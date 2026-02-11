Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это заявка на модный скандал: тренды весны-2026 переписывают глянец и правила стиля

Весна-2026 обещает стать сезоном экспериментов, в котором привычные базовые вещи получают новое звучание. Дизайнеры делают ставку на фактуры, трансформированные силуэты и выразительные акценты. Обновление гардероба легко превратить в игру — если знать главные ориентиры.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключевые направления весеннего сезона

В центре внимания — верхняя одежда с высоким горлом. Широкая стойка стала важной деталью, а прямые куртки из нейлона и плащевых тканей закрепились как универсальный вариант для переменчивой погоды. Шерстяные модели подходят тем, кто предпочитает более строгие решения, сочетая их с лёгкими многослойными образами, актуальными для межсезонья.

Акцентные блузы помогают выстраивать выразительные образы без лишних усилий. Воздушные материалы — органза, тюль, шифон — и декоративные элементы вроде жабо или длинных лент адаптируются под офисный стиль, кэжуал или вечерние комбинации.

Оранжевый стал самым обсуждаемым цветом сезона. Палитра варьируется от абрикосового до яркого красного апельсина. Особенно эффектно оттенки смотрятся на коже, трикотаже и лёгких тканях, напоминая о трендах цвета в одежде 2026.

Силуэты с характером

Экспериментальные тренчи задают направление: укороченные модели, асимметрия и линии с низкой талией превращают классическую вещь в элемент игры. Жакеты с подплечниками возвращают эстетику пауэрдрессинга: силуэты могут быть как оверсайз, так и более приталенные — важен акцент на плечах.

"Подплечники работают как инструмент баланса: они подчёркивают талию и выстраивают вертикаль, особенно в сочетании с прямыми брюками или юбкой-карандаш", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения.

Тренд на бахрому становится элементом эклектики: дизайнеры предлагают варианты макси-длины и плотные кисточки — такие детали легко превращают базовый комплект в актуальный.

Практичность и новые фактуры

Рабочая эстетика укрепляет позиции: грубые комбинезоны, куртки-а-ля униформа и массивная обувь позволяют собрать функциональные образы. Меховые аксессуары весной остаются востребованными: длинноворсовые шарфы и воротники дополняют лёгкие пальто.

"Переосмысление сезонности — закономерный процесс. Весна больше не требует жёсткого деления на "лёгкое" и "тёплое" — важнее гибкость гардероба", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера.

Трикотажные комплекты в новых формах

Трикотаж снова выходит на передний план, но в 2026 году он превращается из уютной базы в выразительный модный инструмент. На подиумах появились обновлённые комплекты с архитектурными линиями, асимметричными вырезами и сложной фактурой, что делает их актуальными не только для повседневных образов, но и для вечерних сочетаний. Особенно востребованы модели из мягкой шерсти и вискозы, которые сохраняют форму и подчёркивают силуэт. Бренды вроде Prada и Loewe активно развивают эту категорию, предлагая минималистичные и смелые версии трикотажных сетов.

Аксессуары с геометрией

Среди аксессуаров особое место занимают изделия с чёткой геометрией: сумки-кубы, серьги в форме кольца неправильной формы, ремни с крупными металлическими пряжками. Такой подход к деталям помогает выстроить современный образ и добавить структуру даже самым лёгким весенним комплектам. Металл, лакированная кожа и плотный пластик становятся ключевыми материалами сезона, а марки уровня Saint Laurent и Bottega Veneta показывают, как геометрия может работать и в минимализме, и в авангарде.

Советы по выбору вещей

Выбирая верхнюю одежду, обращайте внимание на посадку стойки и плотность материала. Для офисных образов подойдут структурные жакеты, для повседневных — блузы с мягкой драпировкой. Яркие оттенки легче интегрировать через аксессуары; бахрому выбирайте длиной под свой рост, сообщает ND+.

Популярные вопросы о трендах весны-2026

Как безопасно добавить оранжевый в гардероб

Начните с сумок или топов, постепенно переходя к total-look.

Какая верхняя одежда наиболее универсальна

Куртки с высокой стойкой из нейлона или плащевки — лучший вариант для переменчивой погоды.

Как выбрать жакет с подплечниками

Оценивайте ширину плеча и плотность материала — структура должна быть заметной, но не утяжелять силуэт.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
