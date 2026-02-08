Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
До весны месяц, а тренды уже решены: вещи, без которых вы будете выглядеть старомодно

До календарной весны остается всего месяц, а модная повестка уже меняется. Тяжелые пуховики и многослойность постепенно уступают место легким пальто, ярким аксессуарам и игре силуэтов. Звезды стритстайла задали ориентиры, которые легко адаптировать под повседневный гардероб.

Модный образ стиль сафари
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модный образ стиль сафари

Ретро-настроение и millennial pink: ориентир от Беллы Хадид

Зимой мы привыкли выбирать практичность — теплое пальто, объемный трикотаж, удобную обувь. Но с приближением тепла хочется выразительности и свежих сочетаний. Именно такую формулу продемонстрировала Белла Хадид, появившись в Нью-Йорке в нежно-розовом пальто прямого кроя.

Модель соединила верхнюю одежду с удлиненной белой рубашкой и черными капри. Пальто оказалось от Prada — бренда, который регулярно возвращает в моду ретро-силуэты. Образ дополнили шелковый платок в духе Одри Хепберн, овальные солнцезащитные очки и лаконичные балетки.

"Возвращение мягких розовых оттенков говорит о цикличности моды: ностальгия по 2000-м трансформируется в более зрелую и сдержанную интерпретацию" — отмечает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.

В этом выходе важно сразу несколько деталей. Во-первых, оттенок millennial pink вновь звучит актуально. За последние годы он успел избавиться от ассоциаций с инфантильностью и стал универсальным — от верхней одежды до аксессуаров. Во-вторых, капри продолжают удерживать позиции уже второй сезон. Эта длина требует аккуратности: она может визуально "срезать" рост, поэтому выбор обуви, будь то балетки, лоферы или минималистичные туфли, играет ключевую роль.

Яркий акцент в базовом гардеробе: прием Марго Робби

Если розовое пальто кажется смелым шагом, можно начать с аксессуаров. Эту стратегию показала Марго Робби во время прогулки в Лондоне.

Актриса выбрала голубые прямые джинсы, серое шерстяное поло и черное кожаное пальто. Обувь — высокие кеды от Converse. База выглядит сдержанно и универсально, но финальный штрих — красная шапка — полностью меняет настроение комплекта.

Такой прием работает по нескольким причинам. Цвет находится в портретной зоне и сразу притягивает внимание. Аксессуар остается функциональным, а значит, не выглядит нарочито декоративным. Кроме того, яркую шапку легко заменить на чепчик, косынку или весеннюю кепку, сохранив принцип "нейтральная база плюс один акцент".

Формулы весеннего гардероба

Оба примера показывают: стиль не обязательно строится на сложных комбинациях. Весенний образ может держаться на четкой структуре.

Первая формула — выразительное пальто, светлый верх и темный низ. Такой принцип подходит для офиса, прогулки или поездки за город. Вторая — спокойная база (джинсы, трикотаж, кожаное пальто) и один насыщенный цвет в аксессуарах. Это удобно для повседневной жизни, когда важны комфорт, кроссовки, сумка через плечо и практичные ткани.

Яркое пальто или цветной аксессуар

Выбор зависит от уровня готовности к эксперименту. Пальто в оттенке millennial pink — полноценный модный акцент. Оно сразу формирует настроение образа и требует более нейтральных компаньонов: белой рубашки, черных брюк или капри, лаконичной обуви.

Аксессуар — более мягкий способ войти в тренд. Красная шапка, шарф или кепка позволяют сохранить привычный гардероб из джинсов, трикотажа и кожаных изделий. При этом образ становится заметнее без кардинальных изменений, сообщает Symbol.

Советы по созданию весеннего образа

  • Проанализируйте базу: есть ли у вас нейтральные джинсы, белая рубашка, кожаное или классическое пальто.
  • Определите один акцент — пальто, шапка, шарф или сумка.
  • Проверьте пропорции: длина капри, высота обуви, посадка джинсов влияют на силуэт.
  • Добавьте лаконичные аксессуары — солнцезащитные очки, платок, минималистичную сумку.

Популярные вопросы о весеннем гардеробе

Как выбрать яркое пальто на весну

Ориентируйтесь на прямой или слегка приталенный крой, качественную ткань и универсальную длину до колена — так вещь прослужит дольше.

Сколько стоит собрать модный весенний образ

Все зависит от бренда и материалов, но формулу можно реализовать как в премиальном сегменте, так и в масс-маркете, делая ставку на крой и цвет.

Что лучше выбрать для первого эксперимента с цветом

Если сомневаетесь, начните с аксессуара. Яркая шапка, шарф или кепка безопаснее, чем пальто или костюм.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
