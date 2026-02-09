Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Весенний гардероб требует универсальной базы, которая легко впишется в разные образы. Среди множества фасонов денима именно одна модель вновь выходит на первый план и обещает стать главным хитом сезона. Речь о джинсах-клеш в духе 70-х, которые уверенно возвращаются в тренды весны-2026.

Девушка в джинсах
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсах

Почему клеш снова актуален

Когда-то джинсы-клеш были символом свободы и богемного настроения, а затем стали неотъемлемой частью французского стиля. Сегодня их популярность подтверждают и современные иконы моды — от Эльза Хоск до Белла Хадид и Марго Робби. Расклешённые книзу штанины визуально вытягивают силуэт и делают ноги длиннее.

Главное преимущество модели — универсальность. Такие джинсы одинаково гармонично смотрятся с базовыми лонгсливами, рубашками, жакетами и кожаными куртками. В похожем ключе обсуждается универсальность базовых вещей и в материале о французском зимнем стиле.

"Возвращение силуэтов 70-х — закономерный этап: мода циклично реагирует на запрос на комфорт и выразительный крой", — отмечает fashion-байер, обозреватель Pravda. ru Климова Яна Руслановна.

Посадка, длина и цвет: как выбрать идеальную пару

При покупке важно учитывать посадку. В моде как заниженная талия в эстетике нулевых, так и классическая средняя посадка, которая подходит большинству типов фигуры. Второй момент — длина: укороченные модели открывают щиколотку, а удлинённые создают эффект бесконечных ног, особенно в сочетании с каблуком.

Цвет денима определяет функциональность. Небесно-голубые и тёмно-синие варианты — база для повседневных образов. Тем, кто хочет добавить выразительности, подойдут хаки, графитовый, коричневый или даже розовый оттенок.

С чем носить весной-2026

Для офиса джинсы-клеш легко сочетать с укороченным жакетом в стиле ladylike и лаконичной рубашкой. В более расслабленных образах уместны трикотажные лонгсливы с добавлением шерсти и кожаные бомберы. Обувь варьируется от классических лодочек до ботильонов и кед, сообщает the Symbol.

Такая модель одинаково органично смотрится и в деловой среде, и в casual-гардеробе, что делает её выгодной инвестицией на сезон. Универсальность подхода перекликается с принципами многослойности, описанными в обзоре о зимнем стильном гардеробе.

Rлеш, прямые и бочки

  • Джинсы-клеш: вытягивают силуэт, добавляют женственности, универсальны для разных случаев.
  • Прямые модели: классика вне времени, но менее выразительны.
  • "Бочки": трендовые и акцентные, однако подходят не всем типам фигуры.
  • Практичность: клеш легче стилизовать как для офиса, так и для вечера.

Советы по выбору джинсов-клеш

  • Определите желаемую высоту талии с учётом типа фигуры.
  • Примеряйте длину с той обувью, с которой планируете носить джинсы.
  • Обратите внимание на плотность денима — весной подойдут средние по плотности ткани.
  • Выбирайте оттенок, который легко комбинируется с верхней одеждой и трикотажем.

Популярные вопросы

Подходят ли клеш для невысокого роста

Да, особенно в удлинённой версии с каблуком.

Можно ли носить их в офис

Да, в сочетании с жакетом и нейтральной обувью модель выглядит уместно.

Что лучше — клеш или прямые джинсы

Для более выразительного силуэта и трендового образа чаще выбирают клеш.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
