Стиль будущего, или модный позор? Новый гибрид обуви расколол интернет на два лагеря

Балетки успели пройти путь от модного табу до символа балеткора. Казалось, дискуссии вокруг этой пары уже утихли, но весна готовит новый виток споров. В фокусе — балетки на небольшом каблуке, гибрид, который делит модное сообщество на два лагеря.

Фото: Pravda.ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черные балетки

Почему балетки на каблуке стали обсуждаемыми

Несколько сезонов назад классические балетки вернулись в гардеробы инфлюенсеров и брендов. Теперь к привычному силуэту — круглому носку, низкому вырезу и аккуратному бантику — добавился устойчивый блочный каблук. Он невысокий, поэтому модель остаётся удобной и подходит для повседневной носки. Интерес к подобным гибридным формам поднимается и в обзорах о модных зимних сочетаниях.

Тренд логично вписывается в общую тенденцию на гибридную обувь, когда в одной паре сочетаются элементы разных фасонов. Каблук придаёт балеткам более элегантный характер и делает их уместными не только для casual-образов, но и для вечерних выходов.

"Популярность гибридной обуви отражает стремление сочетать эстетику и функциональность — модные решения становятся всё более прикладными", — отмечает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

Как меняется восприятие классики

Если раньше балетки ассоциировались исключительно с наивной романтичностью, то новая версия добавляет им взрослую строгость. Пары из чёрной гладкой кожи выглядят лаконично и универсально, а пудровые оттенки — розовый или кремовый — подчёркивают нежность.

Отдельного внимания заслуживают варианты с ремешком в стиле Mary Jane, заклёпками или разделённым носком в духе культовой модели Maison Margiela. Такие детали делают тренд более выразительным и позволяют выбрать модель под разный стиль.

С чем носить весной

Балетки на каблуке легко интегрируются в базовый гардероб. Они гармонируют со свободными джинсами, брюками-баллонами и лаконичными лонгсливами. Контраст между расслабленной одеждой и женственной обувью создаёт современный силуэт.

Весной модель удачно сочетается и с юбками — от мини до макси. В деловых образах подойдут нейтральные колготки, а для более смелых решений — цветные или ажурные варианты. В обзорах тенденций, например о французском зимнем стиле, подчёркивается аналогичный принцип акцента за счёт простых форм, сообщает the Voice.

Классические балетки и версия на каблуке

Классические балетки: максимальный комфорт, минимализм, но иногда выглядят слишком просто.

максимальный комфорт, минимализм, но иногда выглядят слишком просто. Балетки на каблуке: добавляют рост и элегантность без отказа от удобства.

добавляют рост и элегантность без отказа от удобства. Универсальность: новая версия легче адаптируется под вечерние образы.

новая версия легче адаптируется под вечерние образы. Трендовость: гибридная модель соответствует актуальному курсу на смешение стилей.

Советы по выбору

Обратите внимание на высоту каблука — оптимально 3-5 см.

Выбирайте натуральную кожу или качественную экокожу.

Убедитесь, что обувь хорошо фиксирует стопу.

Для универсальности отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам.

Популярные вопросы

Подойдут ли такие балетки для офиса

Да, особенно лаконичные модели без лишнего декора.

Можно ли носить их с джинсами

Да, свободные или прямые модели создают гармоничный контраст.

Это временный тренд или новая база

Гибридный характер модели позволяет ей задержаться в гардеробе дольше одного сезона.