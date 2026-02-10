Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Стиль будущего, или модный позор? Новый гибрид обуви расколол интернет на два лагеря

Моя семья » Красота и стиль

Балетки успели пройти путь от модного табу до символа балеткора. Казалось, дискуссии вокруг этой пары уже утихли, но весна готовит новый виток споров. В фокусе — балетки на небольшом каблуке, гибрид, который делит модное сообщество на два лагеря.

Черные балетки
Фото: Pravda.ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черные балетки

Почему балетки на каблуке стали обсуждаемыми

Несколько сезонов назад классические балетки вернулись в гардеробы инфлюенсеров и брендов. Теперь к привычному силуэту — круглому носку, низкому вырезу и аккуратному бантику — добавился устойчивый блочный каблук. Он невысокий, поэтому модель остаётся удобной и подходит для повседневной носки. Интерес к подобным гибридным формам поднимается и в обзорах о модных зимних сочетаниях.

Тренд логично вписывается в общую тенденцию на гибридную обувь, когда в одной паре сочетаются элементы разных фасонов. Каблук придаёт балеткам более элегантный характер и делает их уместными не только для casual-образов, но и для вечерних выходов.

"Популярность гибридной обуви отражает стремление сочетать эстетику и функциональность — модные решения становятся всё более прикладными", — отмечает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

Как меняется восприятие классики

Если раньше балетки ассоциировались исключительно с наивной романтичностью, то новая версия добавляет им взрослую строгость. Пары из чёрной гладкой кожи выглядят лаконично и универсально, а пудровые оттенки — розовый или кремовый — подчёркивают нежность.

Отдельного внимания заслуживают варианты с ремешком в стиле Mary Jane, заклёпками или разделённым носком в духе культовой модели Maison Margiela. Такие детали делают тренд более выразительным и позволяют выбрать модель под разный стиль.

С чем носить весной

Балетки на каблуке легко интегрируются в базовый гардероб. Они гармонируют со свободными джинсами, брюками-баллонами и лаконичными лонгсливами. Контраст между расслабленной одеждой и женственной обувью создаёт современный силуэт.

Весной модель удачно сочетается и с юбками — от мини до макси. В деловых образах подойдут нейтральные колготки, а для более смелых решений — цветные или ажурные варианты. В обзорах тенденций, например о французском зимнем стиле, подчёркивается аналогичный принцип акцента за счёт простых форм, сообщает the Voice.

Классические балетки и версия на каблуке

  • Классические балетки: максимальный комфорт, минимализм, но иногда выглядят слишком просто.
  • Балетки на каблуке: добавляют рост и элегантность без отказа от удобства.
  • Универсальность: новая версия легче адаптируется под вечерние образы.
  • Трендовость: гибридная модель соответствует актуальному курсу на смешение стилей.

Советы по выбору

  • Обратите внимание на высоту каблука — оптимально 3-5 см.
  • Выбирайте натуральную кожу или качественную экокожу.
  • Убедитесь, что обувь хорошо фиксирует стопу.
  • Для универсальности отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам.

Популярные вопросы

Подойдут ли такие балетки для офиса

Да, особенно лаконичные модели без лишнего декора.

Можно ли носить их с джинсами

Да, свободные или прямые модели создают гармоничный контраст.

Это временный тренд или новая база

Гибридный характер модели позволяет ей задержаться в гардеробе дольше одного сезона.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
