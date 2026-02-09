Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Юбка, которая идёт абсолютно всем: модная длина, скрывающая недостатки мгновенно

Моя семья » Красота и стиль

Мини уже не кажется универсальным решением, а макси подходит далеко не всем случаям. В центре внимания вновь оказывается длина, которая визуально вытягивает силуэт и смотрится уместно в любой обстановке. Речь о юбке миди — сбалансированном варианте между крайностями, сообщает NDmais.

Девушка в юбке
Фото: Pravda.ru by Лилит Арутюнян, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в юбке

Почему именно миди считается самой элегантной

Юбка миди формирует непрерывную вертикальную линию и помогает создать гармоничные пропорции. По данным Who What Wear, модель прямого кроя или юбка-футляр средней длины визуально удлиняет фигуру и делает образ более собранным.

Ключевую роль играет расположение подола. Если он заканчивается в самой узкой части ноги — чуть ниже колена или немного выше щиколотки — силуэт выглядит стройнее и сбалансированнее. Аналогичный принцип используется и при выборе длины платьев, о чём напоминают рекомендации в обзоре зимнего гардероба.

"Тенденции на возвращение миди отражают более широкий запрос на комфорт и практичность — мода всё чаще движется в сторону сбалансированных решений", — отмечает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

Универсальность для офиса и отдыха

Мода 70-х и минимализм 90-х вдохнули новую жизнь в эту длину. Атласные модели легко вписываются в рабочий дресс-код и подходят для вечерних выходов. Более плотные ткани — кожа, твид, трикотаж — добавляют современный характер и позволяют адаптировать юбку под разные стили.

По данным Vogue Australia и Harper's Bazaar, обновлённые материалы и фактуры сделали миди актуальной вне зависимости от сезона. Сегодня это не просто классика, а база гардероба, которая легко трансформируется под любую эстетику. Схожий подход заметен и в материалах о французском зимнем стиле.

Ткань и крой: что выбрать

Выбор материала напрямую влияет на впечатление от образа. Для деловой среды подойдут шерсть и замша — они создают более строгий и структурированный силуэт. В тёплое время года актуальны лен и хлопок, которые сохраняют лёгкость и комфорт.

Фасон также имеет значение. Прямой крой подчёркивает линии тела, А-силуэт добавляет мягкости, а слегка драпированные модели помогают скорректировать пропорции.

Мини, миди и макси

  • Мини: эффектная и смелая, но не всегда уместна в офисе.
  • Макси: создаёт выразительный образ, однако может "утяжелять" силуэт.
  • Миди: универсальна, подходит для деловых встреч, отдыха и повседневных образов.
  • Практичность: миди легче сочетать с жакетами, кардиганами и базовой обувью.

Советы по выбору юбки миди

  • Определите точку, где подол будет открывать самую узкую часть ноги.
  • Подбирайте обувь с учётом длины — лодочки или ботильоны усиливают эффект вытянутого силуэта.
  • Для офиса выбирайте плотные ткани и нейтральные оттенки.
  • Для отдыха подойдут струящиеся материалы и мягкие фактуры.

Популярные вопросы

Подходит ли миди для невысокого роста

Да, при правильной длине и обуви на небольшом каблуке она визуально вытягивает силуэт.

Можно ли носить миди в офис

Да, особенно в прямом крое и нейтральных цветах.

Что лучше — миди или макси

Для универсальности и баланса пропорций чаще выбирают миди.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода весна стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе
Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве
Стартовал отбор наукоемких технологических проектов в рамках Сибирского технологического хаба
Дело Эпштейна дошло до Лондона: вероятна ли отставка британского премьера Стармера
Интерес возник сразу: российская РСЗО Сарма превзошла HIMARS по ключевому параметру
Опубликован рейтинг самых опасных городов и курортов РФ от ISI
Дорогие игрушки закончились: что стоит за острым дефицитом ракет Patriot на Украине
Сейчас читают
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Садоводство, цветоводство
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Организм чистится без диет и клизм: блюдо с неожиданной жирной основой
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Богемный шик без бабушкиных ассоциаций: приёмы, которые спасают бохо-блузы в 2026
Минус справка, плюс скорость: в России готовят революцию в выдаче водительских прав
Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро
Прилавки не верят глазам: три вида рыбы, которые неожиданно подешевели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.