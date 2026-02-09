Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026

В индустрии красоты редко случаются настоящие поворотные моменты, но 2026 год стал именно таким. Модные женские прически перестали быть борьбой с природной текстурой и превратились в работу с ней. В центре внимания — здоровье волос, адаптивные формы и ощущение легкости.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain Девушка с короткой стрижкой

Почему прически 2026 года выглядят иначе

За последние годы тренды часто диктовали жесткие правила, но сейчас фокус сместился. В 2026 году важна не конкретная стрижка, а философия: волосы должны подстраиваться под образ жизни, а не наоборот. Подиумы Нью-Йорка, Парижа и Милана подтверждают этот подход — меньше перегруженных форм, больше естественного движения и блеска.

Боб: обновлённая классика

Боб снова в тренде, но в более утонченной версии. Актуален couture bob — с чёткими линиями, мягким объёмом на концах и длиной от подбородка до ключиц. Рваная текстура уходит на второй план, уступая место гладкости и аккуратному силуэту. Такая стрижка универсальна и легко адаптируется под повседневный и деловой стиль.

Шегги: мягкий и живой

Шегги 2026 года стал менее агрессивным. Слои выглядят плавно, а обязательным элементом остается чёлка-шторка, которая добавляет движения и смягчает черты лица. Эта стрижка ценится за минимальный уход и способность красиво отрастать, что делает ее удобной для динамичного ритма жизни.

Пикси и бикси: короткие формы без радикальности

Короткие стрижки снова на подъёме, но теперь они более адаптивные. В моде мягкие пикси и бикси — гибрид боба и пикси с объёмом на макушке и подвижной формой. Такие варианты позволяют менять образ с помощью укладки и аксессуаров, не жертвуя универсальностью.

Чёлка Биркин

Челка в стиле Джейн Биркин постепенно вытесняет классические "шторки". Она гуще, слегка небрежная и с рваными краями. Этот элемент добавляет образу французского шика, но требует регулярной укладки и аккуратного среза.

Объёмный блоаут

Блоаут с эффектом 90-х снова актуален, но без утяжеления. В 2026 году это объем у корней, мягкие волны и визуальная легкость. Стилист Алекс Пардо отмечает, что именно такая укладка стала одной из самых востребованных в салонах, сообщает журнал "Лиза".

Скульптурные пучки

Пучки в 2026 году приобрели архитектурный характер. Низкие шиньоны, асимметрия и мягкие изгибы стали частью модных показов.

"Это про объемные формы и изгибы, которые выглядят воздушно, а не жестко", — считает парикмахер-технолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Мельников.

Мокрый эффект

Современный wet-look — это не гель из 2000-х, а аккуратный блеск и чёткие линии. Используются легкие масла и приём "точечного сияния", когда акцент делается на проборе и линии роста волос. Такой вариант требует идеального состояния длины.

Натуральная текстура

Главный тренд года — принятие природной структуры волос. Кудри, волны и легкая пушистость больше не маскируются. Вместо утюжков — кремы для локонов, солевые спреи и муссы, подчеркивающие текстуру.

Боковой пробор

Боковой пробор неожиданно вернулся в моду. Он добавляет объёма, визуально вытягивает лицо и позволяет обновить образ без стрижки.

Популярные вопросы о модных прическах 2026

Какая стрижка самая универсальная?

Боб средней длины.

Что выбрать — пикси или бикси?

Бикси мягче и вариативнее.

Что практичнее — волны или мокрый эффект?

Волны удобнее для ежедневных образов.