Движение вместо декора: бахрома возвращает динамику весеннему стилю без лишних усилий

Бахрома в 2026 году уверенно возвращается в фокус моды и перестаёт быть декоративной прихотью. Она становится инструментом, который задаёт ритм образу и подчёркивает движение. Дизайнеры и стритстайл всё чаще используют этот приём как способ оживить базовые силуэты.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Девушка в кожаной куртку с бахромой

Почему бахрома снова в центре внимания

В новом сезоне бахрома окончательно выходит за рамки фестивальных и ретро-ассоциаций. Она работает как визуальный маркер движения и делает образ многослойным без усложнения кроя. Даже лаконичные комплекты с пальто или жакетом начинают выглядеть динамичнее и собраннее.

"Движение в одежде всегда считывается как признак свободы и уверенности, и именно поэтому такие элементы быстро закрепляются в массовом стиле", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

Актуальные вещи с бахромой в 2026 году

Косухи и замшевые жакеты по-прежнему остаются классикой, но в 2026 году акцент смещается на более сложные формы. В моду входят асимметричные юбки, кейпы, удлинённые шарфы и сапоги с широким голенищем. Такие решения хорошо вписываются в эстетику, где аксессуары — от сумок до ремней — становятся самостоятельными акцентами, как и в тренде на поясные сумки 2026.

Материалы тоже расширяют диапазон: к коже и замше добавляется металлическая бахрома. Она придаёт образу графичность и хорошо работает в минималистичных сочетаниях.

Как работать с аксессуарами

Сумки и серьги с бахромой давно закрепились в городском стиле. Они легко освежают базовый гардероб и не требуют сложных стилистических решений. Такой приём часто используют в образах, где один выразительный элемент задаёт весь характер, как это происходит и с меховыми деталями в эстетике зимних аксессуаров.

"Один активный аксессуар позволяет сохранить визуальный баланс и избежать перегруженности, особенно в повседневных образах", — отмечает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.

Сравнение образов с бахромой и без неё

Образы без бахромы выглядят более статично и подчёркивают форму и цвет. Они универсальны и подходят для нейтрального гардероба.

Образы с бахромой создают ощущение движения и глубины. Даже простая юбка или жакет становятся выразительнее и привлекают внимание за счёт пластики. Об этом сообщает VOICE.

Советы по созданию образа с бахромой

Выбирайте один акцентный предмет и оставляйте остальное спокойным. Сочетайте бахрому с простыми линиями и базовыми тканями. Учитывайте длину и материал, чтобы сохранить пропорции. Используйте нейтральную обувь и аксессуары для баланса.

Популярные вопросы о бахроме в моде 2026

Как выбрать вещь с бахромой для повседневного гардероба?

Лучше начинать с верхней одежды или аксессуаров нейтрального цвета.

Сколько стоит актуальная одежда с бахромой?

Стоимость зависит от материала: аксессуары доступны в среднем сегменте, изделия из замши и кожи стоят дороже.

Что лучше — кожаная или замшевая бахрома?

Кожаная выглядит строже и практичнее, замшевая создаёт более мягкий и уютный эффект.