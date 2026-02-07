Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эстетика, что не стареет: пара, объединяющая спорт и высокую моду без компромиссов

Кроссовки, которые когда-то носили ваши родители, снова в центре внимания. Модель из 70-х возвращается на улицы и в 2026 году становится одним из главных выборов в категории унисекс. Ностальгия, удобство и универсальность сделали её заметным трендом нового сезона. Об этом сообщает ND Mais.

Коричневые кроссовки
Фото: Pravda.ru by Климова Яна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневые кроссовки

Возвращение легенды 70-х

Речь идёт о Nike Cortez — кроссовках, созданных в конце 1960-х и выпущенных в 70-х годах. Их разработал сооснователь Nike Билл Бауэрман, тренер по лёгкой атлетике, стремившийся создать более удобную обувь для бега.

Главной особенностью стала цельная мягкая подошва с улучшенной амортизацией. Для своего времени это было технологическим шагом вперёд: кроссовки обеспечивали лучшее поглощение ударов и подходили как для спорта, так и для повседневной носки.

"Возвращение архивных моделей — это не только про ностальгию, но и про экономику брендов: проверенный силуэт снижает риски и усиливает лояльность аудитории" — отмечает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

Со временем модель закрепилась в уличной культуре и стала символом простоты и функциональности.

От кинематографа до поколения Z

Популярность Cortez усилилась благодаря массовой культуре. Кроссовки стали узнаваемыми после появления в фильме "Форрест Гамп", а ранее их носили иконы 70-х.

В 2026 году модель вновь оказалась в центре внимания — на этот раз благодаря представителям поколения Z. Певица Оливия Родриго была замечена в яркой версии Cortez, что вновь привлекло интерес к классическому силуэту.

Возвращение модели отражает общий тренд на архивные дизайны и переосмысление спортивной классики в повседневном гардеробе.

Почему модель снова в тренде

Современный уличный стиль делает ставку на удобство и лаконичность. Cortez соответствуют этим требованиям: они лёгкие, минималистичные и легко сочетаются с базовой одеждой.

Модель подходит разным возрастам и стилям, что делает её универсальным вариантом в категории унисекс. Простая форма позволяет интегрировать кроссовки как в спортивные, так и в более строгие образы.

Сравнение: классика 70-х и современные тренды

В отличие от массивных кроссовок на платформе или футуристичных моделей, Cortez сохраняют сдержанный силуэт. Они не перегружают образ и подчёркивают минимализм.

При этом модель не выглядит устаревшей — её возвращение показывает, что лаконичный дизайн может оставаться актуальным десятилетиями.

Плюсы и минусы Nike Cortez

Перед выбором стоит учитывать особенности модели.

Среди плюсов — лёгкость, универсальность и историческое наследие. Кроссовки подходят для повседневной носки и легко комбинируются с базовым гардеробом.

К условным минусам можно отнести отсутствие выраженной технологичности по сравнению с современными спортивными моделями для интенсивных тренировок.

Как носить Nike Cortez в 2026 году

Стилисты выделяют несколько удачных сочетаний:

  • Спортивный минимализм — прямые брюки и лаконичная футболка.
  • Классический повседневный образ — джинсы и базовый верх.
  • Контрастный городской стиль — шорты, платья или леггинсы.

Такая гибкость объясняет, почему модель остаётся востребованной даже на фоне других модных направлений.

Популярные вопросы

Подходят ли Cortez для спорта

Модель создавалась для бега, но сегодня чаще используется как повседневная обувь.

Универсальны ли они по стилю

Да, благодаря лаконичному дизайну кроссовки подходят разным возрастам и образам.

Почему модель снова стала популярной

Интерес к архивным силуэтам и влияние поколения Z усилили её позиции в 2026 году.

Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы nike мода стиль обувь одежда красота гардероб
