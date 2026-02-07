Эстетика, что не стареет: пара, объединяющая спорт и высокую моду без компромиссов

Кроссовки, которые когда-то носили ваши родители, снова в центре внимания. Модель из 70-х возвращается на улицы и в 2026 году становится одним из главных выборов в категории унисекс. Ностальгия, удобство и универсальность сделали её заметным трендом нового сезона. Об этом сообщает ND Mais.
Речь идёт о Nike Cortez — кроссовках, созданных в конце 1960-х и выпущенных в 70-х годах. Их разработал сооснователь Nike Билл Бауэрман, тренер по лёгкой атлетике, стремившийся создать более удобную обувь для бега.
Главной особенностью стала цельная мягкая подошва с улучшенной амортизацией. Для своего времени это было технологическим шагом вперёд: кроссовки обеспечивали лучшее поглощение ударов и подходили как для спорта, так и для повседневной носки.
"Возвращение архивных моделей — это не только про ностальгию, но и про экономику брендов: проверенный силуэт снижает риски и усиливает лояльность аудитории" — отмечает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.
Со временем модель закрепилась в уличной культуре и стала символом простоты и функциональности.
Популярность Cortez усилилась благодаря массовой культуре. Кроссовки стали узнаваемыми после появления в фильме "Форрест Гамп", а ранее их носили иконы 70-х.
В 2026 году модель вновь оказалась в центре внимания — на этот раз благодаря представителям поколения Z. Певица Оливия Родриго была замечена в яркой версии Cortez, что вновь привлекло интерес к классическому силуэту.
Возвращение модели отражает общий тренд на архивные дизайны и переосмысление спортивной классики в повседневном гардеробе.
Современный уличный стиль делает ставку на удобство и лаконичность. Cortez соответствуют этим требованиям: они лёгкие, минималистичные и легко сочетаются с базовой одеждой.
Модель подходит разным возрастам и стилям, что делает её универсальным вариантом в категории унисекс. Простая форма позволяет интегрировать кроссовки как в спортивные, так и в более строгие образы.
В отличие от массивных кроссовок на платформе или футуристичных моделей, Cortez сохраняют сдержанный силуэт. Они не перегружают образ и подчёркивают минимализм.
При этом модель не выглядит устаревшей — её возвращение показывает, что лаконичный дизайн может оставаться актуальным десятилетиями.
Перед выбором стоит учитывать особенности модели.
Среди плюсов — лёгкость, универсальность и историческое наследие. Кроссовки подходят для повседневной носки и легко комбинируются с базовым гардеробом.
К условным минусам можно отнести отсутствие выраженной технологичности по сравнению с современными спортивными моделями для интенсивных тренировок.
Стилисты выделяют несколько удачных сочетаний:
Такая гибкость объясняет, почему модель остаётся востребованной даже на фоне других модных направлений.
Модель создавалась для бега, но сегодня чаще используется как повседневная обувь.
Да, благодаря лаконичному дизайну кроссовки подходят разным возрастам и образам.
Интерес к архивным силуэтам и влияние поколения Z усилили её позиции в 2026 году.
