Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Средняя длина — большие ставки: какие миди-юбки вытеснили макси с подиумов

Моя семья » Красота и стиль

Миди-юбка уверенно закрепилась в статусе самой практичной и желанной длины нового сезона. Она одинаково уместна в повседневных образах, деловых комплектах и расслабленных весенних капсулах. Дизайнеры весенне-летних коллекций 2026 года сделали ставку именно на миди, предложив десятки универсальных интерпретаций.

Девушка в белой юбке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в белой юбке

Почему миди — основа весеннего гардероба

Длина миди давно вышла за рамки одного сезона и превратилась в функциональную базу. Такие юбки легко адаптируются под погоду, обувь и настроение, а также не требуют сложной стилизации. Весной миди особенно ценят за комфорт, универсальность и способность выглядеть актуально вне зависимости от трендов.

Кроме того, миди-юбки удачно сочетаются с ключевыми элементами сезона: жакетами, укороченными куртками, трикотажем, кедами и балетками. Это делает их удобным решением для капсульного гардероба.

Миди с заниженной талией

Заниженная посадка стала одной из самых заметных тенденций 2026 года. Если раньше она ассоциировалась преимущественно с денимом, теперь этот прием активно используют и в юбках. Миди с такой линией талии выглядит свежо и расслабленно, особенно в сочетании с тонкими ремнями, кроп-топами или лаконичными футболками.

"Эта модель хорошо работает в городских образах и добавляет легкий акцент на эстетику нулевых без перегруженности", — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Ксения Малышева.

Асимметричные модели

Асимметрия отвечает настроению сезона: небрежному, свободному и немного ироничному. Неровные подолы, драпировки, декоративные элементы и эффект "незавершённости" делают миди выразительным акцентом образа.

Чтобы сохранить баланс, такие юбки лучше сочетать с простым верхом: рубашками прямого кроя, базовыми футболками или минималистичными куртками из нейлона.

Юбка-карандаш

Фасон "карандаш" остается вне времени и трендов. Сегодня он уверенно выходит за рамки офисного дресс-кода и становится частью повседневных и вечерних образов. Миди-карандаш легко адаптируется под спорт-шик, минимализм или эстетику 80-х.

Материалы варьируются от денима и трикотажа до замши и кожи, что делает эту модель особенно универсальной для весны.

Кожаная миди

Кожа — беспроигрышный способ добавить образу выразительности. Кожаная миди не нуждается в сложных стилистических приемах и одинаково хорошо смотрится с базовыми вещами.

В сезоне весна-лето 2026 актуальны как глянцевые варианты, так и матовые фактуры, а также модели с тиснением под крокодила. Об этом сообщает The Symbol.

Миди-полусолнце со складками

Для тех, кто ценит мягкость и динамику силуэта, дизайнеры предлагают миди с кроем "полусолнце". Складки добавляют образу движения и легкости, а сама модель отлично вписывается в преппи-стилистику.

Особое внимание уделяется светлым оттенкам, включая белый и его вариации, которые освежают весенний гардероб.

Сравнение фасонов миди-юбок для весны

Миди с заниженной талией подойдет для трендовых городских образов и хорошо смотрится с укороченным верхом. Асимметричные модели работают как акцент и требуют нейтральных сочетаний. Карандаш — самый универсальный вариант, подходящий для разных стилей. Кожаная миди добавляет статусности, а полусолнце в складку — романтики и лёгкости.

Советы по выбору миди-юбки

  1. Определите цель покупки: базовая модель или акцентная.
  2. Учитывайте материал — кожа, деним или трикотаж по-разному ведут себя в носке.
  3. Подумайте о сочетаниях с уже имеющейся обувью и верхом.
  4. Выбирайте фасон, который легко адаптируется под разные образы.

Популярные вопросы о миди-юбках

Как выбрать длину миди?

Оптимальной считается длина на ладонь ниже колена или до середины икры.

С чем носить миди весной?

С жакетами, легкими куртками, кедами, лоферами и балетками.

Какая миди самая универсальная?

Юбка-карандаш из плотного материала считается самой практичной.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда гардероб
Новости Все >
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве
Стартовал отбор наукоемких технологических проектов в рамках Сибирского технологического хаба
Дело Эпштейна дошло до Лондона: вероятна ли отставка британского премьера Стармера
Интерес возник сразу: российская РСЗО Сарма превзошла HIMARS по ключевому параметру
Опубликован рейтинг самых опасных городов и курортов РФ от ISI
Дорогие игрушки закончились: что стоит за острым дефицитом ракет Patriot на Украине
Высокие проценты не отпускают: ожидание дешёвых кредитов в России снова сдвигается
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Сейчас читают
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Братство по крови: сербы ждут русские корабли по Дунаю Дарья Асламова Западные спортивные чиновники ищут повод вернуть Россию в большой спорт. Проснулась совесть? Любовь Степушова Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России Сергей Милешкин
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве
Братство по крови: сербы ждут русские корабли по Дунаю
Стартовал отбор наукоемких технологических проектов в рамках Сибирского технологического хаба
Золотые коронки экономики: стоматология перегрызла потолок доходов не только в Москве
Цветение, которое не прекращается: кусты будто соревнуются сами с собой за пышность
Дело Эпштейна дошло до Лондона: вероятна ли отставка британского премьера Стармера
Интерес возник сразу: российская РСЗО Сарма превзошла HIMARS по ключевому параметру
Не отбеливатель, а волшебство: стакан дешёвого средства делает стирку идеальной
Одна деталь — и гардероб становится дороже: вещь, которую весной носят все модницы
Опубликован рейтинг самых опасных городов и курортов РФ от ISI
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.