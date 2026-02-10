Весна-2026 устроит обувной переворот: вот пары, за которыми уже охотятся стилисты

Весна-2026 меняет правила игры: массивные платформы и экстремальные формы уступают место более продуманным и носибельным решениям. Дизайнеры делают ставку на баланс между комфортом и выразительностью. В центре внимания — пять моделей обуви, которые легко впишутся в повседневный гардероб.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги девушки в черных ботинках

Ретро-кроссовки на тонкой подошве

Аккуратные кроссовки с отсылкой к беговым моделям 70-80-х становятся базой сезона. Узкий силуэт, тонкая подошва и отсутствие массивной платформы — ключевые признаки тренда. Материалы — замша, кожа и текстиль, причём последний особенно популярен, несмотря на меньшую практичность в дождливую погоду.

Такие кроссовки легко комбинируются с джинсами, юбками миди и даже классическими брюками. В модной палитре — бежевый, шоколадный, голубой, оливковый, нежно-розовый и тёмно-фиолетовый. В заметках о трендовых силуэтах также упоминается возвращение сбалансированных форм в материале о зимнем стильном гардеробе.

"Переход к более лёгким и продуманным формам в обуви отражает общий сдвиг в сторону функциональности — потребители выбирают модели, которые дают комфорт каждый день", — считает fashion-байер, обозреватель Pravda. ru Климова Яна Руслановна.

Грубые лоферы

Лоферы остаются актуальными, но приобретают более массивный характер. В тренде пары на толстой подошве, с квадратным или трапециевидным мысом и минимальным декором. Предпочтительны плотная кожа и фактурная замша.

Цветовая гамма — чёрный, шоколадный, бордовый, тёмно-изумрудный и синий. Акцентные оттенки встречаются, но для базового гардероба лучше выбрать нейтральные варианты. Лоферы без шнуровки выглядят современнее и проще интегрируются в повседневные образы.

Сапоги-трубы на плоской подошве

Модель до колена с лаконичным дизайном не теряет популярности несколько сезонов подряд. Голенище должно быть слегка свободным — слишком облегающие варианты выглядят менее актуально. Плоская подошва делает такие сапоги удобными для долгих прогулок.

В приоритете гладкая кожа и резина. Базовые оттенки — чёрный, шоколадный, баклажановый, оливковый и синий. Допускается минимальный декор в духе мотобохо: цепи или клёпки.

Сапоги на устойчивом каблуке

Комфортный каблук возвращается в виде блочного или kitten heel высотой 3-5 сантиметров. Такие сапоги доходят до колена, не стесняют движений и подходят как для работы, так и для повседневных выходов.

Лучше выбирать лаконичные модели без лишних деталей. Универсальны чёрные и шоколадные пары, но актуальны также фиолетовые, тёмно-зелёные и бордовые оттенки.

Ботильоны с широким квадратным мысом

Завершает список модель с нарочито грубым характером. Широкий мыс и устойчивый каблук делают ботильоны выразительными, но при этом удобными. Оптимальная высота — до середины голени, сообщает Grazia.

Такая обувь гармонирует с заправленными брюками или широкими джинсами. В тренде кожа и замша спокойных оттенков, минимальный декор и аккуратная отделка. Эстетика фактур напоминает принципы, о которых говорится в обзоре французского зимнего стиля.

Что выбрать на весну

Ретро-кроссовки — идеальны для динамичного городского ритма.

Лоферы — универсальный вариант для офиса и повседневных образов.

Сапоги-трубы — практичны для прохладной погоды.

Каблук 3-5 см — компромисс между элегантностью и комфортом.

Ботильоны с квадратным мысом — акцентная деталь в образе.

Советы по выбору обуви на весну-2026

Оцените климат и уровень осадков в вашем регионе.

Подбирайте оттенки, которые легко сочетаются с верхней одеждой.

Обращайте внимание на качество кожи и аккуратность швов.

Учитывайте комфорт колодки и высоту каблука.

Популярные вопросы

Какие кроссовки в моде весной-2026

Узкие ретро-модели на тонкой подошве без массивной платформы.

Можно ли носить сапоги до колена в тёплую погоду

Да, особенно в сочетании с лёгкими юбками и платьями.

Что выбрать для офиса — лоферы или сапоги

Оба варианта уместны, выбор зависит от дресс-кода и погоды.