Светлана Козлова

Желтизна появляется незаметно: эта привычка делает блонд холодным и дорогим на вид

Моя семья » Красота и стиль

Блонд снова в центре внимания — и не только из-за модных трендов, но и благодаря эффекту "дорогих волос", который он дает при правильном уходе. Однако светлые локоны быстро теряют блеск и могут уйти в желтизну, если относиться к ним как к обычной длине. У натурального, окрашенного и обесцвеченного блонда разные потребности, поэтому универсальные схемы тут не работают.

Светлые густые волосы
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain
Светлые густые волосы

Натуральный блонд: чистота и укрепление

Натуральные светлые волосы чаще всего тонкие, но при этом более густые, чем темные. Из-за этого главной задачей становится грамотное очищение: кожа головы должна оставаться свежей, а длина — не пересушиваться.

В повседневной рутине подойдут шампуни с мягкими сульфатами, которые справляются с плотностью волос лучше, чем безсульфатные формулы. Раз в неделю можно подключать скраб для кожи головы — он помогает убрать остатки стайлинга и дает ощущение легкости. Для ухода по длине лучше выбирать укрепляющие маски и бальзамы, которые уплотняют структуру. Важно, чтобы средства не утяжеляли пряди, иначе блонд будет выглядеть плоским и "без воздуха".

Окрашенный блонд: как сохранить оттенок и сияние

Современное окрашивание позволяет получить красивый блонд даже без жесткого обесцвечивания. Тем, кто только планирует переход в светлый цвет, часто рекомендуют кислотные тонеры: они способны осветлить волосы на несколько тонов и при этом считаются более мягким вариантом.

После окрашивания основной акцент делается на сохранение пигмента и защиту от вымывания. Для теплых оттенков обычно достаточно классических средств для окрашенных волос — они помогают удерживать цвет и поддерживают блеск.

Холодный блонд требует более точной работы. Чтобы избежать нежелательной желтизны, в уход стоит добавить тонирующие продукты: фиолетовый пигмент нейтрализует теплые оттенки, а синий помогает убрать рыжеватый подтон.

"Главное — не использовать такие средства ежедневно, чтобы не получить сероватый или слишком плотный оттенок.", — считает Колорист по волосам, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Мельников.

Обесцвеченный блонд: восстановление и защита

Самый капризный вариант — это блонд после обесцвечивания. В этом случае страдает не только пигмент, но и внутренняя структура волос, поэтому локоны становятся более пористыми и ломкими.

Для мытья лучше выбирать бессульфатные шампуни с восстановительным эффектом. Они мягко очищают и не вымывают остатки уходовых компонентов, которые нужны поврежденной длине.

В уходе важна система: одну неделю делать упор на питание, другую — на укрепление. Такой подход помогает не перегрузить волосы и поддерживать их плотность.

"Отдельное внимание стоит уделить качеству воды. Металлы в водопроводной воде могут оседать на пористой структуре волос, из-за чего блонд становится тусклым и быстрее уходит в желтизну.", — считает Парикмахер-технолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Мельников.

Общие правила ухода за светлыми волосами

Даже самый красивый оттенок может выглядеть неаккуратно, если волосы пересушены и ломаются. Поэтому базовые правила остаются одинаковыми для всех вариантов блонда.

  • Не трите мокрые волосы полотенцем — лучше аккуратно промокнуть.
  • Используйте расческу для влажных волос и начинайте с кончиков.
  • Обесцвеченную длину лучше расчесывать после того, как фен уберет большую часть влаги.
  • Перед сушкой обязательно наносите термозащиту, а кончики дополнительно защищайте несмываемым уходом или маслом. Об этом сообщает Леди Mail.

Натуральный, окрашенный или обесцвеченный блонд

Натуральный блонд обычно выглядит мягче и здоровее, но требует качественного очищения кожи головы и легкого укрепления. Окрашенный блонд нуждается в защите пигмента и поддержании блеска, особенно если оттенок холодный. Обесцвеченный блонд требует самого бережного ухода: восстановления, защиты от ломкости и контроля качества воды.

Плюсы и минусы светлого окрашивания

Блонд способен визуально освежить лицо и сделать образ более легким. Он красиво подчеркивает укладку и хорошо сочетается с любыми стилями одежды — от офисного до спортивного. Кроме того, светлые волосы часто выглядят объемнее.

Но у блонда есть и слабые стороны. Он быстрее теряет блеск, требует регулярного ухода и может выглядеть неопрятно, если волосы пересушены. Также холодные оттенки нуждаются в постоянной поддержке тонирующими средствами.

Как сохранить идеальный блонд

  1. Подберите шампунь под свой тип блонда и состояние волос.
  2. Используйте маску 1-2 раза в неделю, чередуя питание и укрепление.
  3. Добавьте термозащиту и несмываемый уход перед сушкой.
  4. Для холодного оттенка используйте тонирующие средства по графику.
  5. Следите за качеством воды и при необходимости используйте уход для нейтрализации металлов.

Популярные вопросы о блонде и уходе

Как выбрать шампунь для блонда?

Натуральному блонду подойдут мягкие сульфаты, окрашенному — средства для защиты цвета, а обесцвеченному — бессульфатные восстановительные формулы.

Как часто использовать фиолетовый шампунь?

Обычно достаточно 1-2 раз в неделю, чтобы убрать желтизну и сохранить холодный оттенок.

Что лучше: тонирование или постоянное окрашивание?

Тонирование действует мягче и помогает поддерживать оттенок между окрашиваниями, не перегружая волосы.

Почему блонд становится желтым?

Причиной могут быть металлы в воде, вымывание пигмента, неправильные средства или частое использование горячих приборов без термозащиты.

Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
