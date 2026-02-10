Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Этот трикотажный хит ворует внимание: любой образ с ним выглядит в три раза дороже

Красота и стиль

Весна 2026 обещает возвращение к лаконичным, но выразительным деталям. Среди множества вариантов трикотажа в центре внимания оказался джемпер с горизонтальной полоской. Этот принт вновь закрепляется в списке главных трендов сезона и уверенно вытесняет однотонную базу.

Девушка в полосатом джемпере
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в полосатом джемпере

Почему полоска стала главным акцентом

Горизонтальная полоска давно ассоциируется с французским стилем и расслабленной элегантностью. В новом сезоне дизайнеры переосмыслили её, добавив более сложные цветовые сочетания и вариативность ширины линий. Подобный подход к нюансным деталям прослеживается и в рекомендациях о зимнем стильном гардеробе.

Особенно актуальны модели прямого кроя и версии oversize. Облегающие силуэты допустимы, но в сочетании с активным принтом могут искажать пропорции. Оптимальная длина — до тазовой кости или середины бедра: так проще создавать многослойные весенние образы с рубашками и топами.

"Популярность полоски объясняется её универсальностью: даже минимальное изменение толщины линий полностью меняет восприятие силуэта", — считает fashion-байер, обозреватель Pravda. ru Климова Яна Руслановна.

Крой и детали, на которые стоит обратить внимание

Плечевой шов может быть как классическим, так и слегка спущенным — всё зависит от желаемого настроения образа. Рукава актуальны стандартные или немного удлинённые, закрывающие запястье.

Что касается горловины, универсальными остаются круглый вырез и "лодочка". Для сочетаний с рубашкой подойдёт V-образный вариант, а для более выразительного акцента — отложной воротник. Декор минимален: мягкая резинка по низу, небольшие разрезы по бокам или лёгкая асимметрия.

Материалы и фактура

В приоритете мягкий хлопок, шерсть мериноса, кашемир и мохер. Смесовые ткани с добавлением полиэстера и эластана подойдут тем, кто ищет практичность и лучшую формоустойчивость.

В моде слегка расслабленная вязка с более крупными ячейками. Полотно должно быть ровным, без утолщений, а швы — аккуратными. Изделия с высоким содержанием синтетики требуют бережного ухода, чтобы избежать появления катышков.

Цветовые сочетания весны-2026

Классика — чёрно-белая и сине-белая полоска — остаётся актуальной. Однако дизайнеры предлагают более сложные дуэты: пыльно-розовый с пепельно-сиреневым, шампань с оливковым, ледяной голубой с терракотовым, сообщает Grazia.

Для базового гардероба подойдут нейтральные пары — молочный с шоколадным, серый с оттенком слоновой кости. Также востребована полоска райе, где линии разной ширины объединяются в одном узоре — подход, который отчасти перекликается с играми фактур, описанных в материале о французском зимнем стиле.

Однотонный джемпер и модель в полоску

  • Однотонный трикотаж: универсален, но менее выразителен.
  • Полоска: добавляет динамики и визуального интереса без лишнего декора.
  • Многослойность: полосатые модели легче становятся акцентом в образе.
  • Трендовость: в 2026 году именно принт в горизонтальную полоску выходит на первый план.

Советы по выбору джемпера

  • Определите подходящую ширину полос с учётом роста и типа фигуры.
  • Выбирайте длину, позволяющую создавать многослойные образы.
  • Обратите внимание на плотность и качество вязки.
  • Подберите цветовую комбинацию, сочетающуюся с базой гардероба.

Популярные вопросы

Подходит ли горизонтальная полоска для любого типа фигуры

Да, при правильной ширине линий и свободном крое она выглядит гармонично.

С чем носить такой джемпер весной

С прямыми джинсами, юбками миди, тренчем или кожаной курткой.

Что лучше — яркая или нейтральная полоска

Для базового гардероба предпочтительнее спокойные оттенки, для акцентных образов — контрастные дуэты.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
