность. Такой подход перекликается с тенденцией, при которой естественный цвет снова становится ценностью. "Какао-кор" идеально вписывается в этот запрос: он освежает внешний вид, не разрушая природную базу тёмных волос.

В чём особенность оттенка какао-кор

Главный принцип тренда — многослойность. Колористы работают не с одним тоном, а с комбинацией оттенков коричневого, аккуратно распределяя их по длине. Это создаёт эффект плотных, ухоженных волос с мягкой игрой света.

Такое окрашивание особенно актуально в зимне-весенний период, когда волосы часто выглядят тусклыми. Подобные решения логично продолжают линию, в которой блеск и здоровье выходят на первый план. "Какао-кор" визуально возвращает блеск и глубину, даже если структура волос ослаблена.

Кому подходит какао-кор на самом деле

Оттенок считается универсальным, но лучше всего раскрывается на натуральных брюнетках и шатенках. Он гармонично сочетается с разными подтонами кожи — от светлых до оливковых и смуглых.

Цвет одинаково хорошо смотрится:

  • на длинных волосах, подчёркивая глубину и движение;

  • на коротких стрижках, добавляя текстуру и объём;

  • на прямых и волнистых прядях.

Отдельно специалисты отмечают, что "какао-кор" мягко смягчает черты лица и создаёт эффект ухоженности, что делает его особенно привлекательным для женщин старше 35 лет.

""Какао-кор" ценят за сложность — это оттенок, который не выглядит окрашенным, но при этом делает волосы визуально плотнее и ухоженнее. Такой цвет всегда работает на образ, даже без укладки", — считает колорист по волосам, обозреватель Pravda. ru Оксана Левченко.

Современные техники окрашивания и какао-кор

Оттенок легко адаптируется под популярные техники. Чаще всего его сочетают с шатушем и мягким балаяжем, избегая резких границ. Такой подход позволяет сохранить естественный переход цвета и сделать результат максимально персонализированным.

Именно персонализация становится ключевым направлением в индустрии красоты. Один и тот же "какао-кор" может выглядеть по-разному в зависимости от плотности волос, длины и исходного оттенка. Об этом сообщает PETERBURG2.

Популярные вопросы о тренде какао-кор

Подходит ли "какао-кор" для седых волос?

Да, при правильной технике оттенок помогает смягчить контраст и делает седину менее заметной.

Нужно ли осветление перед окрашиванием?

Чаще всего нет. Оттенок работает именно на тёмной базе, сохраняя её глубину.

Как долго держится цвет?

При грамотном уходе "какао-кор" сохраняет насыщенность и постепенно смывается, оставляя благородный коричневый подтон.

Автор Анастасия Бурова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами
Новости Все >
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Сейчас читают
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Красота и стиль
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов
Дно, которого не должно существовать: что скрывает бездна в 11 километров под нами
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах
Последние материалы
Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ
Цветочный салют без перерывов: многолетники взрывают клумбу красками до осени
Легенда всплыла из глубины: находка заставила усомниться во всём, что знали о маяке
Это заявка на модный скандал: тренды весны-2026 переписывают глянец и правила стиля
Не смыли вовремя — готовьтесь к ремонту: мелочь, которая съедает блеск машины
Неожиданные формы и оттенки: наперстянки, которые задают саду новый ритм
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Яркий макияж тихо уходит со сцены: что россиянки выбирают вместо него в 2026 году
Розы, превращающие участок в сказку: кусты растут как на дрожжах и тонут в бутонах
Ароматная заливка связывает всё воедино: закуска, которая дружит с мясом и хлебом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.