Алия Садыкова

Кроссовки 2026 стали новой зависимостью: эти пары рушат бюджеты и планы модниц

Тренды спортивной обуви в 2026 году двигаются в сторону неожиданных гибридов и смелых форм. Производители переосмысливают привычный силуэт и экспериментируют с материалами. В итоге кроссовки становятся не просто удобной обувью, а полноценным fashion-элементом.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новые силуэты и переосмысление базовых моделей

Дизайнеры активно ломают шаблоны: комбинируют балетки и кроссовки, играют с архитектурными подошвами, внедряют технологии амортизации и переработанные материалы. В 2026 году тренд формируется вокруг универсальности и гибкости образов — обновлённые модели дополняют и повседневные луки, и более элегантные комбинации.

Сникерины, или гибриды балеток и кроссовок, стали одним из самых обсуждаемых силуэтов года: атласные фактуры, аккуратные ленты и спортивная основа органично вписываются и в джинсовый комплект, и в образ с платьем. Минималистичные модели — противоположная линия тренда: чистые формы, сдержанная палитра, отсутствие лишних деталей. Они стали естественным ответом на многолетнее доминирование массивных подошв и логично продолжают курс на антимоду и комфорт.

"Гибриды отражают общий курс на стирание границ между спортом и повседневностью. Людям важно, чтобы одна пара обуви работала сразу в нескольких сценариях — от офиса до прогулки", — считает Fashion-байер, обозреватель Pravda. ru Климова Яна Руслановна.

"Туристические" модели продолжают развивать эстетику gorpcore: прочные материалы, рельефная подошва, защита носка и пятки. Такие варианты ценят за комфорт и долговечность, особенно те, кто много времени проводит на ногах.

Принты, формы и функциональные решения

Анималистичные принты — леопард, питон, варианты с комбинированной текстурой — работают как выразительный акцент в спокойных образах. Они подходят тем, кто хочет добавить динамики, но не уйти в избыточную яркость, сочетая обувь с лаконичной базой или даже с элементами вроде формулы стиля 2x2.

Фигурные подошвы стали продолжением ретрофутуристической линии: волнистые изгибы, воздушные вставки, амортизирующие детали нового поколения. Такие модели визуально вытягивают силуэт и подходят для тех, кто проводит день в движении.

"Фигурная подошва сегодня — это не просто декоративный элемент. Она формирует посадку стопы и влияет на распределение нагрузки, поэтому за внешним эффектом всегда стоит инженерная работа", — считает Дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.

Снули — сочетание мюлей и спортивной обуви — оценивают за практичность: задник отсутствует, поэтому обуваться можно буквально за секунду. Летние текстильные варианты и утеплённые модели для холодного сезона позволяют интегрировать их в ежедневный ритм.

Как выбрать модель под свой стиль жизни

Главная рекомендация экспертов — ориентироваться на собственные привычки. Кому-то подойдут минималистичные модели для офиса, кому-то — туристические варианты с акцентом на долговечность, а кому-то — гибриды, позволяющие быстрее собираться по утрам.

В 2026 году важно не следовать всем тенденциям сразу, а выбрать одну-две пары, которые органично впишутся в повседневность. Осознанный подход делает покупку практичной, а образ — современным.

Советы по выбору

При покупке ориентируйся на посадку и амортизацию — именно они определяют комфорт при длительной носке. Учитывай материалы: текстиль подойдёт для лета, водоотталкивающие ткани — для межсезонья. Для активного ритма подойдут модели с рельефной подошвой, для офиса — минималистичные варианты. Если хочешь сделать образ выразительным без излишней яркости, присмотрись к анималистичным акцентам, сообщает "Лиза".

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Последние материалы
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
11 февраля: убийство Грибоедова, рождение Муми-троллей и революция в Иране
Сладость без бонусов: как привычка добавлять мёд в чай работает против здоровья
Земля дрогнула у курортов: толчок у берегов Анапы встревожил побережье перед сезоном
Россияне бросают пляжный отдых: юг стал манить тайной, ради которой забывают о море
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле
Талия сужается сама: упражнение, которое работает за пресс и осанку сразу
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
