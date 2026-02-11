Тренд сезона для брюнеток: естественный оттенок, который молодит и смягчает образ

Тёмные волосы в 2026 году перестают быть фоном и выходят на первый план. Вместо резких контрастов и сложных экспериментов в моду входит мягкая глубина и "дорогая" естественность. Именно так в индустрии окрашивания появился оттенок "какао-кор", который уже называют новым цветом мечты для брюнеток.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Почему какао-кор стал главным трендом для брюнеток

"Какао-кор" — это не просто очередной коричневый. Оттенок строится на сложном балансе тёплых какао-нюансов, лёгкого сияния и едва заметных прохладных акцентов. В результате цвет выглядит живым, объёмным и максимально натуральным.

Эксперты отмечают, что в 2026 году женщины всё чаще отказываются от агрессивных изменений в пользу образов, которые подчёркивают индивидуальность. Такой подход перекликается с тенденцией, при которой естественный цвет снова становится ценностью. "Какао-кор" идеально вписывается в этот запрос: он освежает внешний вид, не разрушая природную базу тёмных волос.

В чём особенность оттенка какао-кор

Главный принцип тренда — многослойность. Колористы работают не с одним тоном, а с комбинацией оттенков коричневого, аккуратно распределяя их по длине. Это создаёт эффект плотных, ухоженных волос с мягкой игрой света.

Такое окрашивание особенно актуально в зимне-весенний период, когда волосы часто выглядят тусклыми. Подобные решения логично продолжают линию, в которой блеск и здоровье выходят на первый план. "Какао-кор" визуально возвращает блеск и глубину, даже если структура волос ослаблена.

Кому подходит какао-кор на самом деле

Оттенок считается универсальным, но лучше всего раскрывается на натуральных брюнетках и шатенках. Он гармонично сочетается с разными подтонами кожи — от светлых до оливковых и смуглых.

Цвет одинаково хорошо смотрится:

на длинных волосах, подчёркивая глубину и движение;

на коротких стрижках, добавляя текстуру и объём;

на прямых и волнистых прядях.

Отдельно специалисты отмечают, что "какао-кор" мягко смягчает черты лица и создаёт эффект ухоженности, что делает его особенно привлекательным для женщин старше 35 лет.

""Какао-кор" ценят за сложность — это оттенок, который не выглядит окрашенным, но при этом делает волосы визуально плотнее и ухоженнее. Такой цвет всегда работает на образ, даже без укладки", — считает колорист по волосам, обозреватель Pravda. ru Оксана Левченко.

Современные техники окрашивания и какао-кор

Оттенок легко адаптируется под популярные техники. Чаще всего его сочетают с шатушем и мягким балаяжем, избегая резких границ. Такой подход позволяет сохранить естественный переход цвета и сделать результат максимально персонализированным.

Именно персонализация становится ключевым направлением в индустрии красоты. Один и тот же "какао-кор" может выглядеть по-разному в зависимости от плотности волос, длины и исходного оттенка. Об этом сообщает PETERBURG2.

Популярные вопросы о тренде какао-кор

Подходит ли "какао-кор" для седых волос?

Да, при правильной технике оттенок помогает смягчить контраст и делает седину менее заметной.

Нужно ли осветление перед окрашиванием?

Чаще всего нет. Оттенок работает именно на тёмной базе, сохраняя её глубину.

Как долго держится цвет?

При грамотном уходе "какао-кор" сохраняет насыщенность и постепенно смывается, оставляя благородный коричневый подтон.