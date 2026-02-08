Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белые крупинки больше не вернутся: правила ухода, которые спасают зону вокруг глаз

Если под глазами вдруг появились крошечные белые точки, которые не болят, но портят текстуру кожи и макияж, ты не одна. Многие сначала принимают их за прыщики или забитые поры, но быстро понимают: эти "зернышки" не исчезают сами и ведут себя слишком упрямо. Хорошая новость в том, что это не опасно и вполне решаемо.

Что за белые точки появляются вокруг глаз

Чаще всего речь идёт о милиумах — небольших подкожных кистах, внутри которых скапливаются кератин и кожный жир. Они образуются под тонким роговым слоем, поэтому выглядят как гладкие белые шарики без воспаления.

Главная особенность милиумов в том, что у них нет выхода наружу: это не комедоны и не акне. Именно поэтому они не "созревают" и не проходят так же легко, как обычные высыпания.

Чаще всего милиумы появляются:

  • под глазами;
  • на веках;
  • по бокам носа;
  • в зоне скул.

Почему милиумы появляются снова и снова

Причины обычно связаны с уходом и обновлением кожи. Слишком плотный крем вокруг глаз может создавать плёнку и мешать отшелушиванию.

При недостаточном очищении на коже накапливаются себум, пыль и косметика, образуя белые "крошки".

Также влияет солнце: ультрафиолет утолщает роговой слой, из-за чего клетки обновляются хуже, и милиумы появляются легче.

Почему крем не убирает милиумы

Многие надеются найти средство, которое растворит милиумы за ночь, но это практически невозможно. Проблема в том, что милиум находится под кожей и "запечатан" внутри, поэтому даже активные компоненты не всегда могут на него повлиять напрямую.

При этом уход всё равно важен: правильно подобранные продукты способны заметно снизить риск появления новых точек.

Чаще всего милиумы провоцируют:

  • плотные кремы вокруг глаз;
  • многослойный уход без качественного очищения;
  • средства, оставляющие жирную плёнку.

Если белые точки появились после смены косметики, причина может быть именно в новом продукте.

Мягкое обновление кожи: что действительно помогает

Чтобы кожа вокруг глаз оставалась гладкой, важно не травмировать её скрабами и агрессивными кислотами. В этой зоне лучше работают деликатные методы обновления.

Наиболее подходящий вариант — энзимные пилинги. Они помогают убрать избыток кератина без трения и раздражения. При регулярном использовании кожа обновляется равномернее, а милиумы появляются реже.

Также важную роль играет питание. Витамин С и антиоксиданты помогают коже лучше восстанавливаться и защищаться от внешних факторов, особенно если речь идёт о тонкой зоне вокруг глаз. Об этом сообщает VOICE.

Можно ли убрать милиумы дома

Попытки выдавить милиум иглой или ногтями чаще всего заканчиваются раздражением и микротравмами. Эти точки не открываются и не выходят наружу, как прыщи.

Домашнее удаление опасно тем, что можно:

  • повредить кожу век;
  • спровоцировать воспаление;
  • оставить рубец или пятно.

Как удаляют милиумы специалисты

Самый безопасный способ — удаление у дерматолога или косметолога. Обычно врач делает микроскопический прокол или надрез тонким инструментом и аккуратно извлекает содержимое.

Процедура занимает секунды, переносится легко и позволяет удалить милиум полностью. Если точек много, могут использовать лазер или криотерапию.

Как не допустить возвращения милиумов

После удаления важно пересмотреть привычный уход. В зоне вокруг глаз лучше выбирать лёгкие текстуры, которые быстро впитываются и не создают жирную плёнку.

Очищение должно быть регулярным, но мягким. Деликатные энзимные средства помогают коже обновляться без стресса и снижают вероятность повторного появления белых точек.

Также стоит помнить про солнцезащиту: ультрафиолет влияет на плотность кожи и может усиливать склонность к образованию милиумов. В этом помогает грамотная ежедневная солнцезащита.

"После механического удаления важно не перегружать кожу плотными кремами и не усиливать раздражение кислотами. В первые дни главная задача — восстановить барьер и дать коже спокойно зажить", — считает врач-косметолог, обозреватель Pravda. ru Мария Андреевна Полякова.

Популярные вопросы о милиумах вокруг глаз

Милиумы проходят сами?

Иногда да, но чаще остаются надолго. Быстрее всего их убрать у специалиста.

Какие средства лучше подходят для профилактики милиумов?

Лёгкие кремы, мягкое очищение и энзимные пилинги. Агрессивные скрабы вокруг глаз лучше не использовать.

