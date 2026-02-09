Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе

Весенний гардероб требует универсальной базы, которая легко впишется в разные образы. Среди множества фасонов денима именно одна модель вновь выходит на первый план и обещает стать главным хитом сезона. Речь о джинсах-клеш в духе 70-х, которые уверенно возвращаются в тренды весны-2026.
Когда-то джинсы-клеш были символом свободы и богемного настроения, а затем стали неотъемлемой частью французского стиля. Сегодня их популярность подтверждают и современные иконы моды — от Эльза Хоск до Белла Хадид и Марго Робби. Расклешённые книзу штанины визуально вытягивают силуэт и делают ноги длиннее.
Главное преимущество модели — универсальность. Такие джинсы одинаково гармонично смотрятся с базовыми лонгсливами, рубашками, жакетами и кожаными куртками. В похожем ключе обсуждается универсальность базовых вещей и в материале о французском зимнем стиле.
"Возвращение силуэтов 70-х — закономерный этап: мода циклично реагирует на запрос на комфорт и выразительный крой", — отмечает fashion-байер, обозреватель Pravda. ru Климова Яна Руслановна.
При покупке важно учитывать посадку. В моде как заниженная талия в эстетике нулевых, так и классическая средняя посадка, которая подходит большинству типов фигуры. Второй момент — длина: укороченные модели открывают щиколотку, а удлинённые создают эффект бесконечных ног, особенно в сочетании с каблуком.
Цвет денима определяет функциональность. Небесно-голубые и тёмно-синие варианты — база для повседневных образов. Тем, кто хочет добавить выразительности, подойдут хаки, графитовый, коричневый или даже розовый оттенок.
Для офиса джинсы-клеш легко сочетать с укороченным жакетом в стиле ladylike и лаконичной рубашкой. В более расслабленных образах уместны трикотажные лонгсливы с добавлением шерсти и кожаные бомберы. Обувь варьируется от классических лодочек до ботильонов и кед, сообщает the Symbol.
Такая модель одинаково органично смотрится и в деловой среде, и в casual-гардеробе, что делает её выгодной инвестицией на сезон. Универсальность подхода перекликается с принципами многослойности, описанными в обзоре о зимнем стильном гардеробе.
Да, особенно в удлинённой версии с каблуком.
Да, в сочетании с жакетом и нейтральной обувью модель выглядит уместно.
Для более выразительного силуэта и трендового образа чаще выбирают клеш.
