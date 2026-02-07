Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Бурова

Не узнаёте свои волосы в зеркале? Эти маски, помогут спасти даже безнадёжные случаи

Сухость, ломкость и пушистость — частые последствия окрашивания, термоукладки и воздействия солнца. Со временем волосы теряют блеск, становятся пористыми и хуже поддаются укладке. Восстановить их состояние можно в домашних условиях, если подобрать уход по типу повреждения. Об этом сообщает портал Folha Vitoria.

Азиатская девушка с длинными волосами
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Бурова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Азиатская девушка с длинными волосами

Почему волосы становятся сухими и ломкими

Каждый волос покрыт кутикулой — защитным слоем из микрочешуек. При частом использовании фена, утюжка, химической завивки или окрашивания этот слой раскрывается. Влага быстрее испаряется, структура становится рыхлой, появляется тусклость.

Сухость связана с потерей липидов и воды. Окрашенные и осветлённые волосы страдают от повреждения белковых связей. Пушистость возникает из-за повышенной пористости и способности впитывать влагу из воздуха.

"Регулярное термическое и химическое воздействие разрушает защитный барьер волоса, поэтому восстановление должно быть системным, а не эпизодическим" — считает Врач-дерматолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Михайлович Грачёв.

Правильный уход начинается с понимания причины проблемы.

Маски для сухих волос: питание и мягкость

Сухим волосам требуется восполнение влаги и липидов. Подходят плотные питательные маски с маслами и растительными экстрактами. Они помогают восстановить эластичность и делают волосы более мягкими.

Регулярное питание облегчает расчёсывание, снижает ломкость и уменьшает сечение кончиков. Особенно полезны такие средства после активной термоукладки или частого мытья.

Уход за окрашенными и химически обработанными волосами

После окрашивания кутикула остаётся приоткрытой, из-за чего цвет быстрее вымывается. Волос становится более хрупким и теряет плотность.

Восстанавливающие маски направлены на укрепление структуры и "закрытие" кутикулы. Они помогают удерживать пигмент, возвращают блеск и уменьшают ломкость. В составе таких средств часто встречаются белковые компоненты и кислые добавки, способствующие выравниванию поверхности волоса.

Подробно о рисках частого окрашивания и повреждении структуры читайте в материале Запах аммиака — лишь вершина айсберга.

Маски против пушистости: гладкость и контроль

Пушистость особенно заметна во влажную погоду. Когда кутикула открыта, волос впитывает влагу и теряет форму. Разглаживающие маски создают защитную плёнку и выравнивают поверхность.

Такие средства помогают сохранить укладку, уменьшают объём и делают волосы более послушными. При этом важно, чтобы формула не утяжеляла длину и не лишала её естественной подвижности.

Дополнительные советы по сезонному уходу собраны в статье Волосы зимой взлетают как одуванчик на ветру.

Сравнение типов ухода

Питательные маски работают с сухостью и жёсткостью. Восстанавливающие укрепляют структуру после химического воздействия. Разглаживающие помогают справиться с пористостью и пушистостью.

Использование одного универсального средства не всегда эффективно. Лучше чередовать уход в зависимости от текущего состояния волос…

Как правильно использовать маски

  • Наносите средство на чистые влажные волосы после шампуня.
  • Распределяйте по длине, уделяя внимание сухим участкам.
  • Выдерживайте время согласно инструкции.
  • Чередуйте питание и восстановление при необходимости.
  • Не используйте маски слишком часто, чтобы не перегружать волосы.

Популярные вопросы

Как понять, какая маска нужна

Ориентируйтесь на проблему: сухость, ломкость или пушистость требуют разного подхода.

Можно ли сочетать несколько типов ухода

Да, питание и восстановление можно применять поочерёдно.

Заменяют ли маски салонные процедуры

Они поддерживают здоровье волос, но не всегда способны полностью заменить профессиональное лечение.

Автор Анастасия Бурова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
