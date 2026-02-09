Движение вместо декора: бахрома возвращает динамику весеннему стилю без лишних усилий

Бахрома в 2026 году уверенно возвращается в фокус моды и перестаёт быть декоративной прихотью. Она становится инструментом, который задаёт ритм образу и подчёркивает движение. Дизайнеры и стритстайл всё чаще используют этот приём как способ оживить базовые силуэты.
В новом сезоне бахрома окончательно выходит за рамки фестивальных и ретро-ассоциаций. Она работает как визуальный маркер движения и делает образ многослойным без усложнения кроя. Даже лаконичные комплекты с пальто или жакетом начинают выглядеть динамичнее и собраннее.
"Движение в одежде всегда считывается как признак свободы и уверенности, и именно поэтому такие элементы быстро закрепляются в массовом стиле", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.
Косухи и замшевые жакеты по-прежнему остаются классикой, но в 2026 году акцент смещается на более сложные формы. В моду входят асимметричные юбки, кейпы, удлинённые шарфы и сапоги с широким голенищем. Такие решения хорошо вписываются в эстетику, где аксессуары — от сумок до ремней — становятся самостоятельными акцентами, как и в тренде на поясные сумки 2026.
Материалы тоже расширяют диапазон: к коже и замше добавляется металлическая бахрома. Она придаёт образу графичность и хорошо работает в минималистичных сочетаниях.
Сумки и серьги с бахромой давно закрепились в городском стиле. Они легко освежают базовый гардероб и не требуют сложных стилистических решений. Такой приём часто используют в образах, где один выразительный элемент задаёт весь характер, как это происходит и с меховыми деталями в эстетике зимних аксессуаров.
"Один активный аксессуар позволяет сохранить визуальный баланс и избежать перегруженности, особенно в повседневных образах", — отмечает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.
Образы без бахромы выглядят более статично и подчёркивают форму и цвет. Они универсальны и подходят для нейтрального гардероба.
Образы с бахромой создают ощущение движения и глубины. Даже простая юбка или жакет становятся выразительнее и привлекают внимание за счёт пластики. Об этом сообщает VOICE.
Лучше начинать с верхней одежды или аксессуаров нейтрального цвета.
Стоимость зависит от материала: аксессуары доступны в среднем сегменте, изделия из замши и кожи стоят дороже.
Кожаная выглядит строже и практичнее, замшевая создаёт более мягкий и уютный эффект.
Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.