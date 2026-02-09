Одна деталь — и гардероб становится дороже: вещь, которую весной носят все модницы

Последний месяц зимы особенно затягивает: хочется обновлений, но вкладываться в тяжёлый свитер уже не тянет. Дизайнеры предлагают альтернативу, которая легко впишется и в февральские морозы, и в прохладный март. В центре внимания — кардиган с выразительным высоким воротником, способный заменить привычный трикотаж.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в кардигане и юбке

Кардиган с высоким воротником — главный акцент сезона

В коллекциях брендов всё чаще появляется модель, где линия воротника поднята выше привычного уровня. Такой приём визуально вытягивает силуэт и добавляет образу структурности. Вариации разные: ультравысокий ворот, напоминающий защитный шарф, аккуратная стойка или версия в духе водолазки.

Деталь работает не только как стильный элемент, но и как практичное решение. Воротник можно поднять в ветреную погоду или слегка отогнуть, создавая более расслабленный образ. Некоторые модели трансформируются в подобие джемпера-поло, что делает вещь универсальной для офиса и повседневных выходов. Зимой такое решение особенно актуально: аналогично тому, как подчёркивают стилисты в материале о зимнем гардеробе, функциональные детали становятся частью образа.

"Выбор одежды с высоким воротником важен ещё и с точки зрения комфорта кожи: плотные ткани защищают область шеи от холода, снижая риск раздражения", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Вера Ермакова.

Фактура и состав: на что обратить внимание

Актуальны как плотные, так и более лёгкие варианты вязки. Косы, арановые узоры, гладкая поверхность или ажурные элементы — всё зависит от желаемого эффекта. Более фактурные кардиганы смотрятся выразительно и могут стать центром образа.

По составу лидируют кашемир и шерсть мериноса — они сохраняют тепло и обеспечивают комфорт в переменчивую погоду. Смесовые материалы с добавлением хлопка или вискозы подойдут тем, кто ищет практичное и более доступное решение для межсезонья.

Цвета и сочетания

Базовые оттенки — бежевый, серый, чёрный и коричневый — остаются универсальной основой гардероба. Для тех, кто предпочитает акценты, актуальны насыщенный красный, электрик, хаки, тиловый и сливовый, сообщает the Symbol.

Зимой кардиган гармонирует с пальто, дублёнками и шубами, дополняя классические брюки или джинсы. В межсезонье его легко комбинировать с тренчем или кожаной курткой, а также носить с юбками разной длины — подобный подход к сочетаниям подчеркивается и в материале о Slavic core стилях зимы.

Кардиган с высоким воротником и классический свитер

Универсальность: кардиган легче адаптировать под разные образы благодаря возможности расстегнуть или изменить форму воротника.

Многослойность: его удобнее сочетать с рубашками и топами.

Трансформация силуэта: высокий воротник добавляет выразительности без дополнительных аксессуаров.

Комфорт: свитер теплее в мороз, но кардиган практичнее в переменчивую погоду.

Советы по выбору кардигана

Обратите внимание на плотность вязки — она должна соответствовать климату.

Проверьте, как воротник держит форму в поднятом и опущенном положении.

Подбирайте длину в зависимости от роста и типа фигуры.

Сравните состав ткани и условия ухода перед покупкой.

Популярные вопросы

Как выбрать модель на межсезонье

Лучше остановиться на средней плотности вязки и натуральном составе.

Сколько стоит трендовый кардиган

Цена зависит от бренда и материала — от доступных смесовых вариантов до премиального кашемира.

Что лучше — свитер или кардиган

Для гибкости образов и многослойности предпочтительнее кардиган с высоким воротником.