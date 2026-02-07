Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сумка-кисет ворвалась в 2026: аксессуар, который вытесняет привычные модели

Сумки-гиганты постепенно сдают позиции, а мода снова делает ставку на легкость и игру. В сезоне весна-лето 2026 главным аксессуаром неожиданно становится сумка-кисет. Она выглядит свежо, нестандартно и отлично вписывается в тренд на расслабленный стиль.

Сумка-кисет
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Сумка-кисет

Почему сумка-кисет стала главным аксессуаром сезона

В каждом гардеробе обычно есть универсальная вместительная сумка — та самая, с которой можно поехать в офис, на тренировку или взять в короткую поездку. Такие модели работают как инвестиция: они минималистичны, практичны и не теряют актуальности годами.

Но чтобы образ не выглядел скучно, модные стилисты советуют держать под рукой и пару акцентных аксессуаров. Именно они задают настроение и делают даже базовый комплект интересным. В 2026 году эту роль уверенно берет на себя сумка-кисет — небольшой мешочек на кулиске, который можно затянуть вручную.

"Подобные модели уже появились на показах весна-лето 2026. Материалы варьируются от шелка и трикотажа до кожи, а форма остается узнаваемой: мягкая, округлая и компактная.", — считает Дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.

От средневекового кошелька до модного аксессуара

Интересно, что сумка-кисет — не новое изобретение. Ее история начинается еще в Средние века, когда такие мешочки использовали для хранения монет и драгоценностей. Позже, в XIX веке, аксессуар превратился в женскую сумку: туда складывали пудреницы, сигареты и другие мелочи, без которых тогда не обходился ни один выход в свет.

Сегодня кисет снова переживает расцвет, но в более модной интерпретации. Он может выглядеть совершенно по-разному: от богемных вариантов с бахромой и вышивкой до строгих моделей без декора. Например, Valentino делает ставку на бохо-стиль с бахромой, а бренды вроде Prada или Loewe предлагают лаконичные версии, которые легко интегрируются в базовый гардероб.

Как носить сумку-кисет в 2026 году

Еще недавно такие сумки воспринимались скорее как вечерний аксессуар. Теперь же они постепенно переходят в категорию "база", особенно в сегменте мини-сумок и деликатных моделей.

Кисет отлично подходит для ситуаций, когда нужно взять минимум вещей: телефон, ключи, карту или помаду. Именно поэтому он стал идеальным решением для прогулок, свиданий, походов в кафе или на выставку.

При этом кисет вполне может заменить клатч, если вы собираетесь в театр, оперу или на мероприятие, где важна аккуратность деталей. А если хочется экспериментов, его можно легко вписать в повседневные расслабленные образы: например, с джинсами, рубашкой oversize, легким тренчем или льняным костюмом. Об этом сообщает The Symbol.

Цвет как главный инструмент

Особенно эффектно сумка-кисет смотрится в ярких оттенках. Это простой способ сделать образ запоминающимся, не прибегая к сложным комбинациям.

В тренде сразу несколько направлений:

  • насыщенные оттенки для образов в стиле колорблок;
  • красный — классический прием pop of red, когда яркий аксессуар оживляет нейтральный комплект;
  • оранжевый, который в 2026 году окончательно закрепился как новый черный;
  • пастельная палитра — для тех, кто хочет добавить цвета, но не готов к слишком смелым акцентам.

Советы по выбору сумки-кисета

  1. Определитесь, для чего она вам нужна: на вечер, прогулки или как повседневный аксессуар.
  2. Если хочется универсальности, выбирайте кожу или плотный текстиль — они служат дольше.
  3. Для акцентного образа подойдут яркие оттенки: красный, оранжевый или насыщенный зеленый.
  4. Если вы носите спокойную базу, попробуйте пастельный кисет — он будет выглядеть мягко и дорого.
  5. Обратите внимание на качество кулиски и фурнитуры: именно эти детали быстро выдают дешевую модель.

Популярные вопросы о сумке-кисете

С чем лучше сочетать кисет весной и летом?

Он хорошо смотрится с платьями, костюмами из льна, джинсами, рубашками oversize и легкими жакетами.

Что лучше выбрать: яркий или нейтральный кисет?

Нейтральный подойдет как базовый вариант, а яркий — если вы хотите добавить модный акцент и оживить гардероб без сложных экспериментов.

Сколько может стоить сумка-кисет?

Цена зависит от материала и бренда. Базовые модели из текстиля обычно дешевле, а кожаные варианты или дизайнерские версии стоят значительно дороже.

