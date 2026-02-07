Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Классические чёрный, белый и бежевый долгие годы считались беспроигрышной базой. Но в 2026 году привычная палитра постепенно уступает место более сложным и глубоким оттенкам. Новые нейтральные цвета сохраняют универсальность, но делают образ более выразительным. Об этом сообщает ND Mais со ссылкой на модные обзоры сезона.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на ступеньках в пальто

Почему классические нейтралы теряют позиции

Чёрный, белый и телесный остаются актуальными, однако всё чаще воспринимаются как предсказуемые. Современная мода делает ставку на нюансы — оттенки, которые выглядят сдержанно, но при этом добавляют глубину и текстуру.

По данным Who What Wear, на первый план выходят цвета, которые сочетают спокойствие и характер. Такая эстетика перекликается с направлением "тихой роскоши", где важны качество тканей и продуманность оттенков.

Оливковый и моховый: новая альтернатива серому

Оливково-зелёный и моховый перестали быть второстепенными. В классическом крое — пальто, блейзерах, костюмах — они постепенно заменяют серый и бежевый.

Эти оттенки выглядят глубже и современнее, легко сочетаются между собой и подходят как для делового гардероба, так и для повседневных комплектов. Их универсальность делает их базой нового сезона.

Интерес к природной палитре перекликается и с цветовыми ориентирами от Pantone, которые традиционно влияют на модные решения года.

Бордовый как новый чёрный

Насыщенный винный оттенок уверенно закрепляется в гардеробах 2026 года. Бордовый сочетает глубину и сдержанность, оставаясь при этом выразительным.

"Глубокие оттенки, такие как бордовый, визуально добавляют статусности образу и лучше работают в холодный сезон за счёт плотных фактур" — считает дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.

Он особенно эффектно смотрится в шерсти, коже и плотных тканях. Бордовый легко комбинируется с тёмно-синим, графитовым и коричневым, создавая сложные, но не кричащие образы.

Землистые оттенки: тепло вместо нюда

Коньячный, глиняный и тёплый коричневый постепенно вытесняют классические нюдовые оттенки. Они придают образу мягкость и теплоту, сохраняя нейтральность.

Такая палитра хорошо работает в аксессуарах — сумках, обуви и верхней одежде. Тёплые землистые цвета делают комплект более живым и многослойным.

Классические и новые нейтралы

Чёрный и белый создают чёткий контраст, но могут выглядеть слишком строгими. Новые нейтральные оттенки дают мягкий переход цвета, добавляя глубину без излишней яркости.

Если традиционные базовые цвета служат фоном, то современные нейтралы становятся самостоятельным акцентом.

Как внедрить новые нейтральные цвета

Начните с одного предмета — пальто или пиджака в оливковом или бордовом оттенке.

Сочетайте его с привычной базой: джинсами, светлой рубашкой, лаконичными брюками.

Добавьте аксессуары в землистых тонах для гармоничного завершения образа.

Используйте разные фактуры — шерсть, кожу, трикотаж — для глубины.

Популярные вопросы

Подходят ли они для офиса

Да, особенно оливковый и бордовый в классическом крое.

Можно ли сочетать несколько новых нейтралов

Да, природные оттенки хорошо комбинируются между собой.

Заменят ли они полностью чёрный и белый

Скорее дополнят, чем вытеснят, расширяя базовую палитру гардероба.